Los pormenores de la primera vez que Shakira llegó al Perú para un concierto, y lo que dijo sobre su vínculo con el público y el amor

En los dos días de concierto en el Feria del Hogar, el público peruano vibró con sus canciones. (Composición Infobae: Mezcalent.com / Andina)

Con el cabello negro alisado, maquillaje ligero y una sonrtisa dibujada en su rostro, Shakira pisó suelo peruano por primera vez en 1996 para presentarse en la Feria del Hogar, el tradicional espacio de esparcimiento de las familias peruanas en la segunda mitad del siglo XX. Vestía un polo rojo y un abrigo negro, que la protegía del invierno que empezaba a arreciar.

Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez la tarde del 31 de julio de 1996, la cantante colombiana no fue recibida por cientos de personas con carteles ni polos con su imagen, y su nombre no se escuchaba en un coro, como sucedió el sábado 15 de febrero de 2025, cuando arribó como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

No fue ovacionada al desembarcar en el aeropuerto, pero ya se había consolidado como una artista de renombre internacional gracias a su tercer álbum, ‘Pies Descalzos’, lanzado en 1995. El disco, compuesto por 11 canciones, incluía temas como ‘Estoy Aquí’, ‘Antología’, ‘Pies Descalzos, sueños blancos’ y ‘Dónde estás corazón’. Con esta producción, catapultó su carrera y conquistó no solo su país, sino también otros rincones de América.

Shakira deja caer su melena y muestra su inconfundible sonrisa. (aldiaconmarta.com)

Antes de esta producción, que le valió un disco de platino, la barranquillera había lanzado dos discos: ‘Magia’ en 1991 y ‘Peligro’ en 1993. Aunque sus temas no lograron el éxito esperado, especialmente si se comparan con los de su tercer álbum, estas producciones le abrieron las puertas para presentarse en el Festival de Viña del Mar, donde interpretó ‘Eres’ y consiguió el tercer puesto.

Tras su presentación ante el ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara, la joven de 16 años concedió una entrevista a Canal 5 Televicentro de Honduras, donde se evidenció el carisma que la ha acompañado hasta el día de hoy.

“¿Qué te cuento? Un poco de nerviosismo, ¿no? Pero me sentí muy bien porque el público me respondió de maravilla, y estoy muy contenta con eso”, respondió la cantante cuando el periodista le preguntó sobre su actuación en Viña del Mar. En ese entonces, Shakira tenía la intención de estudiar una carrera profesional.

“Me gustaría estudiar Psicología; estoy esperando el momento preciso para poder dedicarme a ello, pero por lo pronto voy a dedicarme únicamente al canto, al baile y a los idiomas”, sostuvo. Estos propósitos fueron alcanzados con creces.

La adolescente colombiana de 16 años dio una entrevista a Canal 5 Televicentro de Honduras. (MiBellaTierra)

Cuando llegó a Lima, ya contaba con numerosas horas de presentación en conciertos y eventos. Las metas que había expresado frente a las cámaras de televisión las había cumplido, y en pocas horas, miles de peruanos serían testigos de su talento. Sin embargo, antes de esto, ofreció una conferencia de prensa ante los medios de comunicación del Perú.

Los pormenores de la primera vez que Shakira llegó al Perú

La tarde del 31 de julio de 1996, Shakira llegó al aeropuerto Jorge Chávez para ofrecer dos conciertos como parte de su gira ‘Pies Descalzos’. Posteriormente, fue llevada a las instalaciones de la Feria del Hogar, donde brindó una conferencia de prensa.

William Mebarak y Nidia Ripoll, sus padres, la acompañaron en su viaje desde Bogotá a Lima y estuvieron presentes en la conferencia de prensa, donde la artista ofreció declaraciones que perdurarían en el tiempo.

“Me siento feliz de estar en el Perú, gracias por el hecho de tenerme en cuenta para una feria tan importante. De hecho, tenía mucha intriga de conocerlos, tenía muchas ganas de saludar a todos los peruanos“, expresó la cantante, visiblemente emocionada, a los medios de comunicación del país.

En la Feria del Hogar, Shakira interpretó temas como 'Estoy aquí', 'Antología' y 'Pienso en ti'. (Composición Infobae: Andina / YouTube Luis A.)

