Florcita Polo sorprende al evitar preguntas incómodas de la prensa: “Ahora que soy reina, decido si contesto”

Florcita Polo sorprende al evitar preguntas incómodas de la prensa. (Captura: América Hoy)

La modelo Florcita Polo fue una de las invitadas en el programa América Hoy este 19 de febrero, donde participó en el casting para elegir a la próxima Miss Mundo Latina Perú. Desde que fue coronada como Miss Turismo, la hija de Susy Díaz ha estado inmersa en diversos proyectos, lo que la mantiene bastante ocupada.

Sin embargo, su presencia en el set de Ethel Pozo no pasó desapercibida y las cámaras del programa aprovecharon para lograr conversar con ella, aunque en un inicio parecía querer evitar algunas preguntas.

Apenas inició la conversación, Florcita se mostró reservada y con prisa, asegurando que tenía muchos compromisos por atender. “Bien, trabajando full. Me voy porque tengo que hacer varias cosas”, comentó en un intento por esquivar las preguntas. Pero la reportera no dudó en insistir para saber más sobre su presente y si se encontraba disfrutando de esta nueva etapa en su vida.

Cuando le preguntaron si estaba feliz y contenta, su actitud cautelosa llamó la atención. En un momento, incluso intentó evadir por completo las interrogantes sobre su vida personal. “Ahora que soy reina y lo decido, contesto o no, y no quiero responder”, expresó tajantemente, dejando claro que no tenía intenciones de hablar sobre ciertos temas.

Sin embargo, tras varias preguntas y un poco de insistencia, finalmente se animó a responder algunas dudas. Sobre su estado actual, mencionó: “Estoy feliz, estoy contenta y eso es lo que demuestran mis redes sociales, ¿no?”. Con esta respuesta, Florcita dejó entrever que prefiere mantener su vida privada bajo reserva y solo compartir lo que ella considera necesario con el público.

¿Qué dijo Florcita Polo sobre Susy Díaz?

Uno de los temas que más llamó la atención fue la relación con su madre, Susy Díaz, quien recientemente hizo declaraciones en las que comparó la elección de un teléfono celular con la elección de una pareja.

Según Susy, Florcita debería tener el mismo criterio para escoger a una persona que para elegir un nuevo equipo móvil. Ante esto, Florcita respondió con tranquilidad: “No me molesta nada, absolutamente nada, pero hay muchos robos hoy en día y hay que cuidar las cosas que una vez les regalan”.

La insistencia de la reportera por conocer su opinión sobre los comentarios de su madre llevó a que Florcita reafirmara su postura sobre su actual relación sentimental. “Por supuesto, yo elegí una buena pareja, que es mi novio, el que amo y con quien tengo una relación basada en respeto. Estoy pasando unos momentos maravillosos y eso es lo que importa”, declaró con firmeza.

Sin embargo, cuando le preguntaron si le preocupaba que su madre no tuviera una buena relación con su pareja, su paciencia pareció agotarse. “País, suéltame. Yo no te voy a responder absolutamente nada más. Espero respetes mis respuestas y entiendas, ¿ok?”, respondió con evidente incomodidad, marcando el final de la entrevista.

Este inusual comportamiento de Florcita Polo ha generado especulaciones sobre su actual estado emocional y su relación con su familia. Mientras tanto, ella sigue enfocada en sus proyectos profesionales y en disfrutar de su relación amorosa, dejando en claro que no está dispuesta a dar explicaciones sobre su vida privada.

