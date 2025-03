Indecopi sanciona a Caja Huancayo por dejar que retiraran más de S/30 mil de una cuenta en solo dos semanas

La entidad ha sancionado a Caja Huancayo y esta deberá pagar más de S/62 mil, así como devolver los más de S/30 mil a la cliente. - Crédito Andina

La Caja de Ahorro y Crédito Huancayo (Caja Huancayo) tendrá que pagar una 11,60 UIT (S/62 mil 60) por “haber quedado acreditado el incumplimiento de sus protocolos de seguridad financiera”, según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La sanción viene tras la denuncia de una cliente: La entidad financiera permitió que se realizaran retiros y operaciones de S/30 mil 732 de su cuenta en tan solo 14 días.

“Durante la investigación, la Comisión determinó que la entidad financiera no cumplió con los protocolos de seguridad para evitar retiros inusuales de dinero de la cuenta de la usuaria denunciante, ocurridos entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre de 2023″, detalló la entidad.

Indecopi había sanciona antes a Caja Huancayo por discriminación. - Crédito Andina

Caja Huancayo es sancionada

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Huancayo ha sancionado a la Caja Huancayo tras la denuncia de una cliente, quien en 2023 habría sufrido retiros no reconocidos de hasta S/30 mil 732 en tan solo catorce días.

“[Caja Huancayo] no habría adoptado las medidas de seguridad correspondientes, al haber permitido que, del 22 de octubre al 04 de noviembre de 2023, respectivamente, terceras personas realicen diez operaciones no reconocidas por las sumas de S/3 mil cada uno, y tres operaciones no reconocidas de S/100 , S/500 y S/132, con cargo los fondos de su cuenta de ahorros”, señaló la usuaria

Ante esto, Caja Huancayo respondió que “las operaciones no reconocidas por la denunciante fueron realizadas de manera valida, cuando la tarjeta de débito se encontraba activa, no pudiendo Caja Huancayo conocer si era o no la denunciante quien realizaba las operaciones, en tanto estas, excepto una, se realizaron vía cajero automático, y una sola operación se efectuó en comercio. Resulta claro precisar que todo consumidor está en aptitud de conocer que existe la posibilidad de que, si no tiene especial cuidado, terceras personas accedan a su tarjeta y pueda hacer operaciones con ella”.

La cuenta de la usuarios habría tenido retiros de S/3.000 cada día durante diez días. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula DíazAndina

Tras esto Indecopi elaboró el Informe N° 000329-2024-CPC-JUN/INDECOPI, emitido por la Secretaría Técnica de esta entidad, y lo presentó el 5 de noviembre de 2024, pero fue observado por la usuaria, quien señaló que estos retiros se realizaron en un cajero en menos de quince días y que no se estaba evaluando la agresividad en el tiempo y la hora. Mientras, Caja Huancayo no presentó ninguna observación.

“Adicionalmente, la Caja permitió un consumo no reconocido por la suma de S/132. Debido a ello, la Comisión consideró que la Caja Huancayo vulneró los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referidos al deber de idoneidad, optando por aplicar la referida multa”, agregó la entidad.

La medida correctiva de la Comisión es que Caja Huancayo que, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, devuelva el monto de S/30 mil 20 a la cuenta de la consumidora denunciante.

Indecopi desestimó parte de la denuncia donde la clienta señaló que Caja Huancayo no le dio los videos que probaban que ella había realizado los retiros. Dado que no había prueba de que lo había pedido a la entidad financiera. - Crédito Andina

Lo desestimado

La cliente también habría denunciado que Caja Huancayo no habría cumplido con dar información sobre las operaciones no reconocidas y “se habría negado a entregar a la denunciante las cámaras de seguridad de las operaciones no reconocidas; hecho que constituye una presunta infracción de los artículos 1° inciso 1.1. b) y 2° numeral 2.1 del Código”.

Sin embargo, la entidad financiera respondió que “no obra medio probatorio alguno que acredite que Caja Huancayo haya brindado alguna información errada a la denunciante, tales como un audio, una respuesta a algún reclamo, respecto al tipo de operación que se realizaron con su tarjeta de débito”.

Por esto, Indecopi resolvió infundada esta parte de la denuncia dado que “no ha quedado acreditado que la denunciante haya solicitado información al proveedor denunciado sobre las operaciones no reconocidas” y “no ha quedado acreditado que la denunciante haya solicitado los videos de las cámaras de seguridad que capturaron quienes realizaron las operaciones no reconocidas y que posteriormente a ello, el proveedor denunciado haya negado su entrega”.

Caja Huancayo sede Surquillo. Foto: Google Maps