Tragedia en Puente Piedra: conductor que huía de sicarios tras ser atacado a balazos embiste a familia y mata a un hombre

Puente Piedra: conductor herido atropella a abuelo y su nieta en su intento de escapar de balacera | Video: Panamericana Noticias

Un trágico suceso ocurrió la noche del 17 de febrero en el distrito limeño de Puente Piedra, donde dos personas perdieron la vida y un tercero quedó grave tras un accidente vehicular ocurrido en una zona cercana al Mercado Tres Regiones, en el kilómetro 33.5 de la Panamericana Norte.

Según informes preliminares, un conductor, quien se encontraba herido de bala, perdió el control de su vehículo mientras huía de un posible enfrentamiento o asalto. El vehículo terminó impactando contra un muro de contención de concreto, lo que ocasionó la muerte de un hombre de 55 años, identificado como Joel Joni Quispe Chacchi, y su hija de 19 años, Camila Quispe, quien actualmente se encuentra en estado grave en el hospital.

El conductor del vehículo, quien falleció en el lugar, no logró sobrevivir al impacto. Se sabe que el hombre estaba aparentemente escapando de una situación peligrosa, aunque aún no se ha confirmado si formaba parte de alguna organización criminal o si fue víctima de un asalto. La Policía Nacional (PNP) está investigando los detalles de este hecho, mientras que en el interior del vehículo no se encontró arma de fuego alguna.

Un conductor herido de bala embistió a un hombre y su hija durante persecución de delincuentes en Puente Piedra | Foto captura: PNP

Joel Joni Quispe no resistió el fuerte golpe provocado por el impacto del muro, y aunque los vecinos acudieron rápidamente a socorrer a las víctimas, ya no pudieron hacer nada por salvarlo. Camila Quispe, por su parte, fue trasladada de urgencia al hospital de Puente Piedra, donde continúa luchando por su vida debido a las graves heridas que sufrió.

El incidente, que ocurrió cerca de la medianoche, ha dejado conmocionada a la comunidad local, que espera respuestas sobre las circunstancias que llevaron a esta tragedia. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar si el conductor del vehículo estaba siendo perseguido o involucrado en actividades delictivas previas al accidente.

Muertes por accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito en Perú han mostrado un incremento preocupante a comienzos de 2025, consolidándose como una de las principales causas de muertes violentas en el país. Según los últimos informes del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa), ya se han registrado 315 muertes relacionadas con accidentes viales. Solo en enero, se reportaron 203 fallecidos, lo que representa un incremento de 34 víctimas en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando las muertes fueron 169.

La región de Lima sigue siendo la más afectada, con un leve aumento en las víctimas fatales, pasando de 66 en enero de 2024 a 71 en el mismo mes de 2025. Además, otras regiones como La Libertad e Ica también registraron alzas en el número de decesos, con 14 y 15 muertes adicionales, respectivamente.

¿Qué hacer en caso de un siniestro vial?

En caso de un accidente de tránsito, ya sea como víctima o testigo, es fundamental actuar con rapidez. Primero, se debe contactar a los servicios de emergencia utilizando los siguientes números:

110 para la Policía de Carreteras

116 para los Bomberos

106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU)

Las víctimas deben recibir atención médica, sin importar si el vehículo cuenta o no con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que existe un fondo de compensación vinculado al SOAT que cubre los gastos médicos necesarios.

Una vez recibida la atención, las víctimas deben presentar una denuncia ante las autoridades, ya sea en la Fiscalía o en una comisaría, y obtener una copia certificada para seguimiento. Este paso es esencial para el proceso judicial y para hacer valer los derechos. Por su parte, los testigos juegan un papel importante al proporcionar información clave durante la investigación, lo que puede ser crucial para determinar la responsabilidad del accidente.