Padre de familia relata como sobrevivió al colapso en Real Plaza Trujillo: “He visto el techo caer sobre mi familia”

Familiar de un menor señaló que este se despierta en medio de la noche creyendo que el techo caerá sobre él. (Fuente: Trujillo Limpio)

El desastre ocurrido en el Real Plaza de Trujillo tras el colapso del techo del patio de comidas que dejó un fatal saldo de seis personas fallecidas y más de 80 heridos, ha causado una conmoción nacional. Los deudos de las víctimas claman justicia y las autoridades, tanto del Ejecutivo, como del Congreso, celeridad en las investigaciones.

Alfredo Beltrán pide que el Real Plaza se haga cargo de la recuperación de sus menores hijos, quienes tras el incidente sufren pesadillas. Foto: Alfredo Beltrán/Canal Trujillo Limpio

Conforme pasan los días salen más detalles sobre este lamentable accidente y se conocen los desgarradores testimonios de quienes lograron sobrevivir. Uno de ellos es el de un padre de familia que estuvo a punto de perderlo todo en cuestión de segundos.

“Escribo lo vivido porque siento que es una forma de liberar la ansiedad que aún tengo. ¡He visto el techo caer sobre mi familia!”. Con esas palabras, Alfredo Beltran, inició su relato sobre los minutos de terror que pasó en el Real Plaza Trujillo. Lo que comenzó como una tarde de diversión y compras con su esposa y sus tres hijos terminó convirtiéndose en una pesadilla que lo marcó para siempre.

Los ciudadanos han realizado vigilias y protestas frente al Real Plaza de Trujillo. (Foto: Prensa Total)

Según cuenta, aquella fatídica noche del viernes se separó de su familia por un instante para recoger la comida que había pedido. Su esposa y sus tres pequeños se quedaron sentados en el centro del patio de comidas. “Fueron segundos hasta que llegué al stand y se escucharon como una tira de explosiones, tan fuertes como un terremoto. Solo me hicieron retroceder, pero al girar y ver a mis hijos y mi esposa, cinco segundos bastaron para que todo el techo cayera sobre las 200 personas en el patio... y sobre mis hijos”, describió.

La oscuridad producida tras el derrumbe, más el desorden y la incertidumbre de no saber qué pasó con su familia, solo aumentó su desesperación. “Solo atiné a gritar que no era posible. Mis hijos no, mi familia no. No todos mis hijos”, recordó. En medio del caos, intentó meterse bajo los escombros para llegar hasta el centro del patio, donde creía que podrían estar atrapados sus pequeños, pero era imposible. Aun así, logró rescatar a algunas personas atrapadas en los exteriores. “Cada niño que sacaba, tenía la esperanza de también sacar a mis hijos”, señaló.

Quince minutos después, recibió un mensaje de su esposa. Ella y dos de sus hijos habían quedado atrapados bajo una mesa, que, gracias a la forma de la cúpula del techo, creó un espacio que los protegió. Sin embargo, no sabía nada de su hijo mayor de ocho años, quien no corrió la misma suerte: en un intento por correr hacia su padre, el techo cayó sobre él. “He gritado tantas veces su nombre, que cada grito era de dolor de no verlo más sonriendo”, dice con pesar.

Entidad asegura que no le puede exigir el mantenimiento de las estructuras del centro comercial. (Fuente: Latina)

Exige terapia psicológica para los menores

Cuando comenzó a pensar lo peor, una de las personas le avisó que vieron a un niño salir arrastrándose hacia la puerta en dirección a los baños. “Me dijeron: ‘Acá hay un niño, Fabrizio’. Y gracias a Dios, era él”, relató con alivio. Su hijo había sobrevivido con una fractura en el pie, producto del impacto.

Los tres menores hijos de Alfredo Beltrán sobrevivieron de milagro al colapso de techo del Real Plaza Trujillo. Foto: captura Facebook Alfredo Beltrán

El arquitecto y padre de familia no solo lamenta el horror que vivió, sino que denuncia la negligencia de la empresa. “La negligencia nos ha hecho pasar la peor pesadilla de nuestras vidas. Fue un paseo prometido a mis hijos, un día de felicidad que terminó en tragedia. Hemos pagado en la clínica muchos gastos y los protocolos de seguro no funcionaron. Real Plaza debe pagar esto. Ninguna reparación sacará de mí el sentimiento de dolor, temor y desesperación de lo vivido”, enfatizó

Hoy, su familia sigue afectada psicológicamente. “Mis hijos despiertan cada 30 minutos llamando por mí o por su mamá. El miedo que sentí en ese momento es algo que jamás podré olvidar. Ver a mi familia en peligro y pensar que los había perdido me dejó marcado para siempre”, finalizó.