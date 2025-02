Karla Tarazona y su emotivo momento con la hija de Pamela Franco tras pedida de matrimonio de Christian Domínguez. (Captura: Instarandula)

La reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. Luego de aceptar la propuesta de matrimonio del cantante, la locutora de radio ha fortalecido aún más su vínculo con la familia del cumbiambero, incluyendo a la hija que él tiene con Pamela Franco.

El pasado 25 de febrero, una fotografía inédita difundida en redes sociales mostró a Tarazona sosteniendo cariñosamente a la menor en sus brazos, en lo que parece ser un ambiente familiar. La imagen, compartida por un usuario en la cuenta de Instarándula, refleja la cercanía que la presentadora ha desarrollado con la pequeña, quien se mostró cómoda y relajada en su compañía.

En la misma imagen también se observa a un grupo de personas, entre ellas alguien con un gran parecido a Christian Domínguez, aunque su rostro no es completamente visible. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre el lugar donde se encontraban ni el contexto exacto de la reunión.

Karla Tarazona y su emotivo momento junto a la hija de Pamela Franco tras pedida de matrimonio de Christian Domínguez. (Captura: Instarandula)

Como se sabe, la relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha dado un giro inesperado en los últimos meses. Tras años de distanciamiento, infidelidades, y rumores de conflictos, la pareja decidió darse una segunda oportunidad, lo que ha tenido un impacto en la dinámica familiar. Tarazona no solo ha compartido momentos especiales con sus propios hijos y el cantante, sino que también ha demostrado una buena relación con la hija de Pamela Franco, lo que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.

“Qué bonita foto”, “Se ve que Karlita es sincera”, “Qué bueno que lleven una buena relación”, “Pamela Franco es una buena persona, como permite esto”, “Lo importante es que la niña lleve una buena relación con Karla”, “Esto es significativo para la familia”, fueron algunos de los comentarios.

Vale recalcar que, la locutora de radio ha dejado claro que su principal prioridad es la estabilidad emocional de su familia, asegurando que su decisión de retomar la relación con Domínguez fue tomada con madurez y en beneficio de sus hijos, quienes siempre han visto al cantante como una figura paterna.

Karla Tarazona y su emotivo momento junto a la hija de Pamela Franco tras pedida de matrimonio de Christian Domínguez. (Captura: Instarandula)

¿Qué dijo Pamela Franco?

Tras la difusión de las imágenes, muchos se preguntaron cómo es la relación actual entre Karla Tarazona y Pamela Franco, considerando que Christian Domínguez fue pareja de ambas en distintos momentos. En una reciente entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, Tarazona afirmó que no hay problemas entre ellas y que el cantante cumple con su rol de padre, lo que permite que todo se mantenga en armonía.

“Todo bien con ella (Pamela). Christian cumple con su hija, como lo hizo en su momento con Valentino”, comentó Tarazona, recordando que cuando Domínguez mantenía una relación con Pamela Franco, no descuidó a su hijo en común con ella.

Por su parte, Franco ha dejado en claro en más de una ocasión que no tiene conflictos con la conductora de televisión. En una entrevista pasada, incluso señaló que le parece positivo que su hija sea querida por la persona que esté con su padre. “Si esa mujer (con quien esté Christian Domínguez) la quiere a mi hija, bienvenida sea. Yo no me voy a hacer problemas por eso. Yo más bien le agradecería a la persona que esté con él y la quiera a mi hija”, declaró Franco en su momento.

Karla Tarazona y su emotivo momento junto a la hija de Pamela Franco tras pedida de matrimonio de Christian Domínguez. (Captura: Instarandula)

Karla Tarazona todavía no acepta propuesta de matrimonio

A pesar de que Christian Domínguez ya le propuso matrimonio a Karla Tarazona, la conductora ha sido cautelosa al respecto y dejó en claro que su decisión de casarse dependerá del comportamiento del cantante.

Si bien la reconciliación ha sido motivo de alegría para su entorno familiar, la presentadora ha asegurado que aún están en una etapa de reconstrucción de confianza y que sus acciones determinarán si la boda se lleva a cabo o no el próximo año.

Karla Tarazona y su emotivo momento junto a la hija de Pamela Franco tras pedida de matrimonio de Christian Domínguez. (Captura: Instarandula)