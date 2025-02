Magaly Medina se burló de las lágrimas de Tula Rodríguez en concierto de Shakira: “Mejor escuchas la canción en tu casa”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora Magaly Medina comentó en su programa Magaly TV La Firme de este 18 de febrero sobre la gran acogida que ha tenido Shakira en su regreso a los escenarios. La conductora destacó la forma en que el público ha vibrado con cada canción y declaración de la colombiana, demostrando el cariño y la admiración que le tienen.

Sin embargo, resaltó que, más allá de la propia artista colombiana, quien se mostró muy conmovida al interpretar Antología, fue Tula Rodríguez quien vivió el momento con mayor intensidad, derramando lágrimas durante la presentación.

Magaly Medina no pasó por alto la emotiva reacción de la exvedette durante el concierto en Lima y, fiel a su estilo, no dudó en criticarla en su programa. La conductora señaló que, si bien la barranquillera tenía motivos para conmoverse con su canción, fue Tula quien terminó llorando más que la propia artista. “Lágrima viva”, ironizó Medina al mostrar las imágenes de Rodríguez emocionada hasta las lágrimas durante el concierto.

Con tono sarcástico, Medina se preguntó por qué Tula no había preferido escuchar la canción en su casa antes de asistir al evento. “Mi amor, la próxima que te vayas a un concierto, mejor agarras y escuchas la canción en tu casa, lloriqueas todo, luego te arreglas bien y ya te vas y la cantas”, comentó entre risas, insinuando que la exconductora de televisión exageró su reacción en público.

La periodista también ironizó sobre una parte de la canción que dice ‘mentiras piadosas’ y cuestionó a quién le habría tolerado engaños bajo ese pretexto. “Dios mío, ¿quién le habrá hecho Mentiras piadosas a Tula?”, lanzó en tono burlón, sugiriendo que la exconductora podría haberse sentido identificada con la canción.

Además, destacó que muchas mujeres terminan creyendo en discursos llenos de falsedades porque no se valoran lo suficiente. Entre críticas y comentarios sarcásticos, Medina no dejó pasar la oportunidad de referirse a la emotividad de Tula, asegurando que este tipo de “papelones” son evitables si se maneja mejor la situación. “Esos papeloncitos, cómo que no”, sentenció, reiterando que el exceso de dramatismo no era necesario en un evento de esta magnitud.

Como se sabe, a pesar de la burla, la reacción de Tula Rodríguez se volvió viral en redes sociales, generando opiniones divididas. Mientras algunos defendieron su derecho a emocionarse, otros coincidieron con Magaly en que fue un momento innecesariamente exagerado.

Magaly Medina sobre concierto de Shakira

En ese sentido, la periodista se refirió a la relación pasada entre Shakira y Gerard Piqué, asegurando que el exfutbolista se dedicó a desmerecerla durante los años que estuvieron juntos. Según Magaly, Piqué minimizó los logros de la cantante, criticó su carrera, su talento y hasta su nivel de educación, generando en ella una dependencia emocional que le impidió liberarse antes.

Finalmente, la conductora destacó que ahora Shakira, libre de esa relación, está disfrutando plenamente su maternidad y su carrera profesional. Subrayó que la artista se ve empoderada y feliz, dejando atrás una etapa donde su talento y esfuerzo no eran debidamente valorados.

(Captura: Magaly TV La Firme)