Seis muertos en Real Plaza Trujillo: Sobrevivientes narran el antes, durante y después de la tragedia

Real Plaza Trujillo: sobrevivientes de la tragedia. Video: América TV

Con la caída del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, ubicado en la región La Libertad, la vida de casi un centenar de familias cambió por completo y para siempre. Hasta el momento, son 6 las personas que han fallecido producto de la tragedia, mientras otras 82 resultaron heridas, tres de ellas se encuentran con pronóstico reservado.

El suceso se produjo dentro de un horario altamente concurrido por familias, cuando varias personas, incluyendo niños, se encontraban disfrutando del área de comida y juegos infantiles.

Han pasado más de 48 horas, pero lo ocurrido el viernes 21 de febrero a las 8:51 de la noche será imposible de olvidar para la ciudadanía. Los gritos de dolor, auxilio y piedad por parte de las personas atrapadas entre los escombros quedarán marcados, tanto para los que los escucharon en persona, como para aquellos que vivieron la catástrofe a través de las redes sociales.

En el centro del patio de comidas funcionaba una zona de juegos para niños, la que quedo completamente aplastada. - Crédito: Composición Infobae Perú

Testimonio de las víctimas

Uno de estos gritos fue de Rosa Delgado, quien se encontraba en el patio de comidas para cenar junto a su grupo de amigas. Según narró para Cuarto Poder, dominical de América Televisión, se escuchó un estruendo similar al de un movimiento telúrico segundos previos de que la estructura se viniera abajo.

“Fui al Real Plaza porque habíamos quedado con unas amigas para cenar saliendo del trabajo. Estábamos conversando, hubo un estruendo, sonó muy feo, como cuando hay un temblor muy fuerte. Después de que alzamos la vista para ver el techo, este se empezó a caer”, comentó desde la cama de un hospital.

“En ese momento, cuando yo trato de llegar al extremo para que no me caiga, me cae el techo, la estructura sobre mi cabeza. Me golpea parte de mi tórax, me ha fracturado la clavícula y, como ese techo no es plano, sino con desniveles, la otra parte cayó sobre mi pierna y me ha fracturado la tibia”, agregó.

Cuando se encontraba inmóvil debajo de la infraestructura, Rosa decidió arrastrarse y sortear los obstáculos, así como el dolor de sus heridas, para convertirse en un objetivo visible y así puedan rescatarla.

“Empieza a salir agua, el piso se empieza a inundar, yo ya estaba por entrar en estado de shock porque estaba sola y me di valor para arrastrarme por debajo de la estructura metálica con mi brazo derecho. Con mi pierna rota pude arrastrarme hasta donde había gente. Vi que había niños, un adulto mayor que decía ‘ayúdenme, soy un anciano’”, sostuvo.

“En eso aparece un jovencito gritando si alguien necesita ayuda. Entonces yo moví mi brazo para que me ubique. Me dijo que no me iba a dejar sola. Rompió la maderita que había sobre mí, se metió, no le importó nada, y me quiso ayudar. No me soltó la mano. Ahí llegaron los bomberos y me pudieron rescatar”, finalizó.

"Imagen desoladora: una sandalia solitaria emerge entre los escombros del Real Plaza, testigo mudo del caos y la urgencia del rescate. - Crédito: Larry Campos

El jovencito que la ayudó se llama Joseph Tapullima, de 21 años. Él relató que se encontraba viendo una película con su mamá en el cine del centro comercial cuando escuchó el mismo estruendo que Rosa.

Al evacuar el lugar, se percató de lo ocurrido, por lo que se acercó a la zona de desastre para poder ayudar en lo posible. No solo ayudó a Rosa, sino que, junto a otro grupo de personas, rescataron a todas las personas que pudieron, teniendo en cuenta la fragilidad del lugar.

“La logré sacar (a Rosa) y, con ayuda de mi madre, la sacaron afuera. Me chocó ver a un niño preguntando por su mamá. Ahí comenzamos a ayudar a sacar a otro niño de los escombros. Hacíamos espacio lo más posible para evitar que alguien se caiga y haya más tragedia”, dijo al mismo medio.

“Veía a gente salir de los escombros con heridas profundas. Ví a un chico salir con una herida profunda en el muslo. Le hicimos un torniquete para que no se desangrara más. Luego, pude ver a un señor, lo estuvimos sacando, lo cargamos hasta afuera, pero mientras le estábamos hablando para que no se desmaye, yo sentía mi mano caliente, entonces me di cuenta que él tenía la cabeza abierta y mi mano estaba llena de sangre”, lamentó.