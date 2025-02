Gustavo Adrianzén confirmó que designación de Julio Demartini como embajador en El Vaticano se frustró por impedimento de salida

Premier confirma que designación de exministro se encuentra frustrada. | PCM

La posibilidad de que Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, sea designado como embajador en el Vaticano se encuentra en suspenso debido a la solicitud de nueve meses de impedimento de salida del país en su contra. Aunque el pedido será confirmado o rechazado por el Poder Judicial el próximo martes 4 de marzo, el premier Gustavo Adrianzén lo dio por hecho y manifestó que lo imposibilita de cualquier nombramiento oficial mientras persista.

Durante la ronda de preguntas tras el Consejo de Ministros que contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, el premier subrayó que, aunque se respeta la decisión de las autoridades judiciales, no están de acuerdo con la eventual imposición de la medida. “Somos naturalmente respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, más allá de discrepar con ellas, somos respetuosos”, mencionó al ser consultado por uno de los reporteros presentes.

De acuerdo con las declaraciones del primer ministro, la notificación de impedimento de salida del país constituye una restricción directa a la libertad de Demartini, lo que le impide abandonar el territorio nacional. En este contexto, cualquier intento de designarlo como embajador sería considerado ineficaz, ya que no podría cumplir con las funciones inherentes al cargo en el extranjero. Sin embargo, no descartó insistir en su nombramiento una vez que la medida judicial sea levantada.

“Respecto de la notificación de impedimento de salida del país que ha recaído sobre el exministro Julio Demartini, hasta que esa medida no se levante no se podría hacer ninguna designación del señor Demartini como embajador en el vaticano, toda vez que sería inocuo no pudiendo él abandonar el país”, declaró.

Premier se refirió a la medida contra el exministro Julio Demartini. | PCM

Cabe mencionar que, en reiteradas ocasiones, el premier se ha mostrado a favor del nombramiento de Demartini, quien también ha aceptado que asumiría el cargo de ser convocado. “Si la decisión ha sido tomada por la jefa de Estado y el canciller, yo daría mi voto a favor”, aseguró Adrianzén en una entrevista con RPP Noticias, donde describió al exfuncionario como una persona con la que siente “gran simpatía”.

“Lo dije ya antes y ahora lo reitero: el exministro fue un trabajador leal que se aparta del Gobierno precisamente, y lo hizo saber así, para no generar, con estas denuncias que se habían formulado, perturbación alguna en la gestión gubernamental, hecho que yo destaco por sobre cualquier otro, porque muestra un desprendimiento de su parte frente a lo que podía ser una situación generadora de problemas en el gobierno de la presidenta Boluarte”, afirmó entonces.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la medida restrictiva en contra del ex titular del Midis en medio del caso Qali Warma, en el que fue incluido como investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia en agravio del Estado. Con ello, se busca garantizar su permanencia en el país mientras se desarrollan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Resolución contra exministro Julio Demartini

Ante la solicitud de impedimento de salida del país, Julio Demartini se pronunció públicamente a través de sus redes sociales, destacando su disposición para colaborar con las autoridades. “He asistido a todas las citaciones, brindado mi declaración y entregado toda la información y documentación requerida. Seguiré colaborando con las investigaciones”, escribió en su cuenta oficial de X.

“No tiene fundamento”

Fernando Silva, abogado del exmiembro del Ejecutivo, rechazó la medida en contra de su cliente y aseguró que “no tiene acervo probatorio importante ni suficiente que acredite la supuesta participación en alguna actividad criminal”. En diálogo con Canal N, el letrado consideró que la solicitud es bastante prematura.