Andrea San Martín y Yerko encaran a ex de tiktoker tras fuertes revelaciones: “Lo manejaremos por la vía legal”

Diana Espejo presentó audios y mensajes en "Magaly TV: La Firme" donde Yerko Santiago supuestamente le prometía terminar su relación con Andrea San Martín, pero nunca lo hizo. (Composición Infobae/Instagram)

El escándalo que involucra a Andrea San Martín, Yerko Santiago y su expareja Diana Espejo sigue generando repercusiones en medios de comunicación y redes sociales. Diana Espejo, madre de un hijo con el tiktoker, hizo fuertes revelaciones al programa de televisión “Magaly TV: La Firme”, asegurando que Santiago mantuvo una relación sentimental con ella mientras se mostraba públicamente como pareja de San Martín. Según explicó Espejo, Yerko le habría señalado que solo estaba con Andrea para aumentar su fama y obtener beneficios económicos.

“Diana Espejo declaró en ‘Magaly TV: La Firme’ que Yerko Santiago le prometió que se alejaría de San Martín, pero nunca cumplió su palabra. ‘Él me prometió que terminaría con Andrea, aunque eso nunca sucedió’, afirmó contundentemente”, reportó dicho programa. Además de esto, Espejo proporcionó pruebas en forma de audios y mensajes de texto que sustentarían su versión de los hechos.

En medio de este ambiente de tensiones, tanto Andrea San Martín como Yerko Santiago han decidido adoptar una postura reservada frente al escándalo. A través de un comunicado publicado en redes sociales, ambos anunciaron que no discutirán públicamente sobre lo ocurrido y que optarán por manejar el conflicto legalmente. “Tendríamos todas las pruebas para aclarar lo dicho y expuesto por esta tercera persona, pero reiteramos nuestra posición de mantenernos en estricta reserva y manejarlo únicamente de manera legal”, señala el documento compartido en sus cuentas oficiales.

Comunicado de Andrea San Martín y Yerko Santiago. (Instagram)

El programa Magaly TV: La Firme también reveló detalles comprometidos sobre la relación entre Yerko Santiago y Diana Espejo. Según estas declaraciones, Andrea San Martín sabía que el influencer tenía pareja y, aun así, habría iniciado un romance con él. Espejo señaló al mismo medio: “Yo puedo creer que Andrea sí sabía, porque yo vivía en la casa con Yerko. Incluso cuando salieron juntos, mis cosas aún estaban en ese lugar, hasta mi ropa interior seguía ahí”, declaró.

La decisión que tomaron Andrea San Martín y Yerko

Las implicaciones de estas acusaciones también afectan la imagen pública de Andrea San Martín, quien ha decidido limitar los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar las críticas de sus seguidores. Por su parte, Yerko Santiago también ha optado por tomar una medida similar en sus redes sociales. Este comportamiento refuerza las especulaciones de que ambos prefieren mantener su relación y los detalles de las acusaciones fuera del escrutinio público.

Otra pieza clave del relato ofrecido por Diana Espejo se refiere a un audio en el que, según ella, la madre de Yerko Santiago mencionó que su hijo se quejaba de no tener tanto trabajo como Andrea San Martín. A este respecto, la joven afirmó que su apoyo y dedicación al influencer fueron aprovechados por él para avanzar en su carrera: “Todo lo que hice fue apoyarlo. Él me juró que nunca involucró sentimientos con Andrea, pero finalmente le creí y me equivoqué”.

Andrea San Martín y Yerko Santiago anunciaron en un comunicado que no darán declaraciones públicas sobre las acusaciones y que tomarán acciones legales para defender su versión de los hechos. (Magaly TV La Firme)

El medio “Magaly TV: La Firme” también reveló una conversación significativa que refuerza la narrativa de Espejo. En este intercambio, Yerko habría reclamado a Diana el haber hablado con Andrea: “Incluso él me llamó para preguntarme si le había confesado la verdad a Andrea, ya que ella le escribió un mensaje diciendo ‘tu mujer ya me contó todo’”, explicó Espejo en su testimonio.

En el comunicado que emitieron Andrea San Martín y Yerko Santiago, la pareja dejó claro que cualquier aclaración respecto a las acusaciones será realizada únicamente en el ámbito judicial. “El motivo de estas declaraciones será ventilado en las instancias respectivas”, mencionó en su anuncio oficial.

A medida que esta controversia se desarrolla, las reacciones del público y su afectación a la imagen tanto de Andrea San Martín como de Yerko Santiago continúan siendo objeto de análisis. Mientras tanto, aunque Diana Espejo afirma haber roto todo lazo con el influencer tras estos incidentes, su testimonio sigue marcando un punto crítico para la reputación del tiktoker y su actual relación.

Diana Espejo aseguró que Andrea San Martín sabía que Yerko Santiago tenía pareja cuando inició su relación y que incluso sus pertenencias seguían en la casa cuando ellos comenzaron a salir. (Magaly TV La Firme)