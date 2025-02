Revolución laboral: El impacto de la IA en el empleo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El progreso de la Inteligencia Artificial (IA) está transformando el mercado laboral a una rapidez nunca vista. De acuerdo con un estudio del BBVA Research recién publicado titulado “El efecto de la Inteligencia Artificial en el trabajo y la productividad”, el 40% de las actuales profesiones podrían verse impactadas de algún modo por la automatización en las próximas dos décadas. La investigación también indica que la IA podría aumentar la productividad en un 1,5% anual en las economías avanzadas, lo que implica una transformación radical en la estructura laboral a escala mundial.

En Europa y América Latina, la implementación de la IA está progresando gradualmente, siendo Estados Unidos y China los estandartes, dado que el progreso de la IA está sobrepasando al de su ecosistema digital, lo que sugiere un cambio más veloz y profundo en dichos mercados.

El estudio del BBVA Research también proyecta que, aunque la IA eliminará algunos puestos de trabajo, también creará nuevos empleos, muchos de los cuales todavía no están disponibles. De esta forma, se proyecta que el 65% de los niños que actualmente ingresan a la educación primaria desempeñen roles que todavía no han sido establecidos. Además, el reporte resalta que las industrias más impactadas serán la manufactura, las finanzas, el transporte y el servicio al cliente, donde la automatización podría disminuir hasta un 30% la necesidad de trabajo humano.

En este contexto, surge el siguiente cuestionamiento: ¿somos conscientes de este cambio y estamos listos para afrontarlo? El cambio hacia una economía impulsada por la IA no solo impactará en los sectores tecnológicos, sino también en las profesiones tradicionales.

Hacia una nueva era en el mercado laboral

Pese a las proyecciones y los modelos de datos, pareciera que la mayoría de los profesionales no están totalmente conscientes de la envergadura de esta transformación. Solo por citar algunos ejemplos, en áreas “tradicionales” como la contabilidad, el derecho o la medicina, ya hay algoritmos aptos para llevar a cabo labores que anteriormente eran únicamente asignadas a los humanos.

Una investigación del World Economic Forum indica que la automatización requerirá una reforma del 50% de los empleados en los próximos cinco años. No obstante, numerosas compañías y expertos todavía no están implementando acciones específicas para modernizar sus competencias. La ausencia de capacitación podría provocar un incremento en el desempleo estructural, en el que algunos empleados simplemente no poseerán las habilidades requeridas para ajustarse al nuevo entorno de trabajo.

Para la Generación Z, que está entrando el mercado laboral, el reto es todavía más grande. Numerosas carreras y programas de educación siguen capacitando a los alumnos para los modelos laborales convencionales, sin tener en cuenta las habilidades tecnológicas y de adaptabilidad requeridas en la nueva economía digital.

¿Cómo se moldeará el mercado laboral en la era de la IA?

La IA está revolucionando el mercado de trabajo en diversos aspectos, siendo los más protagónicos los siguientes:

Automatización de labores operativas: tareas de manufactura, atención al cliente y gestión básica están siendo gradualmente sustituidos por sistemas de IA que pueden llevar a cabo estas funciones de forma más eficaz y a un costo más reducido.

Transformación de roles tradicionales: los abogados, doctores y analistas financieros no se extinguirán, pero observarán una alteración de sus roles por la IA. Los expertos en estos campos necesitarán adquirir habilidades para manejar tecnologías que les facilitarán incrementar la exactitud y rapidez de sus labores.

Desarrollo de nuevas profesiones: La IA está promoviendo el surgimiento de nuevas profesiones vinculadas con la programación, el análisis de datos y la ética en la utilización de tecnologías de vanguardia.

Hacia un futuro dominado por la IA

A medida que la IA transforma el mercado laboral, emergen oportunidades de desarrollo para nuevas profesiones, siendo algunas de ellas las siguientes:

Experto en ética de IA

Ingeniero de machine learning

Gestor de experiencia de usuario para IA

Gestor de IA en el rubro de la salud

Gestor de la cooperación entre hombre y máquina

Experto en ciberseguridad basada en IA

Consultor en cambio digital

Trainer de modelos de IA

Experto en normativas legales vinculadas a la IA

Cada una de estas profesiones demandará un elevado grado de especialización y formación constante. Y esto es solo la punta del iceberg de una ola de nuevas profesiones vinculadas a IA, que repercutirán en todos los sectores y rubros laborales.

El rol de la educación en la era de la IA

Frente a esta nueva situación, las universidades y escuelas de negocios desempeñan un rol esencial en la formación de los profesionales del futuro. No obstante, numerosas instituciones educativas todavía funcionan con modelos convencionales de enseñanza que no toman en cuenta las rápidas transformaciones del mercado de trabajo. Por ello, es menester que prioricen los siguientes puntos:

Modificación de los programas educativos: Es esencial modernizar los programas de estudio para incorporar competencias digitales, programación y análisis de datos en profesiones que anteriormente no lo contemplaban.

Promoción del aprendizaje permanente: La enseñanza no puede permanecer inmutable. Las instituciones universitarias deben proporcionar programas de reentrenamiento y formación durante toda la trayectoria profesional de los profesionales.

Cooperaciones con el sector empresarial: Colaborar con compañías tecnológicas facilitará que los alumnos puedan disfrutar de experiencias prácticas con IA y otras herramientas de vanguardia.

Apuntes finales

La IA está revolucionando rápidamente la economía y el mercado de trabajo. Aunque su influencia permita diversas oportunidades, también presentará retos que demandarán una pronta adaptación de los profesionales y las instituciones educativas.

Uno de los desafíos más significativos será la administración de la transición al mundo laboral. Conforme la automatización sustituya algunos puestos de trabajo, resultará crucial definir estrategias para la relocalización de empleados en sectores en desarrollo. La transformación profesional y el aprendizaje constante se transformarán en requisitos esenciales para la posibilidad de empleo en la época de la IA.

Igualmente, las disparidades en el acceso a la educación y la formación tecnológica pueden intensificar la desigualdad en el ámbito laboral. Es imprescindible que tanto las autoridades gubernamentales como el sector privado destinen recursos a la capacitación de talento y aseguren que la implementación de IA sea inclusiva, previniendo que ciertos sectores de la población se queden atrás.

En este escenario, es una obligación por parte de las universidades y escuelas de negocios evolucionar sus modelos educativos para capacitar a los alumnos no solo con habilidades técnicas, sino también con competencias blandas como la adaptabilidad, el razonamiento crítico y la ética en la utilización de la IA.

Para concluir este artículo, señalaría que el futuro laboral se basará en gran parte en cómo las organizaciones administren la incorporación de la IA. La cooperación entre gobiernos, empresas, entidades públicas e instituciones educativas será fundamental para potenciar las ventajas de esta revolución tecnológica y reducir sus efectos adversos en el ámbito laboral. La IA está revolucionando rápidamente la economía y el mercado de trabajo. Aunque su influencia dará lugar a oportunidades, presentará retos que demandarán una pronta adaptación de los profesionales y las instituciones educativas.