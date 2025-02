“Su hija se metió con el ex de mi hermana”: Samahara Lobatón revela por qué Melissa Klug se peleó con Evelyn Vela

Samahara Lobatón revela que hija de Evelyn Vela se metió con el novio de su hermana Melissa | América Hoy

La noticia sobre el distanciamiento entre Evelyn Vela y Melissa Klug ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque ninguna de ellas ha querido contar la razón. La influencer insinuó que el motivo sería la hija de la popular Reina del Sur, sin dar mayores explicaciones.

Por su parte, Vela ha sido clara al indicar que si Melissa Klug habla de su hija, no dudará en sentarse con Magaly Medina para contar su verdad sobre Christian Cueva.

Ante tanta incertidumbre, Samahara Lobatón salió al frente para defender a su madre. En conversación con América Hoy dio fuertes declaraciones sobre el motivo del distanciamiento entre Melissa Klug y Evelyn Vela.

“La hija de Evelyn se metió con el exenamorado de mi hermana. Nosotros hemos crecido juntas toda la vida, pese a que Evelyn y mi mamá hayan tenido sus diferencias en algún momento. Mi mamá jamás se alejó de sus hijos, siempre estuvo para ellos. Y ella sabía que este chico era enamorado de mi hermana”, dijo Samahara Lobatón bastante indignada con la situación.

La influencer señaló directamente a Anne Thorsen de haber traicionado a Melissa Lobatón, quien la consideraba parte de su familia. “¿Tu hermana Melissa en algún momento le reclamó? Sí, le dijo, y obviamente la chiquita lo negó todo, pero qué se puede esperar, si en verdad, no tiene códigos”, agregó.

Samahara Lobatón contó detalles de la ruptura de Melissa Lobatón con su pareja, y cuándo Anne Thorsen se habría involucrado. “Yo creo que terminó en marzo, pero ellos siguieron hablando hasta mayo, junio. Ahí es donde entra Anne. Y ella no se merecía este tipo de traición. Anne con ella tenían una relación más pegada todavía”, dijo.

Melissa Lobatón

La hija de Melissa Klug cuestionó también la corona de Thorsen, pues como Miss Teen Universe Perú no es un buen ejemplo. “Yo no sé cómo Jessica (Newton) puede tener a alguien que le quita el novio a un familiar, literalmente. ¿Qué clase de Miss? ¿Qué clase de ejemplo quiere dar? Sabiendo que se metió con el exenamorado de Melissita”, dijo.

Melissa Lobatón recibió asistencia psicológica

En la entrevista, Samahara Lobatón contó también que Melissa tuvo que recibir ayudar psicológica para poder superar la difícil situación que vivió.

“(¿Tu hermana ha tenido días duros de depresión?) Sí, por su puesto, ella pasó por un proceso muy duro, pero ahora ella está muy bien. Ella ya tiene un enamorado. Está tranquila, llevó su terapia. Cualquiera te puede traicionar, pero no te puede traicionar alguien que tú consideras tu familia”, remarcó.

Asimismo, dejó en claro que decidió hablar por su madre, pues no le parecía justo que Evelyn Vela la amenace y esquive las verdaderas razones de su distanciamiento.

“Si yo lo estoy aclarando ahorita es porque no me parece para nada justo, que mi mamá le quiera echar la culpa a mi mamá de lo de Cueva, que no tiene absolutamente nada que ver, porque ella sabe por qué hubo el distanciamiento. Ella lo que quiere es tapar a su hija. Si ella no lo quiso decir y mi mamá tampoco, por consideración a su hija, yo lo voy a decir”, concluyó Samahara Loabtón en la edición del 20 de febrero de América Hoy.

Melissa Klug culpa a la hija de Evelyn Vela por su distanciamiento y la examiga le responde con una amenaza. (Composición: Infobae)