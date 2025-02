Pamela Franco reaccionó a la pedida de mano de Christian Domínguez a Karla Tarazona: “Nunca debieron separarse”

Pamela Franco rompió el silencio sobre la propuesta de matrimonio de Christian Domínguez a Karla Tarazona | YouTube/TVMOS

Con evidente frialdad, Pamela Franco rompió su silencio este martes 25 de febrero durante su participación en el programa digital de Carloncho y Carlos Vílchez, Ahora Qué, ante la reconciliación de su expareja Christian Domínguez y Karla Tarazona. La reveladora conversación giró en torno a la reciente propuesta de matrimonio del cantante hacia la conductora, lo que desató diversas reacciones por parte de la artista, que sorprendió al mostrarse indiferente y hasta gustosa ante la noticia.

Durante la charla, Carloncho no dudó en mencionar el tema. “Espero que no te molestes, Pamela, con todo el amor que te tengo, porque si tú dices que no existe (la promesa de matrimonio), te van a ganar porque Karla y Christian se van a casar”, comentó el locutor, quien es conocido por su cercanía con Franco. Ante ello, Franco reaccionó con una sonrisa e hizo un doble gesto de aprobación con sus manos mientras guiñaba a la cámara.

La pareja de Christian Cueva mencionó que no estaba al tanto, ya que solo revisa “lo que me importa en el periódico”. Sin embargo, Pamela fue tajante sobre cómo tomaría una futura boda entre la pareja: “Bueno, hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda. No me importa. Mi vida gira alrededor de la gente que yo amo en este momento y mi familia, eso es lo que más me importa”.

Las frías respuestas de Pamela Franco sobre el romance de Domínguez

El tema tocó un punto sensible cuando Carloncho citó unas recientes declaraciones de Domínguez, quien mencionó que nunca debió separarse de Tarazona, ya que ella fue la mujer más importante en su vida.

Ante esto, Pamela no dudó en responder: “Nunca debió separarse, pues”, provocando las carcajadas de los conductores. Aunque rápidamente aclaró que sus palabras eran en tono de broma, también reflexionó sobre las relaciones personales en general: “Creo que, en general, todas las personas pasamos por momentos. Y en este momento, ellos están enamorados, conviven y se aplaude eso. Que sean felices”.

A pesar de las tensiones pasadas, Pamela subrayó que no hay arrepentimiento por lo vivido, especialmente debido a su hija con Christian. “En el fondo de su corazón, tampoco se puede arrepentir de las cosas vividas porque existe una niña de por medio, lo más hermoso para nosotros como padres”, expresó, destacando el lazo que ambos comparten a través de su hija.

“De todas maneras ha tenido que estar enamorado”, agregó Vílchez. “Y si no significó nada, pues tampoco nos vamos a morir, seamos felices”, sentenció Franco entre risas.

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez da un giro inesperado

Mientras tanto, la reconciliación entre la pareja de conductores de ‘Préndete’ continúa siendo un tema sumamente polémico de conversación en los medios y en redes sociales. Tras varios años de separación, infidelidades comprobadas por parte del actor y desencuentros, Tarazona decidió darle una nueva oportunidad. Esta decisión ha generado tanto apoyo como críticas, ya que la relación ha tenido un impacto en la dinámica familiar.

El 25 de febrero, el mismo día de la entrevista de Pamela Franco, una fotografía de Karla Tarazona abrazando cariñosamente a la hija de Pamela Franco fue difundida en redes sociales. La imagen, publicada por un usuario de Instarándula, mostró la cercanía entre Tarazona y la menor, quien parecía estar cómoda y relajada en su compañía. Aunque el lugar y el contexto exacto de la reunión no fueron revelados, la fotografía dejó claro que la relación entre Karla y la hija de Christian va mejorando, lo que podría indicar una integración más armoniosa de las familias.

Tarazona aún no acepta la propuesta de matrimonio

A pesar de la pedida de mano pública de Christian Domínguez a Karla Tarazona, la conductora de radio se ha mostrado cautelosa respecto a la decisión de volver a casarse. Tarazona ha declarado en diversas ocasiones que, si bien la reconciliación con Domínguez ha sido positiva, aún están en una etapa de reconstrucción de confianza. La conductora subrayó que las acciones del cantante serán las que determinarán si la boda se llevará a cabo el próximo año, mostrando que no tomará una decisión apresurada.

Recientemente, ambos ofrecieron su primera entrevista como pareja en el podcast de Kenyi Fujimori, donde Christian Domínguez pidió a Karla su mano en matrimonio. Sin embargo, fue un momento cargado de emoción y respeto. Domínguez, visiblemente nervioso, reconoció que no podía cambiar el pasado y que deseaba nuevamente tener la oportunidad de ser su esposo. A pesar de la sinceridad de su propuesta, Karla aún no ha dado una respuesta definitiva, lo que ha dejado en suspense la posibilidad de una futura boda.

