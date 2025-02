Vocero del ministro Juan José Santiváñez gana más que Fredy Hinojosa: Carlos López Aedo recibirá S/ 30 mil por mejorar la imagen del Mininter

Carlos López Aedo percibe más que Fredy Hinojosa. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En un intento por fortalecer la comunicación institucional y mejorar la percepción pública de su gestión, el Ministerio del Interior designó al coronel retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos López Aedo como vocero oficial. Aunque el ministro Juan José Santiváñez ha evitado dar detalles sobre su designación, se revelaron datos que generan aún más dudas sobre el gasto que representa la creación de dicho puesto.

Según la orden de servicio a la que accedió La República, López Aedo recibirá una retribución de S/. 30.000 por sus servicios, distribuidos en tres entregables de S/. 10.000 cada uno. Es decir, ganará incluso más de lo que percibe Fredy Hinojosa, quien como jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte funge de su portavoz y recibe S/ 25 mil mensuales.

De acuerdo con la documentación obtenida por el medio en mención, las funciones de López Aedo incluyen la elaboración de presentaciones que resalten los logros del sector, intercambios de experiencias en materia de seguridad ciudadana con personalidades nacionales e internacionales, y contacto con medios de comunicación.

“Respecto al servicio de gestión y vocería de difusión, el proveedor realizará lo siguiente: doce presentaciones que contengan información de impacto sobre los logros del Sector Interior para su difusión en las redes sociales; doce acciones de intercambio de experiencias con personalidades nacionales y/o internacionales en materia de seguridad ciudadana, para su difusión en las plataformas digitales del Ministerio; y doce atenciones a medios de comunicación sobre solicitudes de información relacionadas con las acciones del Sector”, expone el documento.

La creación de este puesto ha llamado la atención, ya que no existe registro de un vocero oficial en ningún ministerio del país. No obstante, parece ser una medida desesperada ante la presencia de un ministro altamente cuestionado y una percepción pública desfavorable. Su labor como vocero oficial será clave para intentar revertir la desaprobación hacia la gestión de Juan José Santiváñez, quien supera el 70% de rechazo según recientes encuestas, y no ha tenido reparos en dar ratos erróneos públicamente.

Al evidenciarse su error, el titular del Ministerio del Interior indicó que no recordaba haberlo dicho. | Canal N

¿Quién es Carlos López Aedo?

El coronel retirado Carlos López Aedo dirigió el área de Comunicación e Imagen de la PNP durante la pandemia de COVID-19, un periodo crítico en el que la institución enfrentó múltiples desafíos en términos de percepción pública y operatividad. Asimismo, en 2023 asumió el cargo de director de Asuntos Internacionales de la PNP, donde fortaleció la cooperación con organismos internacionales.

Entre sus logros más destacados se encuentra su liderazgo en el Escuadrón Verde, una unidad especializada en inteligencia para la prevención de delitos como robos y hurtos. Esta unidad es conocida por haber dado origen al reconocido Grupo Terna, que opera de manera encubierta para combatir el crimen en zonas urbanas. Además, López Aedo desempeñó un papel clave como jefe de la Interpol Lima, donde gestionó casos de alto perfil, como el traslado del ciudadano holandés Joran Van Der Sloot a Perú para cumplir condena en el penal de Ancón.

¿Qué funciones tiene Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte?

Además de su conocida labor como vocero de la Presidencia, el contrato por locación de servicios del jefe del gabinete técnico supone:

Asistir al/la Presidente/a de la República, en los temas que les sean encomendados por él, relacionados al cumplimiento de los objetivos país, dentro del marco de las políticas públicas, lineamientos, acuerdos y pactos del gobierno nacional.

Coordinar con las entidades u organizaciones necesarias para el cumplimiento de los encargos realizados por el/la Presidente/a de la República.

Desarrollar y preparar los proyectos normativos y/o documentos técnicos que les sean encargados, emitiendo el informe correspondiente.

Representar a la Alta Dirección ante las audiencias o ante las entidades que se le encomiende.