Grupo 5 sorprende al lanzar video de sus 3 conciertos en el Estadio Nacional: “Seguimos toneando”

El Grupo 5 ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un espectacular lanzamiento, el estreno en YouTube de su video “3 noches en el Estadio Nacional” en calidad 4K. Este material audiovisual captura la esencia de las inolvidables presentaciones que la agrupación realizó en abril de 2024 para celebrar sus 51 años de trayectoria musical, las cuales lograron sold out rotundo y se convirtieron en un hito dentro de la cumbia peruana.

Los fans del Grupo 5 pueden revivir la emoción de aquellos conciertos desde la comodidad de sus hogares. La agrupación, liderada por Christian Yaipén, ha destacado que este material permite disfrutar del espectáculo con un sonido impecable y una producción de primer nivel.

“Acá podrán ver cosas interesantes, porque está el Grupo 5 en vivo en todo el concierto. Este video está chévere, porque se puede bailar en casa. El sonido está increíble. Hemos cuidado mucho cada detalle”, señaló el vocalista, quien se animó a hacer en vivo para invitar a sus seguidores a “seguir toneando”.

Tres históricos conciertos

El éxito del Grupo 5 en el Estadio Nacional fue rotundo. Las entradas para las tres fechas programadas se agotaron en cuestión de minutos, reflejando el gran impacto que tiene la agrupación dentro de la escena musical peruana. Para la grabación de este show, se utilizaron cámaras de cine, lo que permitió obtener una calidad visual excepcional, similar a la de una película.

El espectáculo no solo incluyó los grandes éxitos de la banda, sino que también contó con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los invitados estuvieron Eddy Herrera, Fonseca, Mike Bahía, Guaynaa, Alberto Barros y Ráfaga, quienes compartieron escenario con Grupo 5 y brindaron momentos inolvidables para el público. También se sumaron figuras peruanas como Mauricio Mesones, Ezio Oliva, Eva Ayllón, Daniela Darcourt y DJ Peligro, demostrando la versatilidad y alcance del grupo dentro de distintos géneros musicales.

Con una carrera consolidada y un público fiel, la agrupación continúa evolucionando sin perder su esencia. La decisión de compartir este show en YouTube es un claro ejemplo de cómo la música puede unir a las personas y trascender fronteras a través de plataformas digitales.

“Hay mucho corte de intervención, para que de frente sigamos toneando y bailando, para hacer un fiesta bonita en casa”, dijo el cantante a través de su en vivo. “Vamo’ a bailar”, añadió entusiasmado.

La trayectoria de Grupo 5

Desde su fundación el 31 de enero de 1973 en Monsefú, el Grupo 5 ha sido un referente indiscutible de la cumbia peruana. Bajo la dirección de los hermanos Elmer, Andy y Christian Yaipén, la banda ha logrado consolidarse como una de las orquestas más influyentes del país. Con una discografía extensa y múltiples premios, se han ganado el título de “El Grupo de Oro del Perú”.

El reconocimiento internacional tampoco ha sido ajeno a la agrupación. En 2020, la prestigiosa revista Billboard incluyó al Grupo 5 en su lista “15 Peruvian Artists to Have on Your Radar” (15 artistas peruanos para tener en tu radar), destacando su impacto en la escena musical. Además, la llegada de Christian Yaipén como vocalista principal en 2015, tras graduarse en Berklee College of Music, marcó una nueva etapa de profesionalismo y proyección internacional para la banda.

El fenómeno del Grupo 5 es imparable. Con seis llenos totales en estadios (tres en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tres en el Estadio Nacional), la agrupación sigue demostrando que su música es sinónimo de alegría y fiesta. Las entradas para estos conciertos se vendieron en tiempo récord, reafirmando el cariño del público peruano y la gran demanda que tienen sus presentaciones en vivo.

Ahora, con el estreno de “3 noches en el Estadio Nacional” en YouTube, los seguidores tienen la oportunidad de seguir disfrutando y bailando al ritmo de Grupo 5 en cualquier momento.