Juan José Santiváñez: Fiscalía solicitó impedimento de salida del país, pero ministro aseguró que “viaje de hoy no se interrumpe”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial imponer un impedimento de salida del país al ministro del Interior, Juan José Santivañez, en medio del allanamiento a su vivienda y despacho, así como la autorización de viajar a Bélgica y La Haya este lunes 3 de marzo. No obstante, el titular del Mininter aseguró que nada interrumpirá sus planes.

A pesar de las denuncias y nuevos cuestionamientos, el responsable del sector anunció previamente que el traslado previsto hasta el próximo domingo 9 de marzo seguirá su curso, ya que se trata de “una reunión de todos los ministros del Interior del mundo para establecer protocolos y mecanismos de lucha contra la criminalidad transnacional”.

“La intención es la suscripción de un acuerdo de lucha contra la criminalidad transnacional, en donde incluso el Perú está llevando una posición […] que en la región se pueda constituir un equipo policial transnacional sin fronteras, que pueda ejecutar acciones policiales contra líderes de organizaciones criminales que no se encuentren en un territorio nacional”, sostuvo ante los medios de comunicación presentes en la diligencia.

Fiscalía realizó diligencias en la casa de Juan José Santiváñez. (Foto: Mininter)

Fuentes de Infobae Perú confirmaron que la solicitud fue presentada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria un día después de que la presidenta Dina Boluarte autorizara la participación de Santiváñez en la Reunión Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y la Unión Europea.

Ello, en el marco de la investigación por presunto abuso de autoridad a raíz de unos audios divulgados por el capitán Junior Izquierdo, entre los que se encuentra la grabación en la que la voz atribuida al ministro del Interior pedía “controlar” al periodista Marco Sifuentes, responsable del portal La Encerrona.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se le escucha decir en la grabación difundida por el noticiero digital.

En la grabación, quien sería el titular del Mininter, pide “controlar” a director de medio digital. | La Encerrona

“Continuará siendo ministro”

En medio de las diligencias, la presidenta de la República, Dina Boluarte, recibió al titular del Ministerio del Interior entre aplausos y abrazos en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Además de despotricar contra el Ministerio Público, al que acusó de ejecutar golpes de Estado junto a un sector de medios de comunicación, expresó su respaldo al cuestionado funcionario, con quien comparte investigación.

“Desde el gabinete en pleno, rechazamos totalmente este acoso político contra el ministro Santiváñez y nuestra total solidaridad con él y total respaldo al ministro, que continuará siendo ministro del Interior y seguirá limpiando ese ministerio de los caviares que lo habían capturado para trabajar a través de consultorías y seguir robando el dinero de todos los peruanos”, enfatizó.

La presidenta de la República dijo ser víctima de hostigamiento por parte de un dominical. (Fuente: Tv Perú)

“Sabemos que algunos medios de comunicación, desde el primer minuto que el ministro Santiváñez asumió la cartera, no ha tenido descanso en las noticias. Es un acoso político permanente a nuestro gobierno […] Desde el primer día que asumí la presidencia […], un programa dominical llamado Cuarto Poder no ha dejado de hostigar a la presidenta Boluarte durante todos sus programas […]”, sentenció.

A la mandataria se sumaron los ministros Gustavo Adriazén, Morgan Quero y Desilú León, quienes también rechazaron la medida en contra de Juan José Santiváñez, argumentando una presunta persecución política y supuesto abuso por parte de la Fiscalía de la Nación. “Confiamos en las instituciones del Estado y en los integrantes del Sistema de Administración de Justicia, pero medidas como la de hoy socavan la imagen del Ministerio Público”, mencionó el premier desde el COEN.