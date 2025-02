Huaral había reportado al MTC deterioro de cinco puentes, incluído el de Chancay: “el Gobierno Central escucha muy poco”

Alcalde de Aucallama critica al gobierno por falta de atención a puentes de Chancay | Video: RPP Noticias

La noche del jueves, el puente Chancay colapsó en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte, en la provincia de Huaral (Lima), dejando dos muertos y varios heridos. Las autoridades locales, como el alcalde de Aucallama, Edwin Valdivia, y el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, criticaron al gobierno central por la falta de mantenimiento de la infraestructura vial en la región, señalando que ya habían advertido sobre el mal estado de varios puentes, pero no recibieron respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ni de la empresa concesionaria.

“Lamentablemente el gobierno central muy poco escucha a las autoridades locales. Nosotros somos quienes conocemos la realidad de nuestra jurisdicción. Nosotros solicitamos la atención a las prioridades que tenemos, a las urgencias que tenemos. Lamentablemente no somos bien escuchados y por consiguiente no somos bien atendidos”, mencionó Valdivia en RPP Noticias.

El burgomaestre indicó que desde el inicio de su gestión en 2023, reportó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA)—que cuenta con un presupuesto superior a los 20 millones de soles asignados por el gobierno de Dina Boluarte—sobre el mal estado de los puentes que conectan Aucallama con el distrito de Chancay, incluyendo el propio puente Chancay. Según el alcalde, este puente presentaba debilitamiento en la estructura, especialmente en el área del estribo del margen izquierdo, que estaba siendo carcomida por el paso del agua.

Puente de Chancay: su mal estado fue reportado en el 2023 ante el MTC | Foto: Huaral Al Instante

“Hemos reportado estas debilidades de los puentes, y no solo de un puente, de cinco puentes: el puente de Chancay, que ha tenido el accidente; el puente de Huaral, en sus proximidades; metros arriba está el puente de Tambillo La Huaca, que actualmente está caído; el puente de Palpa, que también está prácticamente caído, con uno de los estribos del margen izquierdo totalmente agrietado y en no condiciones de poder ser utilizado. Y, más arriba, el puente de Piquío, que se cayó en su totalidad”, señaló.

Valdivia añadió que actualmente solo el puente Huaral está operativo. Sin embargo, este también está en riesgo debido a que “la defensa ribereña no han sido bien trabajadas. Cabe señalar que la empresa concesionaria Norvial no solamente tiene el deber de trabajar el mantenimiento de las vías, el mantenimiento de la infraestructura, como en este caso de los puentes, sino también el reforzamiento de los márgenes del río. Este hecho no se ha dado así”, indicó.

Puente Chancay tenía 70 años de antiguedad aproximadamente

Alcalde de Chancay responsabiliza al MTC por falta de atención a puentes en mal estado | Video: RPP Noticias

Por su parte, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, también se pronunció sobre la falta de atención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa concesionaria Norvial en relación al mantenimiento del puente Chancay. “Esta es una carretera de ámbito nacional que le concierne al MTC, concesionada a Norvial, quienes son los encargados del mantenimiento y supervisión de la infraestructura. Aunque ya se habían comenzado reparaciones de la capa asfáltica en los días previos al colapso, el puente, que tiene entre 60 y 70 años de antigüedad, no había recibido el mantenimiento adecuado”, explicó Álvarez.

El alcalde también señaló que, a pesar de que las autoridades locales ya habían advertido sobre el deterioro de la estructura, no se tomaron las acciones necesarias para prevenir el desastre. “Se había informado a través de la población y de los gobiernos locales sobre la necesidad de monitorear la situación del puente, pero no se hizo un trabajo constante de prevención”, agregó.

Respecto al caudal del río, Álvarez destacó que, aunque el nivel del agua en la zona es elevado, comparado con otros años es menor. “El caudal de este año es mucho menor que en años anteriores, cuando a veces triplicaba la cantidad de agua que fluye por el río. Sin embargo, aún estamos en una temporada de lluvias y es necesario tomar medidas preventivas para evitar que el puente colapse en futuras crecientes”, expresó el alcalde.

Álvarez también destacó que los informes que ya habían sido entregados a las autoridades deberían ahora ayudar a esclarecer qué acciones se tomaron en su momento para prevenir el colapso. “Los reportes darán los resultados, porque hay documentos que demuestran las advertencias hechas sobre el estado del puente”, señaló.