Pamela López desmiente oponerse al divorcio y su contundente respuesta sobre supuesto anillo de compromiso de Pamela Franco. (Captura: IG)

Durante un evento público, Pamela López fue consultada por los medios de comunicación sobre el estado de su divorcio con Christian Cueva y los recientes rumores sobre un anillo de compromiso que el futbolista habría entregado a Pamela Franco.

La madre de los hijos del deportista negó categóricamente que los trámites de separación hayan comenzado y enfatizó que ella es la principal interesada en concretarlos.

“Por favor, averigüen. Yo soy la persona más interesada en poder divorciarme, ni siquiera se empezó ese tema. Aún no se ha avanzado el tema de los alimentos, menos el divorcio”, declaró López, dejando en claro que hasta el momento no existe un proceso legal en curso para poner fin a su matrimonio con Cueva.

Pamela López

Además, se refirió a las recientes declaraciones del futbolista, quien aseguró estar realizando depósitos en una cuenta del Banco de la Nación para cumplir con su responsabilidad económica hacia sus hijos. Pamela López desmintió esta versión, asegurando que no ha recibido ningún pago.

“Yo desconozco eso porque a mí nunca me llegó ninguna notificación, es lo que él dice. Igual es un poco absurdo, ¿no? A mi cuenta no llega nada, ni un centavo”, manifestó ante la prensa, dejando entrever que las declaraciones de Christian Cueva no coinciden con su realidad.

Con estas declaraciones, Pamela López deja en claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos y la regularización de su situación legal con Christian Cueva. Aunque el divorcio aún no ha comenzado, ella insiste en que es la más interesada en que el proceso avance. Ahora queda por ver si el futbolista tomará acciones concretas para formalizar la separación y esclarecer la controversia sobre los depósitos que asegura haber realizado.

Pamela López rechazó trabajar con Pamela Franco

¿Qué dijo Pamela López sobre el anillo de compromiso de Pamela Franco?

A pesar de las insistentes preguntas sobre la nueva relación del futbolista y el supuesto anillo de compromiso que le habría dado a Pamela Franco, López evitó hacer comentarios sobre el tema, asegurando que no le interesa lo que haga su expareja en su vida sentimental.

“(No opino) Nada, me es indiferente, yo creo que eso es ya el tema de ellos”, respondió con firmeza, dejando en claro que no tiene ninguna intención de involucrarse en la vida amorosa de Cueva y Franco.

Como se sabe, el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva ha estado en el ojo público desde que se hizo pública su separación. Las diferencias entre ambos, especialmente en temas económicos, infidelidades y familiares, han sido ampliamente comentadas en los medios.

Mientras Cueva afirma cumplir con sus obligaciones, López sostiene que no ha recibido apoyo financiero del futbolista, lo que ha generado incertidumbre sobre la verdadera situación legal y económica de la expareja.

Pamela Franco

¿Christian Cueva y Pamela Franco se casan?

Por otro lado, la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco también ha generado polémica, especialmente después de que surgieran rumores sobre un posible compromiso entre ellos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información sobre el supuesto anillo de compromiso, lo que ha mantenido el tema en especulación.

