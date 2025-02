Ex de Yerko admite que aceptó volver con él mientras aún tenía una relación con Andrea San Martín: “Yo acepté todo esto porque él me dijo que iba a terminar”

Ex de Yerko admite que aceptó volver con él mientras aún tenía una relación con Andrea San Martín (Magaly TV La Firme)

La ex de Yerko, Diana Espejo, rompió su silencio y ofreció declaraciones reveladoras sobre la compleja relación amorosa que mantuvieron. Durante una entrevista con la periodista Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, Diana confesó que aceptó retomar su vínculo con Yerko mientras él se encontraba en una relación con Andrea San Martín, afirmando que confiaba en las promesas de cambio hechas por el creador de contenido. “Yo acepté todo esto porque él me dijo que iba a terminar. Las madres me deben de entender que uno lo que más quiere darle a sus hijos es una familia. Son catorce años de relación que prácticamente hemos tenido. No es cualquier persona, es el papá de mi hijo”, comentó la propia Diana Espejo, según el diálogo difundido por el programa.

Magaly, en su habitual estilo crítico, no dudó en señalar lo perjudicial de esta situación. En el programa, Medina afirmó: “Uno no puede esperar eternamente que una persona decida tomar las riendas de su vida y madure emocionalmente. La vida es corta y tú tienes un hijo y tienes que darle el ejemplo”. Esta declaración subrayó el impacto que una relación emocionalmente dependiente podría generar en el entorno familiar y el desarrollo del menor.

Diana, por su parte, describió que Yerko la buscó insistentemente queriendo reanudar su relación, a pesar de mantener un vínculo público con Andrea San Martín. “Cuando él vuelve a tratar de buscarme nuevamente (...) yo le digo, yo estoy tranquila, el que se tiene que tratar eres tú. Cuando tú terminas esa relación (…) vienes y me buscas, pero él no dejó de buscarme”, relató Espejo al programa de Magaly Medina. Aunque inicialmente resistió estos acercamientos, eventualmente pasó a las palabras de Yerko. La reconciliación se extenderá hasta febrero de este año, detalló Diana.

El factor de la dependencia emocional fue uno de los puntos más destacados en la entrevista. Según Espejo, este tipo de lazo fue clave para seguir vinculado a Yerko, a pesar de ser consciente de que él estaba manteniendo simultáneamente una relación con otra persona. “Definitivamente, esto demuestra que (…) él sabe que tenía una dependencia emocional muy fuerte sobre mí. Son catorce años de relación que prácticamente hemos tenido”, compartió Espejo, en declaraciones emitidas por el programa de Magaly Medina. Asimismo, Diana mencionó que Yerko recurriría a fechas ficticias para justificar la supuesta finalización de su relación con Andrea, generando en ella la esperanza de un cambio positivo a futuro.

Por otra parte, Magaly Medina destacó la importancia de reconocer patrones de abuso emocional y trabajar para superarlos. Durante la conversación, la periodista expresó con firmeza: “Lo bueno es primero empezar por reconocer que uno tiene una dependencia emocional y luego tratar de luchar contra eso, porque sí se puede (...). Piensa en las ofensas, piensa en lo que te humilló y creo que ese es el combustible suficiente para sacarte adelante”. Medina no dejó de subrayar las consecuencias de estas situaciones no solo en la vida de la persona afectada, sino también en el bienestar de sus hijos.

En relación con Andrea San Martín, quien habría seguido siendo la pareja oficial de Yerko durante parte de estos eventos, Magaly Medina sugirió que aparentemente la también influencer no cree completamente en las declaraciones de Diana, a pesar de que esta aseguró haberle enviado audios explicando la situación. Sin embargo, Diana no juzgó a Andrea. “No la puedo juzgar tampoco, señora Magaly, porque yo sé lo que es tener una dependencia emocional”, dijo.

Diana Espejo afirmó que decidió romper el ciclo de dependencia y recuperar su estabilidad emocional. “Con esto le quito todo el poder que él ha tenido sobre mí. Y él sabe, con esto no hay marcha atrás. Y él sabe que si yo estoy aquí en este momento, es porque ya me estoy quitando la mochila que él me puso encima”, confesó Diana en un acto que calificó como decisivo para su vida. Este testimonio no solo evidencia la complejidad emocional de su experiencia, sino también la voluntad de cerrar un capítulo doloroso en su vida.

La situación sigue generando atención gran mediática debido a la polémica en torno a las tres figuras involucradas: Yerko, Diana Espejo y Andrea San Martín. Por ahora, Magaly Medina se ha mantenido como una de las principales plataformas para dar espacio a estas confesiones, dejando a la audiencia con Múltiples reflexiones sobre las dinámicas de pareja y el impacto de situaciones de dependencia emocional.