Alcalde de Trujillo admite no haber solicitado una inspección más profunda en el centro comercial Real Plaza

Alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, sobre la tragedia en el Real Plaza. Video: Canal N

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, causó polémica este domingo (23.02.2025) al admitir que no solicitó una inspección más profunda en el centro comercial Real Plaza, cuyo techo colapsó el viernes 21 de febrero, dejando seis muertos, entre ellos una menor de edad, y más de 80 heridos.

En declaraciones para Canal N, el alcalde explicó que, aunque la municipalidad realizó una inspección en septiembre de 2024, la normativa vigente solo permite revisar lo que es visible, sin acceso a inspeccionar las partes estructurales ocultas, como el interior del techo o los sistemas ocultos.

Lo que realmente ha generado controversia es su admisión de que no se solicitó una inspección más exhaustiva, a pesar de que el centro comercial alberga a miles de personas a diario. “No, no, no lo he hecho”, respondió Reyna cuando se le preguntó si se había solicitado una revisión más profunda de las instalaciones. El alcalde reconoció que no hizo ningún tipo de recomendación para inspeccionar más a fondo la estructura del centro comercial, ni tampoco se generó un informe que sugiriera un riesgo en las áreas no visibles. Esto ha puesto en duda su responsabilidad como autoridad local ante la tragedia.

"Imagen desoladora: una sandalia solitaria emerge entre los escombros del Real Plaza, testigo mudo del caos y la urgencia del rescate. - Crédito: Larry Campos

“La norma no nos permite a las municipalidades fiscalizar o inspeccionar lo que está oculto”, dijo Reyna, aclarando que la inspección realizada por la municipalidad en 2024 se limitó a lo que era observable sin intervenir en los aspectos estructurales de la edificación. Según el alcalde, la estructura del techo, que es un domo cubierto por una manta para protegerse de la lluvia, no podía ser revisada bajo la normativa vigente. “La norma dice solamente lo que es visual y eso es lo que ha ocurrido”, enfatizó.

El colapso de la cúpula en el centro comercial Real Plaza ocurrió alrededor de las 20:40 hora local en la zona de restaurantes del centro comercial, que en ese momento estaba concurrido. Aunque el centro comercial había sido inspeccionado en septiembre, la municipalidad no realizó ningún informe que sugiriera la necesidad de revisar más allá de lo visual. El alcalde reconoció que, si las leyes hubieran permitido realizar inspecciones más profundas, el colapso podría haberse evitado, ya que se podrían haber detectado problemas ocultos en la estructura.

Los equipos de rescate, observados desde arriba, se encuentran trabajando sobre la estructura del techo para identificar puntos críticos ante un posible colapso total. - Crédito: GORE La Libertad

El alcalde también criticó las flexibilizaciones normativas que limitan las competencias de las municipalidades, permitiendo solo inspecciones superficiales. “Lo que yo estoy sosteniendo en este caso es que la normatividad, las leyes son demasiado flexibles para este tipo de centros comerciales”, comentó Reyna, añadiendo que este vacío legal ha contribuido a situaciones como la ocurrida en el Real Plaza. Según su visión, esta falta de rigor en las normativas ha hecho que los centros comerciales puedan operar sin una supervisión adecuada en lo que respecta a la seguridad estructural.

En relación con la responsabilidad de la tragedia, el alcalde expresó su dolor profundo por las muertes y heridas de los vecinos de Trujillo. "Son mis vecinos. Muchas de las personas que han resultado heridas o fallecidas... hay un profundo dolor que me embarga“, dijo. Sin embargo, también subrayó que el municipio está limitado por las leyes existentes, que no permiten realizar inspecciones más exhaustivas sin la debida autorización.

Un llamado visual a la justicia: Un ciudadano de Trujillo cuelga un cartel demandando justicia y transparencia, reflejando el clamor popular en la búsqueda de respuestas tras la catástrofe en el Real Plaza. - Crédito: Facebook / Impacto Dominical

La tragedia ha generado una ola de críticas hacia la empresa Intercorp, administradora del centro comercial Real Plaza, y hacia las autoridades locales por no haber realizado una supervisión más estricta. Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), subrayó que la responsabilidad recae directamente sobre Intercorp y destacó que deben indemnizar a las familias de las víctimas por el daño causado. Además, Cáceres señaló la necesidad de una revisión urgente de las normas que rigen las inspecciones de seguridad en centros comerciales.

Mientras tanto, la comunidad trujillana continúa exigiendo justicia y responsabilidad, y se han organizado diversas manifestaciones en las que los ciudadanos claman por una revisión de las normas de seguridad estructural en el país. Se espera que las investigaciones arrojen respuestas claras sobre las causas del colapso y los responsables directos de la tragedia.

Mandataria se pronunció sobre la tragedia a 12 horas del suceso que dejó un saldo de seis muertos y más de 80 heridos. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / Presidencia