Yahaira Plasencia no aguanta más y llora luego que Magaly Medina la llamara ‘escort’: “No dejaré que siga mancillando mi honor”

Yahaira Plasencia llora por calificativo de Magaly Medina. El Reventonazo de los sábados

La cantante Yahaira Plasencia vivió un momento emotivo durante su reciente participación en El Reventonazo de la Chola, donde no pudo contener las lágrimas al observar un video que repasaba su trayectoria. Además, se refirió a las críticas de las que ha sido presa todo este tiempo.

“Me recuerda todo lo que he pasado y todo lo que he tenido que aguantar de una u otra manera. Lo importante es reinventarse, seguir adelante, a pesar de las adversidades. Creo que mi familia ha sido el más grande soporte que he podido tener. Mi mamá, mi papá, hasta el día de hoy. Eso es lo que me mantiene de pie. Esta carrera es muy complicado”, dijo la cantante entre lágrimas.

En medio de la emoción, la artista aprovechó para lanzar un mensaje en referencia a lo que vive después que Magaly Medina la calificara de ‘escort’. Esto después que acompañara al productor musical Sergio George a los Latin Grammy.

Entre sollozos, Yahaira Plasencia expresó su indignación con los calificativos que viene recibiendo desde que inició su carrera. Aunque no mencionó directamente el nombre de Magaly Medina, sus palabras apuntaron claramente hacia la periodista. “Entiendo a los programas de espectáculos, entiendo que no les guste mi cabello, mi voz, mi cuerpo, lo que sea; pero decir algo que pasa los límites es una falta de respeto total. Es una mentira y una difamación”, sentenció.

Yahaira Plasencia también anunció que no permitirá que nadie manche su honor y que continuará con las acciones legales iniciadas contra Magaly Medina. “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No voy a dejar que nadie más siga mancillando mi honor, mi reputación y lo que vengo haciendo como artista”, afirmó.

Las palabras de Yahaira resonaron con fuerza entre sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo en redes sociales. No es la primera vez que la salsera enfrenta críticas y comentarios polémicos, pero esta vez dejó en claro que está dispuesta a luchar para defender su nombre. Es por ello que envió una carta notarial a la conductora de TV e inició un proceso legal al no obtener respuesta.

Magaly Medina aclara su calificativo contra Yahaira Plasencia

Por su parte, Magaly Medina respondió a las declaraciones de Yahaira Plasencia durante su programa. La conductora invitó a su abogado, Benji Espinoza, para abordar la carta notarial enviada por la cantante. Durante el espacio, la periodista de ATV se defendió de las acusaciones de difamación.

“Han sacado extractos fuera de contexto. En ningún momento yo he dicho ‘Yahaira Plasencia es tal o cual’, porque eso no hago. Acá opino”, aseguró Medina. Además, explicó que el término ‘escort’ proviene del inglés y significa ‘acompañante’, sin implicar necesariamente connotaciones negativas. “Cuando le diga a alguien prostituta va a tener que ser probado, que me conste, que haya pruebas, de lo contrario no”, agregó.

El enfrentamiento entre ambas figuras ha generado opiniones encontradas. Mientras los seguidores de Yahaira Plasencia la respaldan y exigen respeto hacia su carrera, los fans de Magaly Medina defienden la postura de la periodista.

Magaly Medina y su abogado responden a Yahaira Plasencia por carta notarial: Puedes hacerte cargo de lo que dices, no de lo que interpretan”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Yahaira Plasencia se reafirma en demanda

La cantante Yahaira Plasencia indicó que llegará hasta las últimas consecuencias en el proceso legal que ha iniciado contra Magaly Medina. Asimismo, señaló que la conductora de TV se ha enseñado con ella.

“La libertad de expresión no te da derecho a decir cosas que no son ciertas y, segundo, a ningunear, a mancillar el honor, mi reputación como le da la gana. Por eso estoy tomando cartas en el asunto. Estoy metida en esto y no voy a parar”, aseguró en Más Espectáculos

La artista manifestó que no quiere continuar siendo el blanco de ataques de Magaly Medina, pues considera que la conductora tiene algo personal contra ella. “Esta persona conmigo está ensañada hace mucho tiempo. He callado muchas veces porque, aunque no creas, estos temas de juicios son una pérdida de tiempo, de plata y de energía. Mi energía tiene que estar enfocada en la música”, agregó la salsera.

Yahaira Plasencia sigue firme en su intención de demandar a Magaly Medina. Más Espectáculos