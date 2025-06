Lis Padilla, Valentino, Ric La Torre, Lissy Verástegui y Kiwi: los tiktokers que marcaron tendencia en el 2024

Los tiktokers que fueron tendencia en el 2024: Lis Padilla, Valentino, Ric La Torre, Lissy Verastegui y Piwi. IG.

Durante el 2024, TikTok reafirmó su papel como una de las redes sociales más impactantes del mundo. El Perú no fue la excepción, ya que divertidos creadores de contenido transformando momentos virales en movimientos que trascendieron fronteras y generaciones.

La plataforma no solo inspiró creatividad, sino también fomentó un sentido de comunidad, convirtiéndose en un reflejo de la riqueza cultural del país y su impacto global. Aquí, repasamos a los creadores y las tendencias que marcaron el año. Infobae Perú conversó con algunos de ellos y pudo conocer sus reflexiones.

Ric La Torre

Ricardo La Torre, más conocido como Ric La Torre, nuevamente ha marcado la pauta con su video de chismes de la farándula peruana en 60 segundos. En pandemia comenzó a explorar TikTok, donde encontró su pasión por la farándula y el entretenimiento.

En esta plataforma, se ha destacado por compartir “chismecitos”, lo que le ha permitido conectar con una amplia audiencia interesada en el entretenimiento y las noticias de celebridades.

Su estilo directo y carismático le ha valido una creciente popularidad, acumulando más de 937,200 seguidores y 63.6 millones de “me gusta” en TikTok. Este éxito en redes sociales le ha abierto las puertas a la televisión, participando como co-conductor en programas como ‘América Hoy’.

Además de su presencia en TikTok, Ric La Torre también participa en programas streaming de YouTube. Es así que participa como panelista de espectáculos en el canal de la Ro Ro Network.

Su capacidad para adaptarse a diferentes medios y su habilidad para conectar con el público lo han consolidado como una figura influyente en el ámbito del entretenimiento en Perú.

Ric La Torre conversó con Infobae Perú y comentó cómo se siente acerca del gran crecimiento que ha experimentado este 2024, no solamente como creador de contenido en redes sociales, sino como influencer porque ha logrado participar de importantes eventos y avant premier de películas de Hollywood.

Luego comentó que está muy agradecido con el público que lo sigue y comparte su contenido. “La gente es la que me puso ahí y es la misma gente la que todos los días me comenta y me linquea, estoy muy agradecido porque mi vida cambio por completo. Ahora puedo vivir de las redes sociales, ir a eventos y poder viajar con marcas y conocer Ariana Grande es todo un sueño y no quiero que acabe”

Pero también es consciente que esta plataforma lo expone a críticas. “También tiene sus pros y contras, ha habido discusiones y no he estado de acuerdo con algunas cosas y viceversa. Así es esto, no puedo gustarle a todo el mundo. Todos me piden que de una opinión y si les ha gustado y lo demuestra, sigo trabajando muy feliz. Estoy muy agradecido”, indicó.

Lis Padilla

Una de las tendencias más destacadas fue el trend de la talentosa tiktoker Lis Padilla, quien mediante un peculiar video enseñó a bailar la canción “Son de amores” de una versión interpretada por el cantente brasileño Pabllo Vittar.

Su tutorial de baile se convirtió en viral en TikTok, capturando la atención de usuarios de diferentes partes del mundo. Este éxito le ha permitido acumular más de 5.1 millones de seguidores y 103.6 millones de “me gusta” en esta red social.

Lis Padilla es una creadora de contenido peruana que ha ganado popularidad gracias a sus enérgicas y carismáticas coreografías. Es oriunda del distrito de Huicungo, en la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín. Es madre de cuatro hijos y comenzó su incursión en las redes sociales en 2022, motivada por su hija mayor, quien actualmente tiene 17 años. Inicialmente, la influencer subía videos a YouTube, pero fue en TikTok donde realmente encontró la fórmula del éxito.

La autenticidad y entusiasmo de Lis en sus videos han resonado con una amplia audiencia, consolidándola como una figura destacada en la comunidad de tiktokers en Perú. Su capacidad para conectar con el público a través de contenido alegre y entretenido ha sido clave en su ascenso en la plataforma.

Valentino

Valentino Palacios, conocido simplemente como Valentino, se ha hecho famoso en Perú gracias a su gran éxito en TikTok, donde publica contenido de comedia y situaciones cotidianas que vive al lado de su abuela Candela, su madre Fiorella y sus hermanos Tiago y Yomar.

“¡Oye, qué tienes!”, “Candela chupa hueso”, “Tumba la Fiesta”, “Mucho cuidado, Candela” son frases que el joven de 19 años ha creado como parte de sus interacciones con su comunidad en sus videos en vivo que graba todas las noches en su plataorma. Estas frases se escuchan en muchas reuniones familiares y discotecas limeñas. Tanta ha sido la acogida de estas frases que algunos DJ’s han hecho canciones con ellas y no dejan de sonar en las fiestas.

