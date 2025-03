Retiro de CTS excluiría a hombres y solo mujeres podrían acceder: La nueva propuesta del Congreso

Solo las mujeres podrían retirar su dinero hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito Andina

Hay un grupo de trabajadores privados en Perú que esperan que se apruebe un nuevo retiro de la CTS para este 2025. Como se sabe, la Compensanción por tiempo de servicios sirve como un ‘seguro’ en caso desempleo del laborante y es pagado por los empleadores (no es un descuento).

Así, la última extensión de esta medida estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, con lo que algunos trabajadores no solo se quedaron sin poder retirar los montos (por olvido), mientras otros buscan que los montos que se depositen por este concepto en 2025 también puedan ser de libre acceso (actualmente se encuentra con ‘candado’ en las cuentas donde se mantienen).

Ahora se ha presentado un nuevo proyecto para validar esto, el doceavo dirigido al sector privado (otros dos proponen lo mismo para el sector público), pero, en este caso, la propuesta solo beneficiaría a las trabajadoras mujeres “para aliviar los efectos negativos de la brecha salarial de género y la desigualdad estructural en el ámbito Laboral, que limitan su autonomía financiera” y daría acceso hasta el 31 de diciembre de 2026.

El nuevo MEF se pronunció en contra de las propuestas de retiro CTS y AFP. Foto: composición Infobae Perú/Gobierno del Perú/BBVA

Retiro de CTS solo para mujeres

A pesar de que ya hayan once propuestas para validar el libre acceso a los montos de pago de la CTS para todos los trabajadores privados hasta, inclusive, para siempre, el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Luis Roberto Kamiche Morante ha propuesto un nuevo proyecto de ley (10398) para que solo las mujeres puedan retirar este dinero.

Como se sabe, las once propuestas anteriores no discriminan entre género o sexo —solo en una de estas iniciativas se exceptuan a los trabajadores que tengan sentencia judicial que les retenga sus fondos por tener pago pendiente de pensiones alimentarias, así como deudas laborales, y otras obligaciones legales con medida judicial—. Así, el nuevo proyecto de ley incluye un grupo que ya está contemplado en los once anteriores.

“Autorizar a las trabajadoras (...) para retirar libremente el cien por ciento (100%) de los depósitos por compensación por tiempo de servicios efectuados en las entidades financieras, hasta el 31 de diciembre del 2026. (...) Esta propuesta cumple con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad porque responde a una situación real de desigualdad de las trabajadoras dependientes sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema”, señala el documento de la propuesta.

Otros dos proyectos proponen el retiro de CTS para el sector público. - Crédito Andina

Los otros proyectos

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 07/01/2025 por Segundo Teodomiro Quiroz Barboza (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2025, presentado el 13/01/2025 por Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 14/01/2025 por Margot Palacios Huamán (No agrupada) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2025, presentado el 15/01/2025 por Juan Bartolomé Burgos Oliveros (Podemos Perú) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 16/01/2025 por Digna Calle Lobatón (Podemos Perú) Retiro CTS disponible para cada año, presentado el 20/01/2025 por Américo Gonza Castillo Américo (Perú Libre) Retiro de CTS del 100% hasta el 31 de diciembre de 2025. Y autoriza el retiro del 50% de los fondos siempre vigente, y 100% en caso de cáncer o enfermedad terminal, presentado el 22/01/2025 por Elva Edhit Julón Irigoín (Alianza Para el Progreso) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 28/01/2025 por Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 30/01/2025 por Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 14/02/2025 por Jorge Luis Flores Ancachi (Podemos Perú) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 17/02/2025 por Jhaec Darwon Espinoza Vargas (Podemos Perú) Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026 solo para mujeres, presentado el 03/03/2025 por Luis Roberto Kamiche (Alianza Para el Progreso)