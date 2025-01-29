Perú

Receta de tallarines verdes con pollo a la Brasa

Aprende a preparar allarines Verdes con Pollo a la Brasa

Guardar

Sumérgete en un maravilloso viaje a través del sabor de Perú con nuestra deliciosa receta gourmet de Tallarines Verdes acompañados de Pollo a la Brasa.

Receta de Tallarines Verdes con Pollo a la Brasa

Experimenta el sabor único de la cultura peruana con estos caseros Tallarines Verdes, servidos junto a jugoso Pollo a la Brasa. Aquí te guiaremos paso a paso para lograr esta deliciosa receta, caracterizada por ser libre de nueces de árbol, frutos secos, cacahuetes, pescado y crustáceos.

Ingredientes para 4 porciones:

- 250 Gramos de Spaghetti

- 1/2 Pollo Crudo Con Piel

- 2 Tazas de Albahaca Fresca

- 1 Taza de Espinaca

- 1/2 Cebolla Roja

- 1/2 Paquete de Galleta de Soda

- 1/2 Taza de leche

- 1 Diente de Ajo

- 1 Cucharada de Aceite Vegetal

Paso a Paso de la Preparación

Preparando el Pollo a la Brasa

1. Precalienta el horno a 160°C durante 10 minutos.

2. Coloca el pollo en una bandeja honda y hornéalo por 30 minutos a 220 °C. Baña el pollo con sillao.

3. Regresa el pollo al horno y cocínalo por 10 minutos adicionales a 250 °C. Retíralo y déjalo enfriar.

Preparando los Tallarines Verdes

5. Hierve la pasta durante 10 minutos en agua abundante. Una vez lista, escúrrela y reserva.

6. En una sartén, calienta aceite y sofrie media cebolla picada. Añade un diente de ajo junto con las espinacas y las hojas de albahaca.

7. Traslada el contenido de la sartén a una licuadora. Añade las galletas de soda e leche, y licúa hasta obtener una salsa verde homogénea. Luego, integra esta salsa a los tallarines cocidos.

Servir y disfrutar

Sirve una porción generosa de pollo a la brasa acompañado de los tallarines verdes. ¡Buen provecho!

Información nutricional

Cada porción de este delicioso plato proveerá a tu organismo con 813.5 kcal.

Pro tip: Para un color más intenso en los tallarines verdes, blanquea las hojas de espinaca en agua caliente durante 10 segundos antes de usarlas.

Y recuerda: Si prefieres cocinar el pollo a la olla, simplemente cocina el pollo marinado con la pechuga hacia abajo, tapa y cocina durante cerca de 30 minutos. Revisa la cocción y, de ser necesario, cocínalo 5 minutos más.