Su popularidad en redes sociales ha trascendido a los medios tradicionales porque ha sido invitado en importantes programas de televisión como ‘Esto es Guerra’, ‘El Reventonazo de la Chola’ y ‘Mande quien mande’. Estas apariciones han consolidado su posición como una figura prometedora en el entretenimiento peruano, marcando un inicio destacado en su carrera mediática

Además, este joven posee un gran carisma y cercanía con el público, especialmente en su distrito de Ventanilla. Noche a noche trasmite videos en vivo y entretienen a su comunidad con sus ocurrencias y retos.

Lissy Verástegui

Lissy Verástegui es una destacada creadora de contenido de 28 años, reconocida en Lima y a nivel nacional por su enfoque en temas de maternidad, cocina y estilo de vida.

Con más de 928.9 mil seguidores y 37.8 millones de “me gusta” en su cuenta de TikTok ha logrado construir una comunidad sólida al compartir experiencias personales y consejos prácticos relacionados con la crianza de sus hijos, recetas culinarias y momentos cotidianos.

Lissy conversó con Infobae Perú y comentó que lo que le destaca de los demás creadores de contenido es su originalidad y naturalidad. “A mí me ha funcionado ser transparente, los temas que toco son mis opiniones, mis vivencias. Si tuve un mal día, digo en mis redes que tuve mal día. Comparto lo difícil que es ser mamá. Cuando eres sincero, la gente se da cuenta de tu sinceridad”, reveló.

Su autenticidad y la capacidad para conectar con su audiencia a través de contenido genuino y relevante han sido factores clave en su popularidad. Este año ganó en la categoría ‘Mamita te recomienda 2024′ de la segunda edición de los ‘Premios Inspira 2024′.

Con respecto a los haters, la publicista comentó que al inicio de su incursión en las redes dudó y hasta pensó en dejar sus plataformas digitales, pero luego lo retomó. “No hay ningún comentario que me haya afectado, solo uno, que era racista, me impactó porque nadie me había dicho algo así. Ahora, ya me acostumbré que haya trolls, se identifican rápido, los elimino y bloqueo”.

La combinación de temas familiares, consejos útiles y una personalidad carismática ha permitido que Lissy Verástegui se destaque en la comunidad de TikTok en Lima, convirtiéndose en una referencia para muchos usuarios interesados en contenido relacionado con la vida cotidiana y la maternidad.

Además, su presencia está en otras plataformas, como Instagram, donde también comparte aspectos de su vida familiar y colaboraciones, ha contribuido a ampliar su alcance y consolidar su influencia en el ámbito digital peruano.

Kiwi

Kewin Navarro, más conocido en las redes sociales como Kiwi, es un tiktoker reconocido en Lima por su contenido humorístico y sus peculiares opiniones de moda acerca de los outfits de los asistentes a importantes eventos de belleza u otras presentaciones.

Con más de 301.8 de seguidores en TikTok y con 32 millones de visualizaciones en su video más visto, ha logrado construir una gran comunidad. El creador de contenido de 31 años confesó a Infobae Perú que comenzó como jugando en esta red social, pero luego se dio cuenta de que sus videos, donde se mofaba de los personajes de la farándula peruana, tenían mayor impacto, luego de ello lo tomó con mayor seriedad.

“Primero hacía videos en YouTube, como temas ‘50 cosas de mí’, pero el tema del público en esta plataforma es limitado. Hasta que en pandemia me descargue TikTok, comencé como jugando y como no tenía nada que hacer, grabe varios videos. Además, siempre me ha gustado hacer humor, hice videos burlándome de la farándula hasta que las marcas comenzaron a llamarme”, contó.

El éxito de Kiwi fue en ascenso que este año ganó en la categoría ‘Producción Creativa 2024′ en los ‘Premios Inspira 2024′. ”Estoy feliz con el premio y como dije en mi speech, lo primero que hice fue agradecerme a mí, porque siento que muchas personas cuando logran algo suelen agradecer al resto y no se toman el tiempo de agradecerse a sí mismo porque es chamba nuestra. También agradecí a mi pareja, el 50% es de él, es compartido el premio”, expresó.

Además, demostró tener una capacidad para conectar con el público a través de curiosa frases como “ayunó, devoró, almorzó”, entre otros. “La verdad no los cree, estas palabras se usaban mucho en la comunidad LGTB, las adopté y las llevé al área de calificando outfits, a la gente le gustó y seguí haciéndolo”.

Además, Kiwi ha colaborado con diversas marcas y tiendas locales, ampliando su presencia en la plataforma. Por ejemplo, ha participado en videos promocionales para tiendas de accesorios en Lima, lo que ha contribuido a su visibilidad y reconocimiento en la comunidad tiktokera.

Su estilo auténtico y su habilidad para entretener a una amplia audiencia lo han consolidado como una figura destacada en la escena de TikTok en Lima. Kiwi comenta que le agrada que la gente en la calle le griten sus frases.

Francis Herrera, Johanna San Miguel y otros tiktokers

Otros tiktokers que han marcado la pauta en la comedia son Francis Herrera, Johanna San Miguel, Jossi Martínez, Alexandra Morey, Eliza Ayala y más. Además, en el área gastronómica resalta Waldir Maqque, Pisu Cocina y Rodrigo Fernandini.