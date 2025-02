Mónica Cabrejos y su dura crítica contra Christian Domínguez y Karla Tarazona por retomar su relación: “El pasado no se cambia”

Mónica Cabrejos y su crítica contra Christian Domínguez y Karla Tarazona por retomar su relación. (Foto: Captura de IG)

Tras las constantes infidelidades de Christian Domínguez, la comunicadora y psicóloga Mónica Cabrejos ha cuestionado la decisión de Karla Tarazona de retomar su relación con el cantante. En una reciente entrevista con el diario Trome, la exconductora de TV dejó en claro su escepticismo sobre el cambio de actitud del cumbiambero y fue tajante en su opinión: “Los tramposos no cambian”.

Hace unos días, Christian Domínguez le propuso matrimonio a Karla Tarazona durante una transmisión del podcast de Kenji Fujimori. Con un anillo de compromiso en mano, el cantante expresó su deseo de formalizar su relación con la presentadora de televisión. “Sería un honor volver a coger tu mano, no solamente como pareja o compañero de vida, porque siempre estaré a tu lado”, declaró emocionado.

Sin embargo, Mónica Cabrejos se mostró incrédula ante esta nueva etapa de la pareja y aseguró que el pasado de Domínguez sigue pesando. “Cambió de ánimos, porque los tramposos no cambian ni descansan, solo mejoran. El pasado no se puede cambiar y, si asumes que no te importa nada, pues para adelante”, declaró la también escritora. Además, lanzó una dura crítica contra Tarazona: “Ella es la recicladora porque recoge lo que ya botó otra”.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

En esa misma línea, la también psicóloga y comentarista defendió la cobertura mediática que ha recibido la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona. “Su trabajo es opinar sobre la vida de la farándula y, así como ella trabaja, debe saber que otros trabajan igual, haciendo humor de la coyuntura”, opinó Cabrejos, dejando en claro que la pareja debe aceptar la exposición que conlleva su vida pública.

Las declaraciones de Mónica Cabrejos han generado controversia y dividido opiniones entre los seguidores de la farándula local. Mientras algunos consideran que tiene razón al dudar del cambio de Domínguez, otros defienden el derecho de la pareja a intentar una nueva oportunidad en su relación. Por ahora, la historia de Christian Domínguez y Karla Tarazona sigue siendo un tema de debate en el mundo del espectáculo.

Karla Tarazona aclara el apodo ‘olluquito’ a Christian Domínguez

En una reciente entrevista con Kenji Fujimori, volvió a surgir el apodo de “olluquito” que Vania Bludau y Karla Tarazona le dieron a Christian Domínguez en 2019. En aquel entonces, Bludau llevó un trozo de olluco a ‘El valor de la verdad’ como una burla hacia su expareja, generando gran revuelo en la farándula peruana. Ahora, años después, Tarazona decidió aclarar el asunto con humor, asegurando que no hay fundamentos reales detrás del sobrenombre. “Vamos a eliminar ese mito, todo está bien, nada se ha achicado, a pesar de los años se mantiene igual”, comentó entre risas, desatando carcajadas en el set.

Kenji Fujimori no dejó pasar la oportunidad de bromear y preguntó si el apodo era una leyenda urbana. Luego, recordó una anécdota de su juventud y miró el calzado de Domínguez tras mencionar que en los años 80 se creía en la relación entre el tamaño del pie y otras medidas. El cantante reveló que calza 42 y se calificó como un “tamaño estándar”, pero Fujimori reaccionó con una risa incrédula. La conversación tomó un giro aún más divertido cuando mencionaron los efectos de la “pichicata” en algunos hombres, a lo que Tarazona respondió con ironía, aludiendo al historial amoroso de Domínguez.