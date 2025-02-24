Receta de arroz con carne

Arroz con carne preparación. Foto: Acomer.pe.

Atrévete a explorar los sabores únicos de la gastronomía peruana con este nutritivo y exquisito plato de Arroz con Carne. Este plato encantará a toda la familia y te transportará a las acogedoras cocinas del Perú.

Detalles de la receta

- Porciones: 4

- Tiempo total: 60 minutos

- Dificultad: Fácil

Ingredientes

Estos son los ingredientes que necesitarás para preparar el Arroz con Carne al estilo peruano:

- 350 Gramos de Carne de Res

- 2 Tazas de Arroz

- 1 Cebolla Roja

- 1 Tomate

- 1 Zanahoria

- 1/2 Taza de arvejas

- 1/4 Taza de frijol verde

- 1 Cucharadita de ajo molido

- 2 Cucharadas de ají amarillo molido

- 2 Cucharadas de aceite vegetal

Preparación paso a paso

Preparación de los ingredientes: Corta la zanahoria, la cebolla y el tomate en cubos pequeños. Haz lo mismo con la carne, pero en trozos medianos. Cocción de los vegetales: En una olla con aceite caliente, fríe la cebolla, el ajo, el ají amarillo. Cocina durante 5 minutos a temperatura media. Añadido de la carne: Agrega el tomate, la carne en trozos y una taza de agua. Cocina por 10 minutos más. Adición del arroz y los vegetales: Incorpora el arroz previamente lavado y 2 tazas de agua. Añade los frijoles, las arverjas y la zanahoria. Mezcla bien y cocina durante 15 minutos a temperatura media. Luego, termina de cocinar durante 5 minutos a temperatura mínima. Servir y disfrutar: Sirve este delicioso plato lleno de sabores y colores.

Información nutricional

Está receta proporciona 586.7 kcal por porción

Consejos culinarios

Para disminuir el aporte de energía, en la preparación disminuye la cantidad de arroz y aumenta la cantidad de vegetales. Cocina las verduras en la misma olla del arroz y la carne, para obtener un mejor sabor.

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