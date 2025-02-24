Receta de arroz con carne

Atrévete a explorar los sabores únicos de la gastronomía peruana con este nutritivo y exquisito plato de Arroz con Carne. Este plato encantará a toda la familia y te transportará a las acogedoras cocinas del Perú.
Detalles de la receta
- Porciones: 4
- Tiempo total: 60 minutos
- Dificultad: Fácil
Ingredientes
Estos son los ingredientes que necesitarás para preparar el Arroz con Carne al estilo peruano:
- 350 Gramos de Carne de Res
- 2 Tazas de Arroz
- 1 Cebolla Roja
- 1 Tomate
- 1 Zanahoria
- 1/2 Taza de arvejas
- 1/4 Taza de frijol verde
- 1 Cucharadita de ajo molido
- 2 Cucharadas de ají amarillo molido
- 2 Cucharadas de aceite vegetal
Preparación paso a paso
- Preparación de los ingredientes: Corta la zanahoria, la cebolla y el tomate en cubos pequeños. Haz lo mismo con la carne, pero en trozos medianos.
- Cocción de los vegetales: En una olla con aceite caliente, fríe la cebolla, el ajo, el ají amarillo. Cocina durante 5 minutos a temperatura media.
- Añadido de la carne: Agrega el tomate, la carne en trozos y una taza de agua. Cocina por 10 minutos más.
- Adición del arroz y los vegetales: Incorpora el arroz previamente lavado y 2 tazas de agua. Añade los frijoles, las arverjas y la zanahoria. Mezcla bien y cocina durante 15 minutos a temperatura media. Luego, termina de cocinar durante 5 minutos a temperatura mínima.
- Servir y disfrutar: Sirve este delicioso plato lleno de sabores y colores.
Información nutricional
Está receta proporciona 586.7 kcal por porción
Consejos culinarios
Para disminuir el aporte de energía, en la preparación disminuye la cantidad de arroz y aumenta la cantidad de vegetales. Cocina las verduras en la misma olla del arroz y la carne, para obtener un mejor sabor.
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