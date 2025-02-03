Receta de Tocino del Cielo

Disfruta de uno de los dulces de tradición

Una tentadora propuesta que une la dulzura de la leche condensada, te invitamos a celebrar un cumpleaños o un encuentro con amigos preparando esta delicia de la repostería peruana, con menos de 300 calorías por porción.

¿Qué necesitas para este manjar peruano?

Para llevar el Tocino del Cielo a tu mesa solo necesitas algunos utensilios básicos de cocina como: horno, pan, platos de hornear, cucharas, cuencos y un tamiz.

Ingredientes clave para un postre celestial

La lista de ingredientes en este postre es corta pero potente. Se necesita:

- 1/2 Taza de Azúcar blanca

- 1/2 Taza de Agua

- 6 Yemas de Huevo

- 2 Latas de leche

- 1 Lata de leche condensada

- 1 Cucharadita de Esencia de Vainilla

- 1/2 Taza de Coco rallado

¿Cómo preparar Tocino del Cielo?

La elaboración de este delicioso postre peruano es muy sencilla y requiere de tiempo y paciencia. Primeramente, se deben precalentar el horno a 145°C y preparar un caramelo con el agua y azúcar para luego verterlo en un molde. A continuación, en un recipiente, se deben batir las yemas hasta que estén espumosas y agregar de a pocos las latas de leche condensada y la leche de tu preferencia junto a la esencia de vainilla.

Este paso en particular es crucial, ya que se debe pasar por un colador muy fino para quitar la mayor cantidad de burbujas. Una vez colada la preparación, se debe agregar el coco rallado y verter sobre el molde acaramelado. Finalmente, llevar al horno en baño María durante una hora aproximadamente. Debe enfriarse por un mínimo de 4 horas antes de desmoldar.

Disfruta de un auténtico postre peruano en casa

El Tocino del Cielo es el ejemplo perfecto de postre peruano que puedes preparar en casa para impresionar a tus invitados con un sabor auténtico y culturalmente rico. Y lo mejor de todo es que es bajo en sal y tiene menos de 300 calorías por porción.

Información nutricional

Este postre peruano es deliciosamente nutritivo, aportando 209.6 kcal = 879kj por porción.