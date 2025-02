Este es el país de Europa que da más permisos de residencia y donde los peruanos pueden trabajar y estudiar si cumplen estos requisitos

El país de Europa que da más permisos de residencia es Polonia

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), al 30 de junio de 2024, 3 millones 505 mil 511 peruanos estarían viviendo en el exterior, cifra que representa el 10,3% del total de la población del Perú al año 2024 (34 millones 038 mil 457).

Según el país de residencia, la mayoría de los peruanos emigrantes se encuentran viviendo en Estados Unidos y representan el 30,4%, seguido de España con 16,1%, Argentina 12,9%, Chile 11,6%, Italia 10,3%, Japón 3,6% y Canadá 1,9%, países que en total concentran al 86,7% de los peruanos emigrantes. Sin embargo, el recrudecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y otros países, haría que los migrantes tengan en la mira a naciones más receptivas y que den facilidades para trabajar y estudiar de manera legal.

El país de Europa que da más permisos de residencia

En el año 2023, Polonia destacó nuevamente en la Unión Europea al registrar la concesión de 642.789 primeros permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios, representando un 17,2 % del total europeo. Este país mantuvo su posición como líder en la región, consolidando una tendencia iniciada anteriormente. En cifras globales, durante 2022, Polonia ya había otorgado 967.300 permisos de residencia, lo que equivalió al 33 % del total de la UE. El principal motivo detrás de estas cifras es el empleo, que sobresale como la razón predominante para la entrada de inmigrantes a su territorio.

Otros países de la UE también tienen registros significativos en este ámbito. Entre ellos, España, que aunque ha logrado consolidarse en posiciones altas durante varios años —en ocasiones ocupando el segundo lugar—, no ha logrado superar a Polonia. En España, la motivación principal que lleva a la solicitud de permisos de residencia es distinta: prevalece la reagrupación familiar como la principal causa. No obstante, no es el único país relevante en cuanto a cantidades. Lugares como Francia, Italia y, en ocasiones, Alemania, llegan a alcanzar cifras considerables, con Alemania en particular logrando ocasionalmente posicionarse por encima de España.

Permiso de residencia en Polonia

Los requisitos para obtener un permiso de residencia en Polonia pueden variar dependiendo del tipo de permiso que se solicite (por estudios, trabajo, reagrupación familiar, entre otros). En términos generales, los requisitos para latinoamericanos suelen incluir:

Solicitud completada: Formulario de solicitud de permiso de residencia temporal o permanente, según corresponda. Pasaporte válido: Pasaporte original y copias de las páginas relevantes, incluyendo la página principal y visas anteriores. Motivo del permiso: Documentación que respalde el motivo de la estancia, como: Estudio: Carta de aceptación de una universidad o centro educativo polaco. Trabajo: Contrato de trabajo o una declaración de intención de empleo emitida por el empleador. Reagrupación familiar: Documentos que acrediten parentesco, como certificado de matrimonio o nacimiento. Seguro médico: Seguro de salud privado o afiliación al sistema de salud polaco (NFZ). Comprobante de ingresos: Justificación de recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de estadía en Polonia. Alojamiento: Prueba de alojamiento, como un contrato de arrendamiento, certificado de propiedad o carta de garantía del anfitrión. Foto reciente: Fotografía biométrica reciente conforme a los estándares requeridos. Pago de tasas administrativas: Pago de la tarifa correspondiente por el trámite del permiso de residencia. Antecedentes penales: Certificado de antecedentes penales del país de origen, si es solicitado.

Es importante consultar con la oficina de extranjeros en Polonia (Urząd do Spraw Cudzoziemców) o el consulado polaco correspondiente para conocer requisitos específicos y actualizaciones. Para más información, visita el sitio oficial: https://www.gov.pl.

Estudiar en Polonia

En abril del 2024, la Comisión Nacional Polaca de Cooperación con la Unesco y la Cátedra de enseñanza de Ciencias, Tecnología e Ingeniería de la Universidad AGH de Cracovia lanzaron un programa de becas para 30 ganadores, para realizar un programa de investigación individual de seis meses de duración, según informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Los campos o proyectos de investigación abarcaron temas de Ingeniería Biomédica, Ciencias de la Computación e Información, Inteligencia Artificial, Ciencias de la Tierra, Ingeniería Ambiental, Minería y Energía, Física, entre otros.

Se ofrecieron 30 becas de seis meses de duración desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. Las becas estaban destinadas a los estados miembros de la Unesco, incluido el Perú.

Si bien las becas ya no están vigentes, se espero que este año se hayan nuevas oportunidades en la página del Pronabec.