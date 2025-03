Periodistas y políticos tildan de “mafioso” el acceso de Juan José Santiváñez a reportaje Cuarto Poder y exigen que no salga del país

Escándalo en el Ministerio del Interior: Santiváñez acusado de corrupción y sobornos para favorecer a clientes. (Captura: Cuarto Poder)

El acceso anticipado del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a un reportaje de Cuarto Poder ha generado duras críticas tanto de periodistas como de políticos, quienes califican la acción de “mafiosa” y exigen que no viaje a Bruselas mientras se lleva a cabo la diligencia fiscal de allanamiento en su casa y oficinas.

Santiváñez no supo responder este domingo cuando la periodista Sol Carreño, conductora del programa, le preguntó cómo obtuvo el acceso a un informe que contenía acusaciones en su contra por presunto cobro de dinero para influir en procesos judiciales. Inicialmente, el ministro indicó que su jefa de prensa le había enviado el informe, pero ella negó dicha afirmación y lo dejó en una posición incómoda.

Al solicitarle evidencia de la filtración, evitó mostrarla y alegó que “alguien” del medio le había entregado el material, aunque se negó a revelar nombres. Vicky Zamora, directora de Cuarto Poder, expresó su indignación y reiteró que es “totalmente falso” que alguien del equipo periodístico haya compartido la información.

La periodista Karla Ramírez, jefa de la unidad de investigación de Panamericana TV, enfatizó que “en cualquier lugar, el periodismo de verdad no va a parar de incomodar a la soberbia del poder político y empresarial. Si no quieren denuncias, no cometan delitos ni ejerzan abusos de poder”, agregó.

Dina Boluarte autoriza viaje de Ministro Juan José Santiváñez a Europa pese a enfrentar denuncias de presunto cobro de sobornos. (Captura: Diario El Peruano)

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-JPP) cuestionó si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien ha defendido al ministro, está espiando a la prensa. “¡Basta de encubrimiento! Exigimos que el Ministro no salga del país, que se allane a las investigaciones y que el Congreso lo censure de inmediato”, expresó en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El legislador no agrupado Carlos Anderson también calificó a Santiváñez como “un patán, arrogante y soberbio”, y señaló que ha recurrido a “prácticas propias de la mafia”. Además, consideró “vergonzoso” que la mayoría congresal lo siga sosteniendo en el cargo.

El parlamentario Jaime Quito (Perú Libre) destacó la gravedad de la situación y manifestó que Santiváñez no debe viajar a la reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y la Unión Europea (CLASI-UE), que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica, y La Haya, Países Bajos, debido a las investigaciones en curso. “Es inaceptable que se mantenga en su cargo después de las fuertes denuncias que se dieron ayer en un dominical y la sospechosa filtración del mismo reportaje que este no pudo aclarar”, señaló.

Javier Maza, asesor en comunicación política, aseguró que la acción del funcionario pone en evidencia su falta de competencia. “Después de reconocer públicamente anoche que había tenido indebidamente en sus manos un reportaje periodístico ante de su emisión, demuestra además que es un pobre imbécil”, afirmó.

Ministro Santiváñez defiende declaraciones de Dina Boluarte | RPP TV

A su turno, el exministro Juan Sheput señaló que, en un régimen democrático, lo realizado por el ministro no solo significaría la censura inmediata, sino también la caída del gabinete, pues pone en evidencia las prácticas ilegales y delincuenciales de todo un gobierno. “¿Estas prácticas son avaladas por Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga con sus bancadas en el Congreso?”, cuestionó.

Viaje cuestionado

Boluarte firmó una resolución para enviar a Santiváñez a un evento fuera del país, justo cuando enfrenta nuevas denuncias. “Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esa mala prensa para dar un ‘golpe de Estado blanco’. Ahora los golpes de Estado no vienen desde el Ejército. Vienen desde el Ministerio Público”, dijo en un acto oficial al reiterarle su respaldo.

La autorización de viaje fue justificada por el ministro, mientras la Fiscalía realizaba el allanamiento en su residencia. “Los viceministros siempre viajan y esta reunión en La Haya - Bruselas es de todos los ministros del mundo. Vamos a firmar un pacto transnacional para luchar contra las organizaciones criminales", dijo a los periodistas.