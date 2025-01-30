Indecopi abrió investigación a empresa por fallido en meet & greet donde hinchas pagaron mil dólares previo al duelo ‘U’ vs Inter de Miami

El Monumental se puso en pie para despedir a Leo Messi. | VIDEO: Miguel Solís / Infobae Perú

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puso en marcha una investigación tras las quejas de aficionados que tenían la ilusión de poder ver de cerca a Lionel Messi en el tan esperado evento Meet & Greet, el cual fue prometido por la empresa organizadora del evento y por el que decenas de hinchas pagaron más de mil dólares para compartir un momento con el astro argentino previo al partido amistoso entre Universitario de Deportes e Inter Miami CF. Este suceso generó una ola de críticas debido a la falta de cumplimiento de las expectativas promocionadas por los organizadores.

Según Indecopi, su labor como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor incluye analizar si los organizadores cumplieron con las normativas de publicidad y respetaron los derechos de los consumidores. En su cuenta oficial de X (antiguamente Twitter), la entidad señaló: “Ha iniciado acciones para determinar si existe algún incumplimiento a las normas de publicidad y/o alguna vulneración de los derechos de los consumidores por parte de los organizadores de dicho evento”.

Indecopi investiga si los organizadores del Meet & Greet incumplieron normativas de publicidad y vulneraron derechos de los consumidores. (Indecopi/X)

Promesas no cumplidas y descontento generalizado

El acceso al Meet & Greet fue vendido a través del ticket denominado “Hospitality – Butaca Roja”, cuyo costo ascendía a S/3.855 (aproximadamente USD 1000). Este pase ofrecía beneficios como transporte al estadio, una cena especial, servicio de catering y la esperada interacción con varias estrellas del equipo Inter Miami. Además de figuras como Luis Suárez y Sergio Busquets. Sin embargo, en el evento programado para el miércoles, los asistentes se encontraron únicamente con la presencia de Suárez y Busquets, lo que desató la indignación, ya que esperaban compartir con el ídolo argentino.

Varios usuarios expresaron su descontento en redes sociales. Uno de ellos apuntó que desde la organización se justificó diciendo que como compensación ofrecieron camisetas firmadas por el futbolista argentino.

Declaraciones previas de un organizador y las expectativas

Previo al evento, Pol Liza Ríos, CEO de la productora Long Play Entertainment, aseguró que Messi formaría parte del Meet & Greet: “Sí, claro, Messi va a ser parte del meet and greet. Luis Suárez también y los jugadores principales”, afirmó en una entrevista para el programa ‘Fútbol Como Cancha’. Esta confirmación fue tomada de manera literal por los fanáticos que, confiando en la publicidad, adquirieron los costosos boletos para tener un momento cercano con Messi.

Aficionados que compraron el paquete Hospitality – Butaca Roja expresaron su molestia en redes sociales tras no recibir la experiencia prometida en el evento exclusivo. (Andina)

Actualización con descargos

A través de una comunicación por parte del abogado de Pol Liza, se informó a este medio que la Disposición N.º 3 emitida por el 5.º Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores – Surquillo – San Borja, “declara consentida la Disposición N.º 1 de fecha 14 de febrero de 2025, que resolvió no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria seguida contra el Sr. Pol Johan Liza Ríos y los representantes de Longplay Entertainment, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. En consecuencia, se dispuso el archivamiento definitivo de los actuados".

Señalan también que, luego de las diligencias correspondientes, “el Ministerio Público ha confirmado que no existe delito alguno imputable a las personas mencionadas".

Reclamos en redes sociales y posibles consecuencias

El incumplimiento generó una avalancha de reacciones negativas en plataformas digitales. Usuarios no dudaron en manifestar, sentirse “estafados” al no recibir lo prometido. La ausencia del astro argentino, considerado uno de los máximos atractivos del evento, dio pie a que muchos pidieran explicaciones y tomaron fotografías como evidencia del incumplimiento.

Indecopi, además de evaluar los testimonios de los afectados, revisará si la promoción ofrecida pudo “inducir a error” a los compradores al venderse como una oportunidad de conocer a Messi, tal como lo indicaron los correos y materiales publicitarios del evento.

¿Qué podría determinar Indecopi?

La entidad analizará si existió un incumplimiento efectivo a las normas de publicidad o una vulneración de los derechos de los consumidores. El resultado de esta investigación podría derivar en sanciones económicas para los organizadores o, incluso, en la devolución del monto pagado a los consumidores perjudicados.

El descontento público es aún mayor debido a que el costo de los boletos y los beneficios prometidos incluían interacciones que no se llevaron a cabo. “El marketing en torno al evento giraba claramente en torno a Messi, y no cumplir con su presencia roza lo engañoso”, fueron algunas quejas publicadas en redes sociales.

Organizadores justificaron la ausencia de Messi asegurando que no quiso bajar y ofrecieron camisetas autografiadas como compensación. (Infobae)

Expectativas versus realidad

El partido amistoso en el Estadio Monumental había despertado grandes expectativas entre los hinchas peruanos. Ticketmaster, página de ventas que ofreció los pases “Hospitality”, anunciaba el acceso a una cena especial y convivencia con jugadores seleccionados del Inter Miami. Sin embargo, como indica Fanáticos del Fútbol – Perú, el día del evento “se cumplió solo en parte, dejando fuera a la figura más esperada: Lionel Messi”.

El malestar no solo recae sobre los organizadores, sino también sobre la claridad en la comunicación. Consumidores sienten que lo prometido previamente por figuras como Pol Liza Ríos —quien insistió en la asistencia de Messi— resultó en una evidente falta de organización o publicidad engañosa.

Para Indecopi, este caso representa un ejemplo significativo sobre el cumplimiento de la normativa en eventos promocionales. Asimismo, para los consumidores que confiaron en la marca organizadora, se trata de resarcir daños sobre una experiencia que involucró un alto costo económico y emocional.

La investigación continúa abierta, y se espera que en las próximas semanas se emitan los resultados que determinen si hubo alguna irregularidad que amerite una sanción a los responsables.