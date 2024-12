Yahaira Plasencia se mantiene firme con su demanda contra Magaly Medina: “Estoy metida en esto y no voy a parar”

Yahaira Plasencia sigue firme en su intención de demandar a Magaly Medina. Más Espectáculos

En una reciente entrevista con el programa Más Espectáculos, Yahaira Plasencia dejó en claro que no permitirá que se atente contra su honor e imagen pública. Es por ello que continúa con su intención de demandar a Magaly Medina, tras haber sido llamada “escort” durante una emisión de su programa.

A pesar de las declaraciones de Magaly Medina, quien sostiene que no ofendió a la salsera, Yahaira Plasencia indicó que no se detendrá en su objetivo y llevará el caso ante la justicia.

“La libertad de expresión no te da derecho a decir cosas que no son ciertas y, segundo, a ningunear, a mancillar el honor, mi reputación como le da la gana. Por eso estoy tomando cartas en el asunto. Estoy metida en esto y no voy a parar”, aseguró al programa de Jazmín Pinedo.

La artista manifestó que no quiere continuar siendo el blanco de ataques de Magaly Medina, pues considera que la conductora tiene algo personal contra ella. “Esta persona conmigo está ensañada hace mucho tiempo. He callado muchas veces porque, aunque no creas, estos temas de juicios son una pérdida de tiempo, de plata y de energía. Mi energía tiene que estar enfocada en la música”, agregó la salsera.

Yahaira Plasencia seguirá con su intención de demanda contra Magaly Medina.

El enfrentamiento entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina

El conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina no es nuevo. Durante años, la presentadora ha emitido comentarios críticos hacia la cantante, lo que Plasencia considera una campaña de desprestigio en su contra. El reciente incidente, donde la periodista la llama “escort” es la gota que colmó el vaso, llevando a la salsera a optar por una demanda.

Aunque consciente de que los procesos legales pueden ser tediosos y desgastantes, Yahaira asegura que no se detendrá hasta obtener justicia.

Por su parte, Magaly Medina ha respondido a las declaraciones de Yahaira Plasencia negando cualquier intención de ofensa y argumentando que sus palabras se enmarcan dentro de su libertad de expresión como periodista. Incluso, invitó a su programa a su abogado Benji Espinoza, quien comenzó explicando que las declaraciones realizadas por su defendida no incurren a la calumnia.

“Cuando se trata de personajes públicos, como en este caso Yahaira Plasencia, se espera un mayor umbral de tolerancia hacia la crítica, dado que la exposición mediática implica necesariamente estar sujeto a opiniones diversas”, explicó Espinoza.

Magaly Medina y su abogado responden a Yahaira Plasencia por carta notarial: Puedes hacerte cargo de lo que dices, no de lo que interpretan”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Asimismo, señaló que las afirmaciones de Magaly Medina han tenido un propósito informativo y no difamatorio. Respecto a la palabra ‘escort’, dijo: “No se puede asumir que el término tenga una sola interpretación negativa, y mucho menos atribuirle intenciones difamatorias”.

Magaly Medina aclaró que siempre utilizó ‘escort’ como sinónimo de acompañante, más no como insulto personal. “Yo no he llamado a Yahaira ‘bataclana’, he dicho que su comportamiento en ciertos momentos ha sido como el de una bataclana, lo cual es una crítica a sus formas y no a su persona. Si revisan los videos, todo está claro y en contexto”, afirmó la comunicadora.

Yahaira Plasencia envió carta notarial a Magaly Medina

Antes de anunciar su demanda contra Magaly Medina, Yahaira Plasencia le envió una carta notarial a la conductora. El incidente se originó cuando la cantante apareció en los premios Latin Grammy junto a Sergio George, su exproductor y amigo.

Esta exposición pública fue motivo para que Magaly Medina hiciera un comentario que Plasencia consideró ofensivo y difamatorio. “Yahaira Plasencia presente (…) que ella parece ser la escort de él, ¿no? Escort quiere decir… no estoy diciendo nada malo. La escort es la acompañante, se usa el término”, dijo la periodista en su programa.

Yahaira Plasencia no toleró este calificativo y respondió con un documento legal exigiendo una rectificación inmediata. “Rectifique de las difamaciones agravadas ya indicadas en el plazo perentorio de 24 horas y el cese inmediato de todas las imputaciones en mi contra. De lo contrario, realizaré la respectiva denuncia por difamación agravada”, detalla la carta notarial.

A pesar de la advertencia, Magaly Medina no se retractó y respondió en su programa que no puede hacerse responsable por la interpretación que otros hagan de sus palabras.

