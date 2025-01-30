Receta de pan con Atún

Sándwich de ensalada de manzana con atún servido en pan integral, perfecto para una comida rápida y saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae

En esta receta resaltamos la facilidad, delicadeza y suculenta combinación de sabores que propone la cocina peruana con este simple pero delicioso pan con atún.

Ingredientes para el Pan con Atún

La receta se basa en ingredientes simples y frescos. Necesitarás:

PUBLICIDAD

- 15 gramos de atún en trocitos

- 3 cucharadas de perejil picado

PUBLICIDAD

- 1/2 cucharada de cebolla en cubitos

- Una pizca de sal

PUBLICIDAD

- Una pizca de pimienta

- 1 unidad de pan francés

PUBLICIDAD

- 1 unidad de mandarinas

Cómo preparar el pan con Atún

Preparar el relleno: En un recipiente fondo, mezcla una cucharada de atún escurrido y en trocitos con una cucharadita de cebolla en cubitos y algún perejil picado. Esta mezcla aporta un sabor único al pan con atún. Preparar la lonchera: Una vez realizada la mezcla, colócala en un pan francés. Acompaña este platillo con una mandarina. Esta combinación convierte al pan con atún en una comida rápida y completa.

Valor nutricional del Pan con Atún

Este platillo es más que sólo un simple pan con atún. Su valor nutricional es bastante óptimo, ofreciendo una comida balanceada y llena de proteínas. Cada porción de este delicioso pan con atún tiene aproximadamente 279.8 kcal, lo cual equivale a 1,172kj.

PUBLICIDAD

Deliciosas recetas de cocina relacionadas

Si te encanta explorar la cocina peruana y buscas platillos principales o desayunos sin huevo, sin nueces de árbol, sin frutos secos ni cacahuetes y sin crustáceos, esta receta se convertirá en tu favorita.

Es importante recordar que la belleza de la cocina peruana reside en su sencillez y frescura. No hay nada más satisfactorio que saborear un delicioso pan con atún, realizando la receta por ti mismo y disfrutando de una experiencia culinaria auténtica y deliciosa.

PUBLICIDAD