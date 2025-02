Christian Domínguez besa a Karla Tarazona y le entrega anillo de compromiso: “Sería feliz como tu esposo”

Christian Domínguez le pide matrimonio a Karla Tarazona | Tampodcast - Youtube

Luego de hacer pública su reconciliación, Karla Tarazona y Christian Domínguez ofrecieron su primera entrevista como pareja en el podcast de Kenyi Fujimori. Durante la conversación, ambos hablaron sobre el proceso que los llevó a darse una segunda oportunidad, a pesar de que su relación terminó en medio de una polémica por infidelidad. Sin embargo, el momento más sorprendente llegó cuando el cantante se arrodilló ante la presentadora de ‘Préndete’ para pedirle matrimonio.

El inesperado episodio se dio cuando Kenyi Fujimori le entregó un anillo de compromiso a Christian Domínguez y lo motivó a pedirle la mano a Karla Tarazona. El cantante de cumbia aceptó, aunque reconoció que ella siempre ha sido reacia a la idea de volver a casarse debido a los divorcios que ha vivido en el pasado. Aun así, expresó su esperanza de que, con el tiempo, su pareja cambie de opinión y le dé otra oportunidad al matrimonio.

Visiblemente nervioso, Christian Domínguez tomó el anillo, miró a Karla Tarazona y expresó: “No te voy a pedir lo que para mí sería un sueño: que te dé amnesia y que, de pronto, la historia cambie en tu cabeza; pero no se puede hacer eso. Me quito el sombrero por la persona que eres ahora. Han pasado más de 10 años, volver a conocerte fue una sorpresa muy grata porque había muchos pasajes que yo decía ‘ella no es’, no porque hayas sido mala, sino porque eran cosas que no conocía de ti, quizás por mi inmadurez o por las malas decisiones que tuve”.

Christian Domínguez sorprende a Karla Tarazona con una emotiva propuesta de matrimonio en pleno podcast.

Luego de una pausa, el conductor de ‘Préndete’ tomó aire y, con un tono esperanzador, agregó: “Para mí, sería un honor volver a coger tu mano no solamente como pareja o compañero de vida, porque siempre estaré a tu lado aceptes o no aceptes lo que te voy a pedir. Si yo pudiera cambiar tu manera de pensar, si pudiera estar a tu lado como tu esposo, sería el más feliz. De esta manera, te estoy pidiendo que me des la oportunidad de nuevamente casarte conmigo”.

Sin embargo, en un gesto de respeto hacia los sentimientos de Karla Tarazona, el cumbiambero no esperó una respuesta inmediata. En cambio, le pidió a su pareja que reflexionara sobre la posibilidad de volver a casarse y le diera una respuesta definitiva en el futuro.

Karla Tarazona lució visiblemente nerviosa mientras Christian Domínguez le pedía una nueva oportunidad.

Karla Tarazona no descarta boda

Por su parte, Karla Tarazona, quien se mostró visiblemente emocionada y nerviosa ante la propuesta de matrimonio, aceptó colocarse el anillo de compromiso en su dedo anular. No obstante, dejó en claro que la decisión de volver a casarse no dependería solo de palabras, sino de hechos:

“La respuesta no es negativa, la respuesta siempre será positiva. Pero como lo he dicho, las acciones serán la mejor respuesta; y el tiempo el mejor sabio para curar heridas. Llegar a este punto ha costado muchísimo trabajo y, aunque a veces yo me río, hay cosas que todavía se conversan y duelen; como hay cosas que también se conversan y no duelen. La única forma de poder sanar es hablando y perdonando de corazón. Creo que todas las personas merecemos una segunda oportunidad”, señaló.

Karla Tarazona acepta el anillo, pero deja en claro que solo el tiempo dará respuestas.

Apasionado beso

Después de este emotivo momento, Christian Domínguez y Karla Tarazona no dudaron en besarse por primera vez tras su mediática ruptura. Luego de 10 años alejados, la pareja selló su reconciliación con un beso apasionado frente a cámaras. Este gesto marcó un antes y un después en su historia, evidenciando que ambos han decidido dejar atrás los errores del pasado.

Al finalizar el beso, el cantante de cumbia aclaró que esta sería la última vez que demostrarían su amor en público. Con un tono firme, explicó que desean mantener su relación en privado y evitar la constante exposición mediática que suele generar críticas. “No insistan que esto no lo volverán a ver nunca”, declaró Domínguez, dejando en claro que su intención es proteger el vínculo que han reconstruido con tanto esfuerzo.

Christian Domínguez y Karla Tazona se besan | Tampodcast - Youtube