En poco más de 24 horas, la cantante de frondosa melena negra ofrecería un concierto programado para el 1 de agosto en la Feria del Hogar. A medida que transcurría el tiempo, la expectación crecía por escucharla interpretar canciones como ‘Estoy aquí’ y ‘Dónde estás corazón’, que forman parte de su álbum ‘Pies Descalzos’.

En conversación con los periodistas locales, también habló sobre su más reciente producción discográfica. “Yo creo que si con este tercer álbum no pasaba nada, yo me moría porque, seguro, mi disquera me echaba patitas para la calle. Pero mi disquera confió en mí, dejó el trabajo en mis manos y puse todo mi corazón, todo mi esfuerzo para que saliera tal como lo había soñado”, dijo a los medios.

Es menester señalar que, gracias a esta producción, Shakira alcanzó el éxito en varios países de América, y Perú no fue la excepción. Prueba de ello fue el concierto del 1 de agosto de 1996, en el que se presentó ante más de 20.000 personas en la tradicional feria de Lima.

En un video de YouTube publicado por Luis A., aparece en el escenario, vistiendo una blusa plateada, chaqueta negra y pantalón oscuro. Su largo cabello negro se movía al compás de la música.

La actuación de Shakira en la Feria del Hogar, realizada el 1 de agosto de 1996. (Composición Infobae: YouTube Luis A.)

Dos cabezales de luces rosadas flanqueaban a la artista mientras interpretaba ‘Estoy aquí’, al tiempo que el público se iluminaba con este color. Las canciones eran coreadas, y los gritos no se hacían esperar cada vez que realizaba un movimiento característico. En el escenario, una pantalla proyectaba luces y figuras geométricas, como triángulos y círculos. Los efectos lumínicos fueron diseñados por su equipo de producción.

El 2 de agosto, también se presentó en la Feria del Hogar. Un día antes, se publicó en los diarios de Lima un afiche publicitario anunciando el concierto. En la imagen en blanco y negro, aparecía la artista colombiana con el cabello suelto y con su peculiar sonrisa, aquella que se puedo notar cuando llegó al aeropuerto Jorge Chávez como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

“Hoy en el Gran Estelar. La más esperada del año”, se lee en el afiche. En la parte central se lee un fragmento de su emotivo sencillo ‘Estoy aquí’: “Y ahora estoy aquí, queriendo convertir, los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar, para que pueda perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender”.

Afiche promocional del concierto en la Feria del Hogar. (Infobae Perú)

La presentación de la cantante colombiana se enmarcó en la celebración del 30 aniversario de la Feria del Hogar. Los asistentes pagaron 15 soles por una entrada general, mientras que las personas mayores de 65 años disfrutaron de acceso gratuito.

Declaraciones sobre su vínculo con el público y el amor

El Diario Ojo entrevistó a Shakira sobre cuestiones que, en 1996, acaparaban la atención de sus seguidores. No obstante, es importante resaltar lo que mencionó acerca de dos temas que siempre han generado gran interés entre sus fanáticos. Uno de ellos, a propósito de la actitud que mostró en el aeropuerto Jorge Chávez en febrero de 2025, tiene que ver con el vínculo que mantiene con su público.

“Quiero llegar a hacer mucha música, siendo feliz y haciendo feliz a los demás. En el momento que ya no pueda dar autógrafos sin la sonrisa de siempre, me retiro. Porque no quiero ser arquitecta de mi propia prisión”, expresó.

El 15 de febrero de 2025, Shakira llegó al aeropuerto Jorge Chávez, donde fue recibida con calidez por sus seguidores. (Andina)

A los 19 años, Shakira se mostraba como una joven idealista en el ámbito amoroso. Si bien sus canciones transmitían sentimientos de amor e ilusión, no tenía una relación conocida. Sin embargo, su deseo de encontrar una pareja era claro.

“Mi familia ocupa un lugar importante en mi vida, mis amigos también, aunque no son muchos. También me interesa realizarme en la parte sentimental, como cualquiera, ¿no? Por eso no quiero renunciar a darme tiempo para el amor, porque es la materia prima para componer, crear lindas canciones”, sostuvo al medio de comunicación citado.

Durante los dos días de conciertos en la Feria del Hogar, el público peruano disfrutó intensamente de sus canciones. Además, fueron testigos de una puesta en escena innovadora, con luces que realzaron el talento de la cantante. Hoy en día, Shakira ha conseguido millones de seguidores, quienes, al escuchar los temas de sus primeros álbumes, podrían experimentar un sentimiento de nostalgia.