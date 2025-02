Artículo de la PUCP es acusado de plagio: revista científica se retractó de su publicación y autor alega error material

Ricardo Arias, Héctor Melgar y Jennifer Mejía son los académicos implicados en el caso de plagio revelado por la editorial científica Elsevier. (Foto: Composición Infobae-Concytec)

“Los autores han plagiado parte de un artículo ya existente”, asegura la editorial científica Elsevier al retractarse de la publicación de “Reliability model for switchgear failure analysis applied to ageing”. La acusación hacia una investigación nacida en las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) motivó el inicio de un proceso a cargo de su Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios.

Los académicos implicados son:

Héctor Melgar Sasieta : Ingeniero informático por la PUCP y doctor en ingeniería y gestión del conocimiento por la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Entre enero de 2017 y abril de 2021 estuvo a cargo de la Dirección de evaluación y gestión del conocimiento del : Ingeniero informático por la PUCP y doctor en ingeniería y gestión del conocimiento por lade Brasil. Entre enero de 2017 y abril de 2021 estuvo a cargo de la Dirección de evaluación y gestión del conocimiento del Concytec y desde febrero de 2022 es profesor principal de la PUCP.

Jennifer Mejía Lara : Licenciada en ingeniería electricista por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en ingeniería por la PUCP. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en Engie Chile, según la base de datos del Concytec.

Ricardo Arias Velásquez: Bachiller en ingeniería eléctrica por la : Bachiller en ingeniería eléctrica por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, doctor en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y docente investigador en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Artículo publicado en la revista "Engineering Failure Analysis" por académicos peruanos aparece con el sello de "Retracted". (Foto: Captura Elsevier)

“Este señor ha sido alumno del doctorado en Ingeniería de la PUCP y, en ese contexto, quien habla, he sido su asesor. Se han hecho varias investigaciones y uno de los productos de su trabajo de tesis es este artículo”, dijo el doctor Melgar sobre Ricardo Arias, señalado como el autor principal del cuestionado artículo.

En conversación con Infobae Perú, Arias aseguró que lo suyo fue un error material y recordó que al compartir el artículo con la revista tuvo que enviar el texto y las imágenes por separado. “Al momento de hacer la carga final tuve un error material y cargué una imagen incorrecta. Se citó, pero de forma incorrecta. (...) No seguí el protocolo, estaba aprendiendo”, aseguró al recordar que durante aquellas fechas era doctorando.

¿Fue plagio?

“Es complicado detectar plagio en imágenes, las herramientas disponibles en la actualidad no son muy buenas”, dijo el editor científico Percy Mayta-Tristán a este medio; sin embargo, recalcó que “cuando se trata de imágenes, es un poco complicado no acordarte de una cita porque es un modelo de alguien o es un resultado tuyo. Sí o sí debería estar citado en las referencias. Si es así y no está incluido como cita en el texto creería que es un error material”.

Política de la editorial Elsevier para la retracción de un artículo científico. (Foto: Captura Elsevier)

Un error material en un artículo científico es un error no intencional que no altera las conclusiones principales del estudio, pero que puede afectar la claridad, precisión o reproducibilidad del trabajo.

Si bien las políticas de la editorial Elsevier señalan que la retracción se da si la publicación tiene material o información que los autores no estaban autorizados de compartir, si existe evidencia de manipulación de citas, entre otros, el descargo oficial asegura que la medida se dio a pedido del editor en jefe al encontrarse plagio del artículo “Non-intrusive methods for condition assessment of distribution and transmission switchgear”.

Pronunciamiento de la editorial Elsevier sobre el presunto plagio de académicos peruanos. (Foto: Captura Elsevier)

La PUCP aseguró que sí utiliza “herramientas especializadas para detectar similitudes, pero textuales. Ahora existen herramientas para hacer lo mismo con imágenes, pero hace seis años (2019) cuando se publicó el artículo, no eran de práctica habitual en el ámbito académico”.

El doctor Arias insiste que “no se actuó de mala fe”. Infobae Perú le solicitó la versión final de su investigación, aquella que carecía de errores y que debía presentarse a la revista; pero indicó que se encuentra de vacaciones durante los siguientes dos meses y no cuenta con acceso a su base de datos.

Al cierre de esta nota, el equipo de la PUCP a cargo de la investigación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso y el mundo académico todavía lidia con el poco acceso a herramientas que detecten el presunto plagio de imágenes con la misma efectividad cuando se trata de textos.

¿Qué es plagio?

El plagio es una de las prácticas más cuestionables en el mundo académico. (Foto: Difusión)

El plagio es la acción de copiar, reproducir o utilizar ideas, textos, imágenes, investigaciones o cualquier otro tipo de contenido sin dar el debido crédito a su autor original. Se considera una forma de deshonestidad intelectual y puede presentarse en diversos ámbitos, como el académico, el artístico y el profesional.

Las consecuencias del plagio pueden ser severas, desde sanciones académicas hasta repercusiones legales, dependiendo del contexto. Para evitarlo, es fundamental citar correctamente las fuentes y respetar los derechos de autor. El uso de herramientas de detección de plagio puede ayudar a garantizar la originalidad del contenido.

Existen varias normas de citado utilizadas en el ámbito académico y profesional, dependiendo de la disciplina y la institución. Algunas de las más importantes son:

1. Estilo APA (American Psychological Association)

Usado en Psicología, Educación y Ciencias Sociales. Se caracteriza por emplear citas en formato autor-fecha, por ejemplo, (Smith, 2020), y referencias detalladas al final del documento.

2. Estilo MLA (Modern Language Association)

Utilizado en Humanidades, Literatura y Lingüística. Las citas en el texto incluyen el apellido del autor y el número de página, por ejemplo, (Smith 23).

3. Estilo Chicago (Notas y Bibliografía / Autor-Fecha)

Aplicado en Historia, Arte y Humanidades. Permite dos formatos: notas al pie con bibliografía o citas en autor-fecha.

4. Estilo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Usado en Ingeniería y Tecnología. Se basa en citas numéricas entre corchetes en orden de aparición, por ejemplo, [1].

5. Estilo Vancouver

Utilizado en Medicina y Ciencias de la Salud. Emplea citas numeradas en el texto y referencias en orden de aparición.

También existen otros estilos como Harvard, ISO 690, Turabian y normas específicas de universidades o editoriales. S