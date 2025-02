Renata Flores fue eliminada de Viña del Mar 2025 por bajo puntaje: así reaccionó ante los resultados

Renata Flores fue eliminada de Viña del Mar 2025 | FESTIVALDEVINACHILE - Youtube

La cantautora peruana Renata Flores, quien representó al país en el Festival de Viña del Mar 2025, fue eliminada de la competencia folclórica al quedar penúltima en la tabla de posiciones. En esta edición del prestigioso evento chileno, considerado el certamen musical más antiguo de América Latina, la joven ayacuchana presentó su tema Kuti tika (Vuelve a florecer, en quechua), una emotiva composición que refleja su profunda conexión con la música tradicional peruana.

A pesar de la calidad de su interpretación, Renata Flores recibió puntajes bastante bajos de 5.2 y 5.3 en sus presentaciones del domingo 23 y miércoles 26 de febrero, respectivamente, lo que no fue suficiente para competir con los demás concursantes latinoamericanos. En la competencia folclórica, las expectativas eran altas para la joven ayacuchana, quien ha ganado reconocimiento en los últimos años por su contribución al resurgimiento de la música andina.

Este jueves 27 de febrero se dieron a conocer los nombres de los finalistas de la competencia folclórica del Festival Viña del Mar 2025. Las Damas de Oro de Ecuador, Tupay de Bolivia y Metalengua de Chile avanzaron a la final, donde competirán por el título el viernes 28 de febrero.

Así quedó la tabla de posiciones de la competencia folclórica.

Además de Renata Flores, otros destacados artistas fueron eliminados de la competencia folclórica, perdiendo así la oportunidad de llevarse la codiciada Gaviota de Plata a casa. Entre ellos se encuentran la mexicana Ms. Ámbar y los argentinos Sele Vera y Los Pampas, quienes también quedaron fuera en esta etapa del certamen.

Renata Flores aplaudió a sus colegas

La noche del jueves, los conductores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda anunciaron que los representantes de Chile, Bolivia y Ecuador pasaron a la gran final de la competencia folclórica. Renata Flores, quien había sido una de las participantes más esperadas, quedó eliminada y no logró llegar a la última etapa. Al darse cuenta de que no formaba parte de los finalistas, la cantautora peruana no mostró signos de frustración ni tristeza, sino que, con gran actitud, aplaudió con fervor a los competidores que sí avanzaron.

En un gesto de gran deportividad, Renata Flores se acercó al dúo chileno Metalengua para felicitarlos personalmente por haber logrado pasar a la final. También aplaudió con entusiasmo a los representantes de Bolivia y Ecuador, mostrando su apoyo y respeto por el talento de sus colegas latinoamericanos.

Renata Flores abraza al dúo chileno Metalengua tras su eliminación del Festival de Viña 2025.

¿Qué dijo Renato Flores sobre el bajo puntaje?

Tras su primera presentación en la Quinta Vergara, Renata Flores conversó con Infobae Perú y compartió sus impresiones sobre el bajo puntaje recibido del público en el Festival de Viña del Mar 2025. La joven cantante expresó su sorpresa ante los resultados de la votación. “Vi que fuimos los más bajos en votación del público. ¡No puede ser! Estábamos en 4 y la máxima nota es 7 puntos”, comentó con un tono de asombro. Sin embargo, no dejó que esta situación empañara su experiencia y destacó su satisfacción por la oportunidad de participar en un evento de tal magnitud.

A pesar de la baja puntuación, Renata Flores subrayó que se sentía muy feliz por los logros obtenidos en este certamen internacional, especialmente por el reconocimiento de artistas con una gran trayectoria. “Igual yo he estado muy feliz porque artistas como los Bacilos, Julio Pereda, que es de Los Prisioneros, me dieron 6 de puntaje, artistas que tienen un recorrido artístico increíble y yo feliz por eso”, expresó con entusiasmo.

Renata Flores y su sentir tras su debut en Viña del Mar | Infobae Perú

Para la joven ayacuchana, este ha sido un gran paso en su carrera musical. “Para ser la primera vez yo me siento feliz por esos resultados”, concluyó, dejando claro que, aunque los puntajes no fueron los esperados, su participación en Viña del Mar sigue siendo un logro importante para su trayectoria artísticas.