Funcionario increpa a Raúl Pérez-Reyes por colapso de puente de Chancay: “¿Es discusión política?”

Reclamos al ministro de Transportes tras caída de puente en Chancay | Canal N

El vocero de la Municipalidad de Chancay, Óscar Díaz, increpó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, por el estado de las vías de su jurisdicción, luego de que un puente ubicado en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte colapsara, aproximadamente a las 23:50 horas del jueves 13 de febrero. Como consecuencia, un bus interprovincial y un auto se accidentaron. En total, dos personas perdieron la vida y 38 resultaron heridas.

“¿Es discusión política? (...) Lo único que le pido es que vaya a la zona. Primera vez que llega a Chancay, lo felicitamos por llegar”, dijo el funcionario al titular del MTC. “Lo que estoy diciendo a usted es que por favor Norvial vaya a cerrar la vía, los tráiler siguen llegando”, añadió.

Díaz resaltó, además, que era importante que esta ruta esté operativa. “No es posible que esté así. Si usted quiere llevarse todas las costas de Chancay a través de su vía, es importante que la vía esté correcta. ¿No le parece a usted? Entonces, está a favor de que la vía vaya por Huaral. Excelente, genial, qué bueno”, manifestó.

Concesionario asegura que hizo revisión en noviembre

El ministro del Interior manifestó que, según el concesionario, se hizo una “revisión estructural” en este tramo de la Panamericana Norte en noviembre del año pasado. “Indican que no había ningún problema”, dijo a los medios de comunicación.

Sin embargo, aclaró que se tendrá que conocer qué ha pasado, por qué no se han hecho las reparaciones, en el caso de que se haya determinado que se necesitaban.

Norvial emitió un comunicado sobre el accidente en Huaral. Foto: Norvial / Facebook

“Lo que tenemos que hacer mañana temprano es mirar todos los informes y determinar cuándo se hizo efectivamente y todas las acciones que están pendientes”, remarcó en horas de la noche del jueves 13 de febrero.

“Habrá qué determinar qué corresponde, si es una sanción monetaria o si no es una sanción monetaria. La concesión tiene hasta cuatro años más de vigencia, es una concesión que ya está por terminar, pero eso no significa que no tengan la obligación de mantener la vía”, sostuvo. Norvial ha tenido la administración de esta parte de la carretera por aproximadamente 25 años, aclaró.

Ministro MTC confrma la muerte de dos personas tras colapso de puente en Chancay | Bueno días Perú

“El concesionario lo que hace periódicamente es una evaluación estructural de los distintos puentes, y la infraestructura general, y cuando detecta que hay un problema, lo que tiene que hacer es hacer el mantenimiento o cerrar la infraestructura hasta que se repare. Depende de la evaluación”, agregó.

Rutas de desvíos por accidente

Luego del incidente, Norvial emitió un comunicado donde informaba acerca de los desvíos que los conductores deberán tomar, debido al cierre temporal del puente de Chancay.

De norte a sur: cierre desde el óvalo de Chancay (Km 83+500) hacia Huaral , con salida por la Ruta Nacional PE-200C, hasta el intercambio de Huaral (Km 71+200).

De sur a norte: Desde el serpentín de Pasamayo y la variante de Pasamayo, el tránsito se direcciona hacia el intercambio vial de Huaral (Km 71+200), continuando por la Ruta Nacional PE-200C hacia Huaral y saliendo por el óvalo de Chancay (Km 83+500).

Desesperación por rescate de pasajeros tras colapso de puente en Chancay

Autoridades se pronuncian

El alcalde de Aucallama, Edwin Valdivia, un distrito que se encuentra a lado de la zona del puente afectado, dentro de la provincia de Huaral, afirmó que en un reporte que hizo la municipalidad se detectó que diversas estructuras estaban débiles.

“La ribera del río estaba muy debilitada. Nosotros somos conscientes que no debió instalarse esa población ahí. Sabemos que hay una franja marginal que debe respetarse. Solamente, notificar a la población para que respeten la franja marginal”, dijo.

El MTC indicó que se demolerá el puente y será reemplazado por uno modular. Foto: Huaral al Instante

Por su parte, la Municipalidad de Chancay publicó en Facebook las condolencias de la autoridad edil a los deudos de los fallecidos en el accidente.

“Expresamos nuestro más profundo pesar por la terrible tragedia ocurrida tras el colapso del puente sobre el río Chancay, un hecho que ha enlutado a familias y golpeado profundamente a nuestra comunidad”, indicaron.