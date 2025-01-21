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¿Quién es Carla Campos-Salazar, la novia de Curwen y qué tiene que ver con ‘Al Fondo Hay Sitio’?

El periodista Víctor Caballero mantiene una relación con la influencer de un poco más de un año que nació en TikTok.

Curwen y Carla Campos confirman que están saliendo | TikTok
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La relación entre el influencer Carla Campos- Salazar y el periodista Víctor Caballero, más conocido como ‘Curwen’, ha generado un gran interés en las redes sociales, luego de que la modelo fue captada con otro sujeto bailando de forma muy cómplice y dándole un beso en una discoteca de Miraflores.

Mientras que el conductor de ‘Todo Good’ suele mantener su vida personal en privado, hoy se encuentra en boca de todos. Sus enemigos políticos disfrutan de este momento, sin embargo Víctor Caballero ya salió en su programa de streaming y ha tomado la situación con bastante humor.

Pero ¿quién es esta joven que ha captado la atención de uno de los creadores de contenido más conocidos en el Perú?.

¿Quién es Carla Campos-Salazar?

Carla Campos-Salazar, de 24 años, es una talentosa diseñadora gráfica e ilustradora peruana que reside en Lima. Formada en el prestigioso Instituto Peruano de Publicidad (IPP), Campos ha construido una carrera como freelancer, especializándose en diseño de marca, diseño web y soluciones visuales innovadoras. Su trabajo se destaca por combinar creatividad y funcionalidad, cualidades que comparte en su portafolio profesional.

Además de su carrera en diseño, Carla ha sabido aprovechar las redes sociales para proyectar su talento y conectar con miles de personas. En TikTok, donde cuenta con más de 485 mil seguidores, comparte contenido variado, desde aspectos de su vida cotidiana hasta procesos creativos de diseño. Por otro lado, en Instagram, con 128 mil seguidores, muestra su faceta profesional al compartir su trabajo y momentos personales.

Carla Campos, la novia de Curwen,. IG.
Carla Campos, la novia de Curwen,. IG.

El vínculo con ‘Al Fondo Hay Sitio’

Un detalle que ha despertado aún más interés en Carla es su conexión con la popular serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’. Aunque algunos no lo crean, es la hermana mayor de Adriana Campos-Salazar, actriz que interpreta a Maripaz, la hija de ‘Tito Lara’, en la familia de los Gonzales.

Aunque Carla no está vinculada directamente al mundo de la actuación, este lazo familiar ha generado curiosidad entre los seguidores de la serie, quienes ahora también quieren saber más sobre la joven tiktoker, debido a su reciente relación con el periodista.

Carla y Adriana Campos-Salazar. IG.
Carla y Adriana Campos-Salazar. IG.

El romance con Víctor Caballero ‘Curwen’

Curwen y Carla Campos- Salazar construyeron su relación en plena exposición digital, con una historia que empezó en TikTok, se oficializó en 2025 y llegó al compromiso en octubre de ese año. Carla contó que lo conoció tras ver un video de Curwen en TikTok, lo siguió y “lanzó ahí mi maicito”; después de varias interacciones, pasaron del plano virtual al personal.

A inicios de 2025, hicieron pública la relación y enfrentaron comentarios por la diferencia de edad (casi once años), aunque ambos dijeron que no era un obstáculo.

El 17 de octubre de 2025, durante un viaje a Punta Cana, Curwen le propuso matrimonio con ayuda de la mejor amiga de Carla: “Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”. Días antes, él ya había adelantado en vivo: “El otro año me caso con Carla”, lo que elevó la expectativa por la boda entre sus seguidores.

La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar manchada por supuestas infidelidades
La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar manchada por supuestas infidelidades

La pareja también vivió polémicas por supuestas infidelidades. En mayo de 2026 circuló un video de Carla bailando con otro hombre, y ella respondió que era un material antiguo: “Y lo peor es que es un video antiguo donde yo no estaba con nadie y yo solo fui una mujer saliendo con su grupo de amigos”.

En agosto de 2026, la tensión aumentó cuando ‘Magaly Tv La Firme’ difundió imágenes inéditas de Carla en una discoteca de Miraflores con un hombre identificado como “Grimy”, en escenas de baile, abrazos y cercanía que detonaron debate inmediato en redes.

Un hombre es entrevistado con un micrófono de Magaly TV; al lado derecho, una imagen circular con borde naranja muestra a una pareja en un video.
Curwen responde a la prensa sobre el video polémico protagonizado por su novia, Carla Campos, mientras se muestra una escena del video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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