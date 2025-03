Adiós a tres feriados del calendario escolar 2025, según ley 10133: expertos debaten impacto en estudiantes

El proyecto de Ley N.° 10133 propone eliminar seis feriados nacionales y convertirlos en días laborables conmemorativos. - crédito Andina

Para Idel Vexler, exministro de Educación, la eliminación de los feriados nacionales propuestos en el proyecto de Ley N.° 10133 es una medida beneficiosa, ya que considera que los estudiantes requieren más horas de estudio. Según su opinión, el calendario escolar ya ha sido afectado por retrasos en el inicio de clases y pausas durante el año.

Vexler argumenta que convertir estos días en conmemorativos no impactará negativamente la formación cívica de los alumnos, pues, a su juicio, “descansar no incrementa el patriotismo”. Además, sostiene que la educación cívica debe impartirse dentro de las aulas y no depender de los feriados. Aunque reconoce la importancia de las fechas históricas involucradas, considera que su significado podría reforzarse mediante la enseñanza en las escuelas.

Posturas divididas sobre la eliminación de feriados

La propuesta impulsada por Wilson Soto Palacios, congresista de Acción Popular, y respaldada por otros legisladores, ha generado un amplio debate. Mientras algunos sectores valoran la iniciativa como una oportunidad para mejorar la productividad, otros advierten que podría tener efectos negativos, especialmente en el ámbito educativo y cultural.

En este contexto, la docente Elena Saavedra señala que la medida podría resultar positiva para el sistema educativo público, ya que “se pierden muchas horas de clases en colegios nacionales debido a feriados largos que se acumulan cada año”. Para ella, los días de descanso no siempre se emplean en actividades de educación cívica, y en muchos casos, los docentes tampoco promueven valores patrióticos entre los estudiantes. No obstante, reconoce que la eliminación de feriados podría afectar al sector turístico al reducir los días de recreación.

Por otro lado, algunos padres de familia y especialistas advierten que eliminar estos feriados podría disminuir la importancia de ciertos eventos históricos en la memoria de los estudiantes. Un apoderado consultado señaló: “Los niños deben saber qué se celebra para que entiendan la historia del Perú, y para eso son los feriados”. Además, advierten que el calendario escolar 2025 ya estaba estructurado con base en estos días de descanso, lo que podría generar desajustes en la planificación académica.

Feriados que serían eliminados

El proyecto de Ley N.° 10133 plantea modificar las leyes N.° 31530 y N.° 31822 para convertir seis feriados nacionales en días laborables conmemorativos. Las fechas que se verían afectadas son:

7 de junio ( Día de la Bandera )

23 de julio ( Día de la Fuerza Aérea del Perú )

6 de agosto ( Batalla de Junín )

30 de agosto ( Santa Rosa de Lima )

8 de octubre ( Combate de Angamos )

9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)

De aprobarse, la medida también modificaría el calendario escolar 2025, ya que los estudiantes deberán asistir a clases en tres fechas clave: 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre.

Indecopi regula cobros en colegios privados para 2025

Mientras el Congreso debate la eliminación de feriados, Indecopi ha establecido nuevas disposiciones para el año escolar 2025 en los colegios privados. La entidad determinó que no se podrán exigir pagos adicionales fuera de los conceptos permitidos. Entre los cobros no obligatorios se encuentran:

Pagos por talleres, excursiones o eventos sociales opcionales.

Cobros por materiales escolares, libros o uniformes no incluidos en el servicio educativo contratado.

Cuotas para celebraciones como aniversarios, rifas o chocolatadas.

Restricción de acceso a plataformas virtuales, entrega de libretas o evaluación de exámenes por falta de pago.

Retención de certificados de estudio por deudas, salvo que se haya informado previamente en la matrícula.

Con este panorama, la discusión sobre la eliminación de feriados y sus efectos en la educación sigue abierta. La pregunta que queda por resolver es si la medida realmente contribuirá a mejorar la productividad o si responde a una estrategia que deja de lado su impacto cultural y educativo. La decisión final recaerá en el Congreso de la República.

