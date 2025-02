El ‘Cancún limeño’ colapsa: largas colas, playa saturada, embotellamientos y falta de estacionamiento ahogan el ‘sur chico’. (Composición: Infobae)

El sur de Lima enfrenta un escenario complicado con la llegada del verano. Las playas, antes consideradas exclusivas y de acceso moderado, ahora reciben un número desbordante de visitantes. La playa Embajadores, conocida como el ‘Cancún limeño’, en Santa María del Mar, es uno de los puntos más críticos debido a la alta afluencia de personas y la infraestructura limitada del distrito.

El alcalde de Santa María del Mar, Hugo Monteverde, expresó su preocupación en una entrevista con Panorama. “La publicidad en TikTok le ha hecho mucho daño a nuestro distrito porque se trata de realmente hacer una publicidad de unas playas que no pueden albergar a todo aquel que viene. Son playas pequeñas con aforo por las vías de evacuación para preservar la vida de las personas que vienen”, declaró el burgomaestre.

También cuestionó la difusión masiva de la playa como un destino turístico de gran escala, asegurando que detrás de esta promoción podría haber intereses comerciales. “Esta gente que está difundiendo a través de redes sociales lo que pretende es hacer una gran publicidad para que en el supuesto caso que ganen poder lotizar y vender”, agregó.

Saturación y colapso en la infraestructura

El ingreso a Santa María del Mar se ha convertido en una prueba de paciencia para los visitantes. Aunque la suma de sus tres playas principales -Playa Grande, Playa Chica y Embajadores- tiene una capacidad total de 5.350 personas, cada fin de semana el número de asistentes duplica esta cifra, superando las 10 mil personas.

El alcalde explicó las limitaciones que enfrentan los residentes: “Muchas veces, si nuestros vecinos no bajan temprano a la playa, con el aforo que hemos establecido, no pueden ingresar. Tienen que esperar que se retiren algunos visitantes para ellos poder acceder”.

Además del problema de sobrepoblación en la playa, el distrito enfrenta conflictos legales relacionados con el uso del suelo. Hugo Monteverde advirtió sobre el peligro de nuevos desarrollos inmobiliarios: “No se debe construir más. En Santa María nos estamos dirigiendo a través de los medios al Poder Judicial, donde una persona dice ser propietario de estos 2.500.000 metros cuadrados y que supuestamente los adquirió en una subasta en el año 1959″.

El sur chico y su insuficiente capacidad

El problema no se limita a Santa María del Mar. La situación en todo el sur de Lima es similar. Cada fin de semana, el tráfico colapsa y los tiempos de traslado se extienden de manera significativa. “Las carreteras todas atoradas hasta abajo. No hay pase. Estamos mal así. Mira cuánto tráfico. Estamos más de media hora parado”, comentó un visitante.

Las playas más concurridas, como Punta Hermosa y San Bartolo, también enfrentan limitaciones de espacio y acceso. “Nosotros estamos recibiendo un sábado y domingo un aproximado de 60 mil personas”, indicó un funcionario municipal. Sin embargo, la capacidad real de la playa no supera las 5 mil personas, lo que genera largas filas de vehículos y caminatas de hasta 45 minutos para llegar al balneario.

El crecimiento de la demanda ha provocado un alza en el mercado inmobiliario del sur. Un reciente estudio de inversión señala que muchas personas ya no buscan una casa de playa para veranear, sino que están optando por una residencia permanente. “En promedio, podemos encontrar precios de venta entre 900 y 1,000 dólares por metro cuadrado, lo que hace algunos años se encontraba entre 600 o 700 dólares”, señaló un experto del sector.

Expansión urbana y problemas futuros

El desarrollo urbano en el sur ha ido en aumento. En los últimos años, la construcción de centros comerciales y urbanizaciones modificó el paisaje. Entre Punta Hermosa y Punta Negra, se proyecta la construcción de un moderno bulevar con una inversión de 25 millones de dólares. Se estima que para el 2030, más de 100 mil nuevos vecinos habitarán estos distritos.

La falta de infraestructura adecuada es uno de los principales problemas. “Es que no hemos tenido personal de tránsito de policía de tránsito en este verano. Usted ve las enormes colas de vehículos que se forman en la carretera porque no hay personal de tránsito y eso no depende de nosotros”, explicó un funcionario.

Por otro lado, la oferta inmobiliaria sigue creciendo. “Actualmente, hay construcción de condominios en la zona de Portoviejo. Hay un proyecto que incluye una laguna artificial. Hablamos de La Joya. Se están vendiendo los terrenos para construir casas de playa y también tienen oferta de departamentos”, señaló un promotor del sector.

El incremento del valor del suelo en Santa María del Mar es evidente. El metro cuadrado ya se cotiza en 1,000 dólares, cifra que sigue en ascenso. Sin embargo, la popularidad de la zona ha generado problemas de acceso, tráfico y seguridad, convirtiendo el paraíso del sur en un espacio de difícil acceso para propios y extraños.