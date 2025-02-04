Receta de tallarín saltado

Disfruta de esta rica receta salida del famoso menú chifa. Créditos: Pedro Fernández Pinterest.

Descubre cómo preparar un auténtico Tallarín Saltado peruano, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía del Perú. Esta receta combina la técnica oriental del salteado con ingredientes tradicionales peruanos como el ají amarillo y el culantro, logrando un plato jugoso, aromático y perfecto para el almuerzo o la cena.

Si buscas una receta fácil, económica y llena de sabor, este tallarín saltado de carne será tu nueva opción favorita.

¿Qué es el Tallarín Saltado?

El tallarín saltado es un plato fusión nacido de la influencia china en la cocina peruana (chifa). Se caracteriza por su cocción a fuego alto, donde la carne y los vegetales se sellan rápidamente para conservar su jugosidad y textura.

Es una receta versátil que puedes adaptar con pollo o incluso en versión vegetariana.

Ingredientes (4 porciones)

400 g de carne de res magra en tiras

400 g de tallarines

1 cebolla roja en pluma

2 tomates en gajos

1 ají amarillo en tiras

3 cucharadas de sillao (salsa de soya)

1 cucharada de vinagre blanco

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de culantro picado

Sal y pimienta al gusto

(Opcional) 1 cucharada de chuño diluido en ¼ taza de agua

Utensilios

Sartén grande o wok

Olla para la pasta

Cuchara de madera

Cuenco

Preparación Paso a Paso

1) Cocina la pasta

Hierve abundante agua con sal y cocina los tallarines según las instrucciones del paquete. Escurre y reserva.

2) Saltea la carne

Calienta el aceite en una sartén o wok a fuego alto. Agrega la carne previamente sazonada con sal y pimienta. Saltea durante 3 a 4 minutos hasta sellarla.

3️) Incorpora vegetales

Añade la cebolla y el ají amarillo. Saltea por 2 minutos manteniendo el fuego alto.

4️) Agrega los líquidos

Incorpora el sillao y el vinagre blanco. Si deseas una salsa más concentrada, agrega el chuño diluido y mezcla bien.

5️) Finaliza el plato

Añade los tomates, los tallarines cocidos y el culantro picado. Mezcla rápidamente durante 1 minuto y sirve caliente.

Consejos para un Tallarín saltado adecuado

Cocina siempre a fuego alto para lograr el auténtico sabor ahumado.

No sobrecargues la sartén para evitar que los ingredientes hiervan en lugar de saltearse.

Mientras más color tenga tu plato, mayor variedad de nutrientes aportarás.

Puedes añadir pimiento, frejol chino o brócoli para una versión más nutritiva.

Información nutricional aproximada

Calorías: 620 kcal por porción

Alto en proteínas

Fuente de carbohidratos y hierro