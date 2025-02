Juan José Santiváñez defiende pago de S/30 mil a vocero Carlos López Aedo y minimiza críticas: “No voy a renunciar”

Titular del Ministerio del Interior defendió labor y términos de la orden de servicio a favor de Carlos López Aedo. | Mininter

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, descartó cualquier irregularidad en la designación del coronel PNP en retiro Carlos López Aedo como vocero de su despacho. Cuestionado por el monto, aclaró que corresponde a tres meses y está justificado por las funciones que desempeñará, las cuales incluyen no solo la representación ante los medios de comunicación, sino también labores de asesoría en estrategias de comunicación.

De acuerdo con información publicada por La República, la designación de López Aedo se formalizó mediante una orden de servicio emitida por el Ministerio del Interior, en la que se establece un pago total de S/ 30.000 por sus servicios. Este monto corresponde a una orden de servicio y no a un salario mensual fijo, aclaró el titular del sector, quien además mencionó que los fondos destinados a esta contratación provienen del presupuesto del ministerio, específicamente asignado para la contratación de asesores y profesionales especializados.

“Va a recibir una remuneración aproximada de 10 mil soles. Menos impuestos, aproximadamente 8 mil soles. Ese es el monto que va a recibir y, lógicamente, no solo como está en el contrato que he dispuesto que la directora de Comunicaciones comparta con todos los medios de comunicación, no solo está referido a las sesiones de vocería, sino a la asesoría en lo que es la información que se tiene que proporcionar a los medios de comunicación”, declaró Santiváñez ante la prensa.

Juan José Santiváñez es el sexto ministro en ocupar la cartera del Interior durante la gestión de Dina Boluarte.

La develación de la cifra y su gestión frente a la inseguridad ciudadana han fortalecido las críticas en su contra, en medio de la eventual presentación de una moción de censura en su contra. Al respecto, el ministro Juan José Santiváñez fue consultado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo. En respuesta, negó estar considerando esta opción y afirmó que no tiene previsto abandonar su puesto.

“No tengo dentro de las perspectivas renunciar, porque no me estoy dando por vencido en el trabajo con la PNP para la seguridad ciudadana”, declaró. Sobre su postura frente a la medida de control político mencionó: “Es una potestad que tiene el Poder Legislativo y algunos señores congresistas. Simplemente, lo que me queda como ministro es respetarla y someterme a cualquier tipo de pregunta o de cuestión de información que se requiera respecto al trabajo que se está desarrollando”.

Asimismo, negó cualquier tipo de contubernio y refirió que las reuniones que tuvo con diversos congresistas forma parte de sus obligaciones como titular del sector. “Las reuniones clandestinas siempre se oculta, de estas ninguna es oculta todas están en el portal de transparencia y tienen una remática de la reunión. Si hubiese otro tipo de intención al respecto, yo creo que lo más lógico es no tener ningún tipo de información”, declaró.

Juan José Santiváñez es uno de los ministros más impopulares de Dina Boluarte. (Foto: Mininter)

“No se van a reunir las firmas necesarias”

Un día previo a sus declaraciones, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre la reunión entre el responsable de la seguridad ciudadana y diversos parlamentarios. Además de defender la decisión, aseguró que no existen las firmas necesarias para impulsar su salida.

“El señor ministro del Interior, así como los ministros de las demás carteras, tienen como obligación atender todos los requerimientos de los congresistas de la República, sin distinción alguna, ya que personifican el voto popular, constituyendo ello una regla del Estado democrático. [...] Ante esta pretendida censura contra el ministro del Interior, nosotros confiamos firmemente en que no se van a reunir las firmas necesarias. Porque nuestro ministro del Interior está trabajando arduamente para luchar contra la criminalidad en todo el país”, indicó.

Incluso, el primer ministro se dirigió a la parlamentaria Susel Paredes, quien acusó a Santiváñez de hacer lobby consiguiendo que congresistas no firmen la moción que impulsa: “La señora Susel Paredes ha sido recibida también por ministros del Ejecutivo. Yo no sé qué le sorprende a ella y por lo demás, es deber de nosotros anunciar que seremos persistentes en la lucha contra la criminalidad organizada y que confiamos en que nuestro líder en este sector, el ministro Juan José Santiváñez, va a continuar al frente de esta lucha”.