¿Dónde está Dina Boluarte? La presidenta desaparece mientras el Perú se hunde en el desastre

La presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre la tragedia en Chancay. (Foto: Composición Infobae)

Desde el miércoles 12 de febrero, la presidenta Dina Boluarte no ha hecho ninguna aparición pública. Mientras tanto, el Perú enfrenta una de las semanas más trágicas en lo que va del año: huaicos, inundaciones, la tragedia en Chancay, colapso de puentes y lo más lamentable, pérdidas humanas.

El caso más impactante ocurrió la noche del jueves 13 de febrero en Chancay, cuando el puente sobre el río Chancay colapsó y arrastró un bus interprovincial y una camioneta, dejando dos muertos y más de 40 heridos. Imágenes captadas por testigos mostraron el momento exacto en que la estructura cedió, generando desesperación entre los ocupantes de los vehículos y los transeúntes que se encontraban en la zona.

A la par, los huaicos en Ica y Nasca y otras zonas han afectado viviendas, cultivos y carreteras. Tres geoglifos de las Líneas de Nasca, declaradas Patrimonio de la Humanidad, han sufrido daños debido a la activación de la quebrada San Martín. Los pobladores han denunciado la falta de ayuda inmediata y el colapso de los canales de riego que abastecen a los campos de cultivo.

En Matucana y Chosica, la crecida de los ríos ha puesto en riesgo a cientos de familias. Imágenes de viviendas inundadas y carreteras desbordadas se han viralizado en redes sociales, mostrando la magnitud del desastre.

Agenda de la presidenta Dina Boluarte no registra actividades. (Foto: Presidencia)

A pesar de la gravedad de la situación, la presidenta no ha emitido un mensaje a la nación ni ha visitado las zonas afectadas. De acuerdo con la agenda oficial de la Presidencia de la República, no se registran actividades los días 13, 14 y (hasta el cierre de este informe) el 15 de febrero. Su última reunión documentada fue el miércoles 12, cuando encabezó una sesión con su Consejo de Ministros. Desde entonces, no ha aparecido ante cámaras.

La ausencia de la mandataria ha generado incertidumbre. Mientras sus ministros han visitado algunas de las regiones afectadas, la jefa de Estado no ha dado declaraciones sobre las tragedias que atraviesa el país.

Sin rastro presidencial

Ante la falta de la presidenta, miembros del Ejecutivo han acudido a distintas regiones. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, llegó a Chancay tras el colapso del puente y fue increpado por autoridades locales, quienes aseguraron que solicitaron presupuesto para mantenimiento sin recibir respuesta.

Bus cayó a río lugo que colapsara puente en Chancay | Andina

En Ica y Nasca, representantes del Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento anunciaron una posible ayuda para los damnificados mediante bonos de arrendamiento. “Estamos evaluando la situación y recopilando información para determinar cuántas familias podrán acceder a este apoyo”, declaró el ministro Durich Whittembury a la prensa.

Por otro lado, en Arequipa y otras regiones, brigadas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) han iniciado trabajos de evaluación y respuesta a los desastres. Sin embargo, el impacto de los huaicos y lluvias sigue en aumento, y la asistencia no ha llegado a todas las zonas afectadas.

A pesar del despliegue de ministros y autoridades locales, la ausencia de la presidenta en los momentos más críticos ha sido notoria. En situaciones similares, mandatarios de otros países han salido rápidamente a dirigirse a la nación, coordinar acciones de emergencia o visitar las zonas afectadas. En el caso de Boluarte, el silencio ha sido la constante.

¿Dónde está Dina Boluarte?

La presidenta de la República, Dina Boluarte. REUTERS/Alessandro Cinque

Las redes sociales han comenzado a preguntárselo. La falta de pronunciamientos oficiales por parte de la presidenta ha generado críticas y especulaciones. En plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, usuarios han comentado con la frase “¿Dónde está Dina Boluarte?”, exigiendo respuestas sobre su paradero y su rol en la gestión de la crisis.

En medio de esta incertidumbre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha advertido que las lluvias intensas continuarán en las próximas semanas. Según sus pronósticos, el impacto en regiones como Lima, Arequipa, Ica y Áncash podría agravarse, elevando el riesgo de nuevos huaicos, desbordes de ríos y colapsos de infraestructura.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha informado que hay personas damnificadas y cientos de hectáreas de cultivo afectadas. En algunas localidades, la interrupción de carreteras y la falta de acceso a agua potable han complicado aún más la situación.

A pesar de este panorama crítico, la presidenta no ha brindado un mensaje oficial ni ha visitado las zonas afectadas. La agenda presidencial no registra actividades recientes, y el Gobierno no ha dado explicaciones sobre su paradero.