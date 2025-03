Magaly Medina llegó Italia para asistir al Milan Fashion Week 2025: todos los detalles de su visita

Magaly Medina llegó a Italia por el Milan Fashion Week | Instagram/@magalymedinav

La periodista peruana Magaly Medina ya se encuentra en Italia para asistir a uno de los eventos más prestigiosos de la moda: el Milan Fashion Week 2025. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue invitada de manera especial y ocupará un exclusivo asiento en el ‘front row’, la primera fila del desfile, junto a destacadas celebridades internacionales.

A inicios de febrero, Magaly Medina confirmó con entusiasmo su presencia en el desfile, destacando que su invitación está ligada a la participación de Jorge Luis Salinas, quien hará historia al convertirse en el primer diseñador peruano en presentarse en el calendario oficial del Milan Fashion Week. Su colección otoño-invierno 2026, inspirada en el Señor de Sipán, se presentará el 2 de marzo, en un evento que contará con la presencia de grandes marcas como Gucci, Prada y Ferragamo.

Jorge Luis Salinas, cuyo talento emergió en el Emporio Comercial de Gamarra, ha logrado consolidarse en la industria de la moda, llevando la identidad peruana a pasarelas de renombre. Su participación en Milán marca un hito en la moda nacional, y Magaly Medina estará allí para presenciarlo y compartir cada detalle con sus seguidores.

Magaly Medina llegó a Italia para asistir al Milan Fashion Week y apoyar al diseñador Jorge Luis Salinas.

Acompañada de Rosario Vicentelo, productora de su programa, la periodista no ocultó su emoción por esta experiencia única. “¡Y por fin llegamos!”, escribió en sus redes sociales, donde ha compartido imágenes de su llegada a Italia y su recorrido por la ciudad.

¿Quiénes pueden ingresar al Milan Fashion Week 2025?

La Semana de la Moda de Milán es uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda. A diferencia de otros desfiles abiertos al público, el acceso a esta prestigiosa pasarela está reservado para un grupo selecto de personas, incluyendo prensa, compradores de alta costura, celebridades e invitados VIP. En esta edición 2025, Magaly Medina fue invitada por el diseñador peruano Jorge Luis Salinas.

Para acceder a los desfiles más codiciados, como los de Gucci, Prada o Ferragamo, es necesario contar con una invitación directa de las marcas, una acreditación de prensa o ser parte de la industria de la moda. Los asientos en la primera fila o el acceso al backstage están aún más restringidos, siendo reservados para figuras influyentes y personalidades del sector.

Modelos presentan creaciones de la colección Otoño/Invierno 2025/2026 de Ferragamo durante la Semana de la Moda en Milán, Italia, el 1 de marzo de 2025. REUTERS/Alessandro Garofalo

Sin embargo, existen algunas opciones para el público general. Algunas marcas organizan exhibiciones abiertas o presentaciones de diseñadores emergentes con boletos disponibles para la venta. Además, ciertos servicios de conserjería de lujo pueden gestionar el acceso a eventos exclusivos para quienes buscan vivir la experiencia de la moda desde adentro.

Magaly Medina defendió a su esposo

Magaly Medina no tardó en salir en defensa de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, luego de que en redes sociales surgieran comentarios negativos vinculándolo con un supuesto escándalo de clonación de placas vehiculares. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ rechazó categóricamente estas acusaciones y denunció que se trata de un intento por desprestigiar a su esposo y, de manera indirecta, atacarla a ella.

A través de su cuenta de TikTok, Magaly Medina compartió un video en tono humorístico en el que destacaba las diferencias de carácter entre ella y Zambrano. Sin embargo, entre los comentarios, un usuario insinuó que el notario estaba involucrado en actividades ilícitas, lo que desató la molestia de la periodista.

Magaly Medina responde a usuario que llamó 'clonador' a su esposo Alfredo Zambrano. (Foto: Captura de IG)

En respuesta, Magaly Medina fue tajante: “Mis odiadores le ruegan a todas las vírgenes que mi esposo esté involucrado en mafias o cochinadas al margen de la ley. Felizmente, no me casé con un delincuente”, expresó con firmeza. Asimismo, acusó a sus detractores de intentar manchar la reputación de Zambrano debido a que no han logrado afectarla a ella directamente.