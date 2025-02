Ministro del Interior a favor de declarar en Emergencia la PNP tras propuesta del Congreso

PNP sería declarada en Emergencia. (Foto: Presidencia Perú)

El Ministerio del Interior respaldó la iniciativa presentada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP). Según la propuesta, se busca mejorar el equipamiento, la infraestructura y el fortalecimiento del personal policial con el objetivo de enfrentar la creciente criminalidad en el país.

Durante su participación en el foro ‘Unidos contra el crimen’, organizado por el Parlamento, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, manifestó su apoyo a la iniciativa. Según el titular del sector, esta medida permitiría optimizar los recursos de la institución y garantizar que el uso de la fuerza del Estado sea proporcional a las amenazas de la delincuencia.

Modificaciones en seguridad

El debate sobre la seguridad pública ha llevado al Congreso a presentar nuevas iniciativas legislativas. Una de ellas es la modificación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con el objetivo de incluir representantes del sector privado, así como de las rondas campesinas y juntas vecinales. Esta ampliación buscaría integrar a más actores en la estrategia contra la criminalidad.

Juan José Santiváñez es el sexto ministro en ocupar la cartera del Interior durante la gestión de Dina Boluarte.

En la misma línea, se ha propuesto la creación del sistema nacional especializado de flagrancia, con el propósito de agilizar el procesamiento de los delitos capturados en el acto. Esta medida busca mejorar la coordinación entre la PNP y el Poder Judicial, para reducir los tiempos de respuesta en la aplicación de la justicia.

Por otro lado, el ministro del Interior destacó la necesidad de actualizar el Código Penal mediante la incorporación del delito de “terrorismo urbano”. De ser aprobada, esta modificación permitiría ampliar los plazos de detención de los implicados en estos delitos y someterlos a procesos judiciales especializados. También se ha planteado la posibilidad de trasladar a los condenados por estos ilícitos a la Base Naval del Callao o a instalaciones policiales de alta seguridad.

Crimen organizado

La creciente incidencia del crimen organizado en el país ha generado la necesidad de fortalecer la cooperación con otras naciones. En este contexto, el ministro del Interior señaló que el gobierno peruano está en coordinación con autoridades de Paraguay, Chile y Argentina para compartir información y estrategias que permitan hacer frente a las organizaciones delictivas transnacionales.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez. (Foto: Andina)

Según Santiváñez, el crimen organizado no solo ingresa desde países vecinos como Venezuela, Colombia o Ecuador, sino que también opera desde Perú hacia otras regiones. Por ello, el fortalecimiento de la inteligencia policial y el intercambio de datos se han convertido en prioridades para la administración de seguridad del país.

El titular del Interior afirmó que la Policía Nacional mantiene su compromiso en la lucha contra la criminalidad y aseguró que las medidas en evaluación buscan optimizar la protección ciudadana.

Pide no discutir métodos de la PNP

De otro lado, Santiváñez destacó la labor de los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la protección de la ciudadanía, aunque hizo un llamado a no cuestionar la manera en que se brinda dicha seguridad. “Les pedimos que luego no cuestionen la forma cómo se las damos”, afirmó. Este evento contó con la participación de representantes de diversos sectores y dedicó especial atención a los desafíos que enfrenta la PNP frente al crimen organizado, un problema que, según el ministro, tiene raíces profundas y no responde únicamente a la actual administración.

En su presentación, Santiváñez subrayó que las bandas criminales que operan actualmente en el país tienen una larga historia, acumulando más de tres décadas de actividad. Hizo referencia específica a organizaciones como Los Pulpos, que atraviesan tres generaciones, y a La Jauría y Los Injertos del Norte, que han pasado por al menos dos generaciones cada una.