Magaly Medina pide a Melissa Klug aconsejar a Samahara Lobatón por seguir a Bryan Torres: “No puedes obligar que te quiera”

Magaly Medina le pide a Melissa Klug que aconseje a Samahara Lobatón por seguir a Bryan Torres. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última edición de Magaly TV La Firme este 24 de febrero, Magaly Medina no pudo evitar comentar el comportamiento de Samahara Lobatón, quien ha decidido seguir a Bryan Torres a todas sus presentaciones tras las múltiples acusaciones de infidelidad contra él.

La conductora cuestionó la actitud de la influencer y le envió un mensaje a Melissa Klug, pidiéndole que aconseje a su hija para evitar que siga haciendo un “papelón”.

“Mujeres jóvenes, mujeres adultas, no copien el comportamiento de Samahara. De repente a ella le parece digno de orgullo, parece que se siente feliz, contenta. Yo soy la guachimana, se para como soldado, misma escolta en el escenario, aburriéndose totalmente porque se nota el aburrimiento que tiene”, expresó Medina con evidente indignación.

Para la periodista, el hecho de que Samahara esté constantemente al lado de Bryan Torres solo demuestra que la relación no está funcionando. “En el momento en que tengas que hacer eso para mantener a tu marido fiel, para que se comporte bien solo cuando lo estás mirando, esa relación ya no va. Ese hombre no te conviene”, advirtió.

Magaly enfatizó que nadie debería intentar forzar una relación cuando la otra persona no tiene respeto. “Tú no puedes obligar a nadie a quererte, no puedes obligar a nadie a respetarte. Si ese hombre no te quiere respetar, se surra en ti. Cada vez que da la vuelta, que se va a un concierto, que se va de gira, él le escribe a 20 mil mujeres, les tira maíz a 10 mil chicas, las invita a un hotel”, criticó con dureza.

La conductora también cuestionó la estrategia de la exchica reality de seguir a Bryan a todos lados para evitar que la engañe. “Lo que hace Samahara es algo que nunca debe hacerse. Obligar a alguien a que te respete. O sea, yo te sigo, voy como tu guachimana, soy tu FBI para obligarte a que no mires a nadie, a que no hables con nadie”, señaló.

“Bryan le es fiel por miedo”, sostuvo Magaly Medina

Para Medina, esto solo lograría que Bryan le sea fiel por miedo y no por convicción. “Ese hombre solo la va a respetar por miedo, porque la guachimana está bien parada ahí. ¡Qué feo papel! ¡Qué feo papel! Que alguien le diga que está haciendo un papelón”, insistió.

Finalmente, Magaly le envió un mensaje a Melissa Klug, instándola a aconsejar a su hija antes de que siga humillándose públicamente. “Melissa, dile a tu hija: ‘Hija, estás haciendo un papelón, un papelón’. Es tan joven, no debería. Nadie aprenda de ella eso. Eso es algo que no se hace”, concluyó.

Las declaraciones de Medina han generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos coinciden en que Samahara está cometiendo un error al tratar de controlar a su pareja de esta manera. Mientras tanto, la influencer sigue sin pronunciarse sobre las advertencias de la periodista.

“Ya déjalo Samahara, ese tipo no vale la pena. Estás descuidando lo importante que son tus hijas”, “Ella sigue el shock”, “Él no se merece el amor de Samahara, la está maltratando mucho”, “Ya no le importa nada”, “Espero todo le salga como ella piensa que es”, “Donde están sus hijas, quien las cuida”, “Que miedo la postura de Samahara, ojalá su mamá la ayude”, “Su mamá también ya se cansó de ayudarla y aconsejarla”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

