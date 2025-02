Ex de Andrea San Martín se burla de polémica con Yerko: “El que no regaló muebles que tiren la primera piedra”

Juan Víctor Sánchez reaccionó con ironía en redes sociales tras las declaraciones de Diana Espejo sobre la relación entre Yerko Santiago y Andrea San Martín. (Composición Infobae/Instagram)

El conflicto en torno a la relación entre la influencer Andrea San Martín y el tiktoker Yerko Santiago ha dado un nuevo giro tras las declaraciones de Diana Espejo, expareja del joven. Según reveló Espejo en una entrevista, Yerko habría aprovechado su romance con San Martín para ganar notoriedad pública. Esto no pasó desapercibido para Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea y padre de su segunda hija, quien reaccionó de manera irónica en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Sánchez publicó un mensaje que parecía aludir a las declaraciones de Espejo sobre un intercambio promocional de muebles gestionado por San Martín. “El que no regaló muebles que tiren la primera piedra (emoji de risas)”, escribió Sánchez, según reportó Magaly TV. Estas palabras reflejan una actitud sarcástica frente a las últimas revelaciones que involucran a su expareja.

Diana Espejo aseguró que Yerko Santiago le prometió terminar con Andrea San Martín después de recibir un canje de muebles gestionado por la influencer. (Juan Victor/Instagram)

Por su parte, Diana Espejo reveló que mientras mantenía una relación con Yerko Santiago, este le habría asegurado que cortaría su romance con Andrea San Martín después de que la influencer facilitara un canje de muebles para su hogar. Sin embargo, esto nunca ocurrió, lo que llevó a Espejo a compartir su versión públicamente. “Yerko solo buscaba fama en su relación con Andrea”, aseguró Espejo al programa de Magaly Medina, explicando que estaba cansada de permanecer en silencio.

La tensión entre este grupo de personas ha captado la atención de medios digitales y espectadores, quienes no han dejado de seguir las actualizaciones del caso. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Andrea San Martín enfrenta controversias mediáticas respecto a su vida personal, una constante que ahora toma un nuevo matiz con las declaraciones de Espejo y la respuesta sarcástica de Juan Víctor Sánchez.

Este tema sigue desarrollándose con distintas reacciones en las redes sociales, donde los involucrados han compartido indirectas y comunicados. El desarrollo y el resultado de este caso, que ahora parece estar en manos de especialistas legales, será determinante para aclarar las distintas afirmaciones que han surgido.

Juan Víctor Sánchez estuvo atento a las declaraciones de la ex de Yerko, pareja de Andrea San Martín (Instagram/Juan Víctor Sánchez)

Ex de Yerko admite que aceptó volver con él mientras aún tenía una relación con Andrea San Martín

La ex de Yerko, Diana Espejo, rompió su silencio y ofreció declaraciones reveladoras sobre la compleja relación amorosa que mantuvieron. Durante una entrevista con la periodista Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, Diana confesó que aceptó retomar su vínculo con Yerko mientras él se encontraba en una relación con Andrea San Martín, afirmando que confiaba en las promesas de cambio hechas por el creador de contenido. “Yo acepté todo esto porque él me dijo que iba a terminar. Las madres me deben de entender que uno lo que más quiere darle a sus hijos es una familia. Son catorce años de relación que prácticamente hemos tenido. No es cualquier persona, es el papá de mi hijo”, comentó la propia Diana Espejo, según el diálogo difundido por el programa.

Magaly TV La Firme difundió la entrevista en la que Diana Espejo reveló que aceptó retomar su relación con Yerko Santiago mientras él aún estaba con Andrea San Martín. (Magaly TV La Firme)

Respuesta de Andrea San Martín y Yerko

A través de sus redes sociales, Andrea San Martín y Yerko Santiago emitieron un comunicado conjunto donde anuncian que pese a tener pruebas que echarían abajo el testimonio de Diana Espejo, el proceso lo mantendrán por la vía legal, sin hacerlo público.

Comunicado de Andrea San Martín y Yerko Santiago. (Instagram)

“Para todos los que nos siguen saben que tanto Andrea como yo desde el inicio hemos mantenido en estricto privado nuestra relación y esta no será la excepción. Si bien es cierto tendríamos todas las pruebas para ACLARAR lo dicho y EXPUESTO por esta tercera persona, reiteramos nuestra posición de mantenernos en estricta reserva y únicamente manejarlo de manera legal, ya que el motivo de estas declaraciones son la razón por la cual se ventilarán en las instancias respectivas”, dice la comunicación.