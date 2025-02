Ladrón llora, se arrodilla y pide perdón para evitar que su víctima lo denuncie por robarle el celular en La Victoria

Fuente: Latina Noticias

Un asaltante fue detenido este martes en flagrancia tras robarle el celular a una mujer de 63 años en el cruce de la Avenida San Pablo y la calle Sergio Caller, en La Victoria. El delincuente, identificado como Ansoni Dextre Cotrina, se arrodilló, lloró y pidió perdón a la víctima para evitar que formalizara la denuncia.

La mujer, sorprendida por el ataque, relató el angustiante momento. “Me tumbó todas mis cosas al piso, me iba a morir de miedo. No sabía ni por dónde ir, menos mal me avisaron de que lo habían agarrado porque estaba desesperada”, expresó a Latina Noticias.

Al verse acorralado por efectivos policiales, Dextre Cotrina intentó conmover a la víctima. “No quiero irme preso, por favor ayúdeme”, suplicó mientras se arrodillaba. Según la Policía Nacional (PNP), el mismo sujeto había sido detenido días antes por un delito similar.

Agentes del Escuadrón Verde, que patrullaban la zona, fueron testigos del asalto y comenzaron una persecución inmediata. “Este sujeto, al momento de cometer el robo, empleó una extrema violencia, no se percató que el Grupo Terna estaba tras sus pasos”, explicó a la televisora el coronel Pedro Rojas, jefe de la unidad.

Coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, habló sobre la intervención del delincuente en La Victoria

Dextre Cotrina fue trasladado a la comisaría de San Cosme del mismo distrito, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes. La víctima, por su parte, expresó su alivio al saber que el ladrón había sido capturado, pero también resaltó su preocupación por la creciente inseguridad en la zona.

En octubre del año pasado, el atacante fue arrestado en flagrancia junto con su compañero Santiago Paitán García, de 19 años, por integrar la banda criminal ‘Los Pajarracos de San Cosme’, dedicaba a la microcomercialización de drogas en zona.

Durante el operativo de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna), se descubrió que Paitán García ocultaba más de 200 envoltorios de pasta básica de cocaína en sus partes íntimas.

En esa ocasión, la PNP informó que ambos delincuentes también se dedicaban al “hurto y robo agravado” de celulares en las mañanas y tardes", y se refugiaban en las colinas cercanas. En la noche, su actividad delictiva cambiaba a la venta de drogas.

La semana pasada, en otro hecho insólito, Luis Pezo La Madrid, alias ‘Cupido’, fue detenido por robar un celular en la misma jurisdicción. Durante su arresto, alegó que necesitaba dinero para celebrar el Día de San Valentín con su pareja.

La inseguridad ciudadana se extiende en todos los lugares del país y en todas las fechas. (Fuente: Panamericana)

“La verdad, iba a salir con mi mujer el 14 de febrero, la iba a llevar a pasear por ahí, porque hace tiempo que no la saco. Y ya, pues, quería monedas. Vi ese celular de valor en el carro y lo cogí, lo hurté”, dijo.

Cifras

Según un informe del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), entre enero y abril de 2024, se reportaron 536,728 robos de celulares, con 125,520 casos en abril. El mes con más robos fue febrero, con 136,300 hurtos.

Las marcas más robadas fueron Samsung (165,434), Redmi (58,703) y Huawei (35,403). Los lunes fueron los días con más robos, con 220 denuncias por hora, y las horas pico ocurrieron entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m., con 340 casos a las 10:00 a.m.

El año pasado, además, Perú registró más de 2,000 homicidios, y solo en enero de 2025 se reportaron 123 asesinatos. La violencia, incluidas extorsiones y secuestros, aumentó en ciudades como Trujillo, Lima y Arequipa, lo que llevó a la declaración de estados de emergencia.

Un artículo de Bloomberg destacó que el país atraviesa una grave crisis de seguridad pública y que las organizaciones criminales transnacionales son responsables del caos, un problema regional que también afecta a Ecuador y Colombia.