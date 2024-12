Cristian Zuárez se retracta de los insultos a Magaly Medina, pero ratifica que Andrés Hurtado pagó sus pasajes a los Martín Fierro.

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, ha dejado claro que no dará marcha atrás con respecto a su demanda por difamación contra Magaly Medina. Aunque se retractó de los insultos dirigidos a la conductora, reafirmó con firmeza que lo que dijo sobre Andrés Hurtado pagando los pasajes de Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir a los premios Martín Fierro en Miami, es cierto.

En una reciente comunicación con Infobae Perú, Zuárez explicó que la carta notarial de Medina llegó a su WhatsApp el viernes 6 de diciembre de 2024, a pesar de que la carta estaba fechada el 3 de diciembre. En cuanto a los comentarios ofensivos que hizo sobre Medina, como llamarla “perra” y “desgraciada”, Zuárez ofreció sus disculpas, aclarando que no tuvo la intención de insultarla ni de dañar su reputación.

“Al respecto, debo señalar que nunca tuve la intención de insultarla o agraviarla en su honor o reputación. Al decirle que era una ‘perra’, lo dije en el sentido de mala persona, cosa que aclaré inmediatamente después de decirle ese adjetivo”, explicó.

“Lo hice para que no malinterpretara lo dicho, ya que, como saben, soy argentino y vivo en Miami, donde usamos ese calificativo con un sentido distinto. Tal como expliqué oportunamente, no tenía la intención de darle otro significado en Perú, por lo que retiro lo expresado en aquella oportunidad en relación a que Magaly Medina era una ‘perra’ y que era una ‘desgraciada’”.

Sin embargo, en cuanto a las afirmaciones sobre los pasajes de los premios Martín Fierro, Zuárez se mantuvo firme en su versión.

“Debo ratificarme en todo lo dicho anteriormente, ya que no he mencionado otra cosa más que la verdad. Tengo los medios probatorios que lo acreditan: conversaciones escritas y audios que confirman lo que dije. Por lo que, si la señora Medina desea que me rectifique sobre este tema, no lo voy a hacer”, aseguró.

El exComplot recalcó que no miente y que, en este caso, lo que dijo sobre los pasajes pagados por Andrés Hurtado es un hecho verídico. “No soy soberbio, soy muy respetuoso de las personas en general, por ello, soy una persona que sabe rectificarse en situaciones donde puede haber tenido algún exceso al expresarme. Pero yo no miento. Lo que dije sobre que Andrés Hurtado pagó los pasajes de la señora Magaly Medina y su esposo no fue mentira, fue verdad, y no puedo rectificarme sobre algo que es veraz”, destacó.

Cristian Zuárez indicó que las críticas de Magaly Medina han dañado irreparablemente su imagen.

Cristian Zuárez exige reparación civil a Magaly Medina

En la misma entrevista, Cristian Zuárez expresó su sorpresa por las medidas legales que tomó Medina en su contra. El argentino indicó que le ofreció 48 horas para que se rectificara cuando tuvo duros calificativos hacia él, pero en su opinión, la conductora no cumplió con esa solicitud.

“Me siento sorprendido porque a mí me humillaron y denigraron mi imagen como quisieron. Sin embargo, ellos también tenían 48 horas para rectificarse y no lo hicieron. Soy un caballero y jamás atentaría contra la imagen de una mujer. En ningún momento estaba hablando de la prostitución. La palabra que se me puso fue ‘mala’, ‘perra’ era como un ‘perro malo’”, explicó.

Zuárez continuó ofreciendo disculpas a Medina por el uso del término “perra”. “Ella se sintió ofendida por mi dicho de ‘perra’. Yo ofrezco mis más sinceras disculpas y me retracto de lo que dije”, expresó.

No obstante, el ex de Laura Bozzo reafirmó su decisión de continuar con su demanda contra Magaly Medina, buscando una reparación civil de 7 millones de soles. “Si ella paga la reparación, habrá paz. Mientras tanto, no”, señaló.

Zuárez también lamentó que Medina no se hubiera disculpado, como él lo hizo, y que no hubiera atendido su solicitud.

“Ella no se disculpó, hizo caso omiso cuando le pedí lo mismo. Prefirió no tocar el tema. Me hubiera gustado que me invitara a su programa para un cara a cara y aclarar todo esto”, manifestó.

El argentino concluyó que tras los insultos de Medina hacia él en sus programas, considera que tiene derecho a defender su imagen y buscar justicia. “Ella me insultó de la peor forma en todos sus programas después de ese momento. Creo que está el derecho a la duda, que me llamarán al menos...”, finalizó.

Cristian Zuárez afirma que a Magaly Medina no la conocen en Argentina.