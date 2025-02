Shakira habría tenido fuerte discusión con Gerard Piqué por no cuidar de sus hijos y este le dijo: “Llévatelos a Perú”

Shakira y Gerard Piqué protagonizan fuerte discusión por la custodia de sus hijos: “Llévatelos a Perú”. (Captura: Amor y Fuego)

En una exclusiva revelada en Amor y Fuego, el periodista español Jordi Martín dio detalles inéditos sobre la reciente hospitalización de Shakira y una fuerte discusión que habría tenido con Gerard Piqué en los últimos días.

Según su testimonio, la cantante colombiana no solo habría atravesado un malestar físico, sino también un cuadro de estrés provocado por un desencuentro con su expareja en relación con la custodia de sus hijos, Milan y Sasha.

“Una información exclusiva que no se ha dado hasta ahora en ningún sitio en el mundo porque me enteré, hace muy poquito”, comenzó diciendo Martín en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Luego, reveló que una persona del entorno de Shakira le contó que la cantante “ha estado unos días un poco nerviosa, que no lo ha pasado bien porque tuvo una discusión muy, muy, muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños”.

Martín explicó que Piqué había viajado a Miami para estar al cuidado de Milan y Sasha, según lo pactado con Shakira. Sin embargo, de un momento a otro, el exfutbolista le informó que debía ausentarse por compromisos profesionales con la Kings League y el FC Andorra, dejándola en una situación complicada mientras estaba en plena gira.

“Hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice: ‘Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución’”, relató el periodista.

Ante esto, Shakira reaccionó sorprendida y molesta, cuestionando cómo Piqué podía dejarla en esa situación en medio de su gira. Según Martín, la respuesta del exjugador fue: “Pues llévatelos contigo unos días, al menos a Perú”. La cantante, preocupada por la educación de sus hijos, le señaló que no podían faltar al colegio, a lo que Piqué replicó: “Ponles unos tutores y que estén con los tutores”.

Finalmente, la artista aceptó, pero dejó claro que el costo de los tutores recaería en él. “Vale, ok, no hay problema. Yo voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo”, habría dicho Shakira, según el testimonio de Jordi Martín.

El periodista aseguró que la cantante no llevó bien esta situación y que la discusión le generó un fuerte disgusto. “Me dicen que no lo llevó bien Shakira, que fue un disgusto muy grande para ella”, agregó. Como solución, finalmente se contrató a los tutores, quienes acompañaron a los niños hasta Colombia antes de regresar a Miami.

Jordi Martin también desmiente teoría de intoxicación de Shakira por ceviche

Pero eso no fue todo. Tras la hospitalización de Shakira en Lima, circularon versiones que indicaban que su internamiento se debió a una intoxicación por ceviche. Martín desmintió esta teoría y explicó que su información apunta a que su estado de salud estuvo más relacionado con el estrés provocado por su discusión con Piqué.

“Lo que puede confirmar aún más la información que me ha llegado del entorno cercano a Shakira es que no fue un ceviche el detonante de lo que la llevó a estar unas horas internada de emergencia”, afirmó. “Pasan unas horas y la gente se despierta con la noticia de que Shakira está hospitalizada, la gente es con lo último que se quedó, pero no lo que realmente pasó”.

Por su parte, al contactar con el equipo de Shakira, el periodista recibió una respuesta breve y sin mayores explicaciones. “No es nada grave, no te preocupes, no es nada grave y tira adelante con su gira y con sus compromisos”, fue lo que le informaron.

Shakira no quería reprogramar concierto en Perú

Mientras tanto, el aplazamiento del concierto en Lima generó gran conmoción entre sus seguidores, sobre todo entre aquellos que viajaron desde provincias y países vecinos para verla. Aunque algunos medios aseguraban que la productora estaba “peloteando” a los fans, Rodrigo González defendió el manejo del evento: “Nadie está pensando en estafar al público, nadie se va a quedar con su dinero. O se reprograma, y si no pueden ir a la nueva fecha, pues se les devuelve el dinero”.

Además, se mencionó que Shakira ya había recibido críticas por la reprogramación de su gira en Norteamérica y que, por ello, la artista habría hecho todo lo posible para recuperarse y presentarse en Lima. “Ella ha hecho todo lo imposible para actuar hoy en el escenario porque sabía que esa fecha, reubicarla, era muy difícil”, afirmó Martín.

(Infobae Perú)