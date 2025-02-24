Perú

Receta de arroz con carne

Aprende a preparar el auténtico arroz con carne al estilo peruano

Guardar
Arroz con carne preparación
Arroz con carne preparación. Foto: Acomer.pe.

Atrévete a explorar los sabores únicos de la gastronomía peruana con este nutritivo y exquisito plato de Arroz con Carne. Este plato encantará a toda la familia y te transportará a las acogedoras cocinas del Perú.

Detalles de la receta

- Porciones: 4

- Tiempo total: 60 minutos

- Dificultad: Fácil

Ingredientes

Estos son los ingredientes que necesitarás para preparar el Arroz con Carne al estilo peruano:

- 350 Gramos de Carne de Res

- 2 Tazas de Arroz

- 1 Cebolla Roja

- 1 Tomate

- 1 Zanahoria

- 1/2 Taza de arvejas

- 1/4 Taza de frijol verde

- 1 Cucharadita de ajo molido

- 2 Cucharadas de ají amarillo molido

- 2 Cucharadas de aceite vegetal

Preparación paso a paso

  1. Preparación de los ingredientes: Corta la zanahoria, la cebolla y el tomate en cubos pequeños. Haz lo mismo con la carne, pero en trozos medianos.
  2. Cocción de los vegetales: En una olla con aceite caliente, fríe la cebolla, el ajo, el ají amarillo. Cocina durante 5 minutos a temperatura media.
  3. Añadido de la carne: Agrega el tomate, la carne en trozos y una taza de agua. Cocina por 10 minutos más.
  4. Adición del arroz y los vegetales: Incorpora el arroz previamente lavado y 2 tazas de agua. Añade los frijoles, las arverjas y la zanahoria. Mezcla bien y cocina durante 15 minutos a temperatura media. Luego, termina de cocinar durante 5 minutos a temperatura mínima.
  5. Servir y disfrutar: Sirve este delicioso plato lleno de sabores y colores.

Información nutricional

Está receta proporciona 586.7 kcal por porción

Consejos culinarios

Para disminuir el aporte de energía, en la preparación disminuye la cantidad de arroz y aumenta la cantidad de vegetales. Cocina las verduras en la misma olla del arroz y la carne, para obtener un mejor sabor.

Explora más de la rica gastronomía peruana

Si te gustó esta receta, te invitamos a seguir explorando la sazón peruana. Prueba nuestras recetas relacionadas para el almuerzo, la cena o como plato principal. Recuerda, la cocina peruana es para toda la familia.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Las bandas nacionales Mar de Copas, Grupo Río, We The Lion y Randa hicieron vibrar a los veraneantes en cuatro fechas realizadas en las playas del sur. Para este 2026, Movistar prepara nuevos lanzamientos en entretenimiento dirigidos a sus clientes

Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

La titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil advierte sobre la propagación de información no verificada respecto a la base de datos electoral

“Muertos y niños no votan”: Jefa del Reniec exhorta a dejar narrativas falsas sobre Padrón Electoral 2026

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ debutará ante los ‘canarios’ en Montevideo con el objetivo de empezar sumando en el Grupo B del torneo internacional. No te pierdas todos los detalles de este duelo clave

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Las nuevas rutas forman parte del Sistema Integrado de Transporte, que busca duplicar su cobertura en los próximos años

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión

La baja cobertura de vacunación y el aumento de casos en el sur del país elevan la preocupación por nuevos focos de contagio en plena movilización ciudadana

Autoridades recomiendan a población de Puno acudir con mascarilla a votar en las Elecciones 2026 ante incremento de casos de sarampión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: Candidata presidencial realiza su último mitin previo a las Elecciones 2026

¿Cómo votar por senadores nacionales y regionales en las elecciones de este domigno?: recomendaciones de la ONPE

Keiko Fujimori afirma que la culpan por inestabilidad política: “No he sido presidenta, lo que pido es la oportunidad de serlo”

Juicio contra Ricardo Belmont por la toma a la fuerza de PBO se encuentra estancado

“¿Sabes qué, hermanón? No te confundas": Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

La mamá de Hugo García se adelanta y suelta la fecha exacta del nacimiento del hijo de Isabella Ladera

Maroon 5 en Lima: precios de entradas, zonas y preventa para el show de su gira ‘Love Is Like Tour’

BTS en Lima: horarios de venta general, precios y guía para comprar entradas a sus tres shows en San Marcos

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: fecha, lugar y precio de entradas

Ministerio Público cita a Diealis para que dé su declaración por caso de violencia contra su expareja Verónika Rojas

DEPORTES

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Gonzalo Bueno avanza firme en el Challenger de Campinas y ya palpita el top 200 del ranking mundial

Alejandro Orfila denunció que “el VAR y el árbitro nos perjudicaron gravemente” tras la derrota de Cusco FC ante Flamengo

Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Montevideo por fecha 1 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Montevideo por fecha 1 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026