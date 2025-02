Renata Flores tras su debut en Viña del Mar 2025: “Sé que es el inicio de algo mucho más grande”

Renata Flores y su sentir tras su debut en Viña del Mar | Infobae Perú

Con tan solo 23 años, Renata Flores pisó el escenario de Viña del Mar, llevando su lengua originaria al mundo entero. La joven artista hizo su debut el domingo 23 de febrero y se prepara para seguir dando lo mejor de sí en el camino a traer la gaviota de plata.

Renata conversó con Infobae Perú y dio detalles de su clasificación a la competencia, su preparación, el reto de llevar quechua a este escenario y la esperanza de que la música peruana fusión siga sonando fuerte.

- Renata, pisaste el escenario de la Quinta Vergara por primera vez. ¿Cómo te sientes después de este momento?

Estoy feliz. Salí muy contenta. Muy feliz de después de dar todo después de la presentación. Hemos estado practicando bastante esta semana para dar una puesta en escena. Un show diferente, una propuesta diferente. Kuti Tika es una canción que tiene varios géneros fusionados con la música andina. Quería que también en la parte escénica, en la coreografía, en todo, se vea esa frescura, esa nueva propuesta que estamos queriendo transmitir en la Quinta Vergara.

- ¿Cómo fue tu clasificación a Viña del Mar? ¿Fue la primera vez que postulaste?

Era la segunda vez. La primera fue el año pasado que me presenté con Akakaw con Los Mirlos, que es la canción que me hubiera gustado que estuviera, pero no pasó. Este año lo intentamos todo última hora, porque yo estaba terminando mi álbum, terminando Kuti Tika, para ya hacer un lanzamiento oficial de la canción. Todavía íbamos a demorar un poquito más, se iba a publicar en noviembre, pero ahí se dio la oportunidad de postular a Viña porque se iban a cerrar las inscripciones. Yo estaba pensando en terminar mi álbum y dijimos “está bien, entonces vamos a acelerar en publicar Kuti Tika” y como ya de una. Salimos clasificados no podía creerlo. Yo apuntaba a internacional, pero ellos eligieron que a folclore y dije ‘está bien’, así vamos marcando hitos, vamos haciendo diferentes cosas cada año.

Renata Flores conversó con Infobae Perú tras su debut en Viña del Mar 2025

- ¿Cómo has visto la competencia en tu categoría Competencia folclórica?

Ha estado muy fuerte. Este año está siendo muy fuerte la competencia y hay canciones muy bonitas. Los demás participantes son increíbles y estamos haciendo amistades también aquí, pero es una competencia

- ¿Cómo recibiste el voto del público?

El voto del público es importante. Ayer vi que fuimos los más bajos en votación del público. ¡No puede ser! Estábamos en 4 y la máxima nota es 7 puntos. Igual yo he estado muy feliz porque artistas como los Bacilos, Julio Pereda, que es de Los Prisioneros, me dieron 6 de puntaje, artistas que tienen un recorrido artístico, increíble y yo feliz por eso. Para ser la primera vez yo me siento feliz por esos resultados. Ya mañana va a ser la segunda vez que me voy a presentar con todas las expectativas.

-¿Crees que la promoción en redes sociales para pedir el apoyo del público pudo haber sido más fuerte para aumentar los votos?

Sí, de hecho, recién nos han avisado que tenían que descargar una aplicación de Viña 25. Recién nos han explicado porque yo también quería saber cómo va a ser este año. Ha habido varios cambios, igual es una votación en el que el más alto que es el 7 y tal vez algunos piensan que es el número uno. Voy a publicar ahora un video, pero de mi parte mañana voy a entregarlo todo.

Renata Flores tuvo su primera presentación el domingo 23 de febrero. IG

- Los trajes que llevas al escenario también son parte de tu identidad

Sí, nos hemos esmerado muchísimo para que se pueda sentir el Perú en los trajes, en los significados de cada parte de los símbolos Incas, pre incas. Como ayer tenía un gorro que es un gorro Wari que es un gorro pre inca y es una réplica de uno de los gorros que está en Ayacucho, en un museo. Siempre llevo conmigo porque que es parte de sentirme representada, de donde vengo y de quién soy.

- ¿Qué sientes al interpretar una canción en quechua en un espacio tan multitudinario?

El quechua está en Viña después mucho tiempo desde Damaris, eso me pone contenta también. Estoy consciente de que tal vez no entiendan bien el mensaje, porque el quechua es un idioma poético, muy diferente al español y tiene muchos significados. Alguien que sabe el quechua lo puede interiorizar más. Aun así estoy con ese reto de poder transmitir en mi música el idioma y que todos puedan aprenderlo también. Tengan la curiosidad de saber qué idioma está cantando, qué dice ahí. Creo que también es importante dar esas estos espacios para que las lenguas originarias sean cada vez más escuchadas en festivales como de Viña y en otros.

Renata Flores cuenta cómo fue llevar el quechua a Viña del Mar | Infobae Perú

- ¿Eso te motiva a seguir?

Sí, eso me motiva. Todo eso me motiva a seguir, a seguir. Y más allá de la puntuación, más allá de los votos de siete, seis, no sé, cuatro que me han dado ayer, más allá de todo, es esto lo que más me motiva y me da fuerza de presentarme, de estar aquí. No es como venir, cantas y ya está, hay toda una preparación, ensayos, todo el trabajo del equipo, de los artistas que han bordado, que han tejido, los músicos que han hecho los arreglos en la canción. Nos hemos matado en hacer toda esta mezcla de géneros. Ha sido todo un trabajo, así que eso me pone feliz y pues a seguir. Sé que es el inicio de algo muy grande.

- Milena Warthon, Lita Pezo y Ruby Palomino, ex participantes de Viña, ¿te han hecho llegar su apoyo?

Sí, muy lindas, ellas me han estado apoyando, escribiéndome, haciendo videos para que voten. Ellas saben que eso de las votaciones como que te puede dar un plus más, te ayuda un montón la votación del público. He sentido su apoyo. Fue muy bonito desde las redes sociales, por los mensajitos, por WhatsApp, por Instagram hemos estado comunicando y pues ahí me están alentando las chicas.

-¿Qué esperas que recuerden de Renata Flores en Viña del Mar?

Yo espero que recuerden que nuestra cultura, que todo lo que somos es maravilloso, reconocer que lo que tenemos es bellísimo y que hay mucho, por mostrar, por crear. Hacer nuevas propuestas, nuevos géneros musicales como el rock andino, como el Q-pop, que es para muchos una nueva ola y que más artistas se está uniendo a este género.

Renata Flores cuenta cómo quiere que recuerden su paso por Viña del Mar | Infobae Perú

Espero que después de esto en Viña puedan pisar el escenario artistas que tengan esa propuesta y sea muy orgánico, que realmente se sienta ese amor por lo nuestro, por nuestro Perú, que se pueda mostrar en todo lo posible, en el traje, en la música, en el idioma que se sienta.

Hay muchísimo talento, muchísimo por mostrar. Lo que yo he mostrado un poquito, es tan diverso nuestro Perú, hay unas fusiones increíbles también en la música. Hay mucho talento y pues evolucionar también está bien evolucionar la música folclórica, así que vamos para más